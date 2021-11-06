Австрия: Бундеслига 2021-2022
1' Желтая карточкаTin Plavotic
25
Эбнер
Томас
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
1'
История личных встреч
Адмира
Рид
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
31 матч
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.36
|Бабуску Онурхан
|2
|0.14
|Мустафа Сулиман
|2
|0.14
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.14
|Ганда Йосеф
|2
|0.14
|Эбнер Томас
|1
|0.07
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.07
|Хаусьелль Марко
|1
|0.07
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|Patrick Monteiro
|1
|0.07
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.36
|Висмейер Юлиан
|2
|0.14
|Байич Анте
|2
|0.14
|Райнер Константин
|2
|0.14
|Leo Mikic
|2
|0.14
|Нутц Штефан
|1
|0.07
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.07
|Майзль Лука
|1
|0.07
|Philipp Pomer
|1
|0.07
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Сатин Мурат
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Лукачевич Леонардо
|3
|1
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Малишек Лукас
|3
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Форсагер Вильгельм
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Радлингер Самуэль
|2
|0
|Сивалд Феликс
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
21
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
25%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
75%
5
24%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Пропущено
19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
16%
1
3%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0
ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|14
|11
|3
|0
|33 - 9
|36
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|14
|4
|6
|4
|22 - 23
|18
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Хартберг
|0:1
|14
|4
|5
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|20 - 19
|16
|8.
|Рид
|0:0
|14
|3
|6
|5
|17 - 29
|15
|9.
|Адмира
|0:0
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|13
|2
|7
|4
|17 - 25
|13
|12.
|ЛАСК
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|Рид
|0:0
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|5.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|Адмира
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|6
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Хартберг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Хартберг
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|6.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 21
|3