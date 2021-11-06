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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Рид
0'
1' Желтая карточка
Tin Plavotic
17'
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
3
Шмидль
Филипп
84
Остшолек
Маттиас
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
63
Кронбергер
Лука
8
Кершбаум
Роман
98
Patrick
Monteiro
9
Мустафа
Сулиман
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
37
Nikola
Stosic
11
Оффенбахер
Даниэль
4
Цигль
Марсель
25
Сивалд
Феликс
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
9
Шаби
Сейфедин
Адмира
4-2-3-1
Рид
3-4-3

Ход матча

1'
 
Tin Plavotic

История личных встреч

Адмира
Рид

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

31 матч

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
ББЗВ
0:0
ББЗВ
0:2
Б
0:0
Б
3:1
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:4
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.36
Бабуску Онурхан 2 0.14
Мустафа Сулиман 2 0.14
Цвиршиц Штефан 2 0.14
Ганда Йосеф 2 0.14
Эбнер Томас 1 0.07
Форсагер Вильгельм 1 0.07
Хаусьелль Марко 1 0.07
Айву Эмануэль 1 0.07
Patrick Monteiro 1 0.07
Лукачевич Леонардо 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 5 0.36
Висмейер Юлиан 2 0.14
Байич Анте 2 0.14
Райнер Константин 2 0.14
Leo Mikic 2 0.14
Нутц Штефан 1 0.07
Оффенбахер Даниэль 1 0.07
Майзль Лука 1 0.07
Philipp Pomer 1 0.07
Лакнер Маркус 0 0
Сатин Мурат 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Лукачевич Леонардо 3 1
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Малишек Лукас 3 0
Даткович Нико 2 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Райнер Константин 3 0
Цигль Марсель 2 0
Радлингер Самуэль 2 0
Сивалд Феликс 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Лергер Михель 1 0
Philipp Pomer 1 0
Tin Plavotic 1 0
Байич Анте 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
21
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
25%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
75%
5
24%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Пропущено

19
29
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
16%
1
3%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0
ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 14 11 3 0 33 - 9 36
2. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
3. Вольфсбергер 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 14 4 6 4 22 - 23 18
5. Аустрия Вена 0:0 14 3 8 3 19 - 16 17
6. Хартберг 0:1 14 4 5 5 23 - 21 17
7. Рапид Вена 13 4 4 5 20 - 19 16
8. Рид 0:0 14 3 6 5 17 - 29 15
9. Адмира 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. Сваровски Тироль 13 2 7 4 17 - 25 13
12. ЛАСК 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рапид Вена 7 4 0 3 15 - 11 12
4. Рид 0:0 6 3 3 0 11 - 8 12
5. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Аустрия Клагенфурт 1:0 6 2 4 0 12 - 10 10
7. Адмира 0:0 7 2 3 2 8 - 4 9
8. Аустрия Вена 0:0 7 1 6 0 9 - 6 9
9. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
10. Хартберг 0:1 7 1 2 4 9 - 12 5
11. ЛАСК 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 5 3 0 13 - 5 18
2. Хартберг 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Клагенфурт 1:0 8 2 2 4 10 - 13 8
6. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
7. Аустрия Вена 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
8. Адмира 0:0 7 1 3 3 10 - 15 6
9. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 0:0 8 0 3 5 6 - 21 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Tin Plavotic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Рид
2.08
3.64
4.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 0:0 Рид онлайн


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