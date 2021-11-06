Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg Зрители: 2400
0:1
4' ГолПинк Маркус
0:2
34' ГолПинк Маркус
35' Желтая карточкаChristopher Cvetko
75' Желтая карточкаРобертс Томас
77' Желтая карточкаЗоннляйтнер Марио
79' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
87' Желтая карточкаNicolas Wimmer
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
4'
0:1
34'
0:2
75'
87'
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.43
|Хорват Саша
|4
|0.29
|Хайль Юрген
|2
|0.14
|Роттер Томас
|2
|0.14
|Афдияй Донис
|2
|0.14
|Ниманн Ноэль
|2
|0.14
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.07
|Белакович Неманя
|1
|0.07
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.07
|Штурм Филипп
|1
|0.07
|Matija Horvat
|1
|0.07
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|8
|0.57
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.21
|Turgay Gemicibasi
|3 (2)
|0.21
|Patrick Greil
|3
|0.21
|Ридер Флориан
|2
|0.14
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Thorsten Mahrer
|1
|0.07
|Gloire Amanda
|1
|0.07
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|7
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Nicolas Wimmer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Herbert Paul
|3
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
13%
6
27%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
3
13%
7
32%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
7
30%
3
14%
76-90
Пропущено
22
24
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
23%
3
13%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|14
|12
|2
|0
|34 - 9
|38
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|5.
|Рид
|14
|4
|5
|5
|19 - 30
|17
|6.
|Хартберг
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|20 - 19
|16
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|14
|3
|5
|6
|19 - 21
|14
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|13
|2
|7
|4
|17 - 25
|13
|12.
|ЛАСК
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|5.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|6.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4