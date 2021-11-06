Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 7736
9' Желтая карточкаСене Кали
1:0
26' ГолAllan Arigoni
33' Желтая карточкаЛоосли Ноа
35' Желтая карточкаСьерро Венсан
82' Желтая карточкаБюрги Николас
1:1
90' ГолСибачо Жордан
90' Желтая карточкаГарсия Улиссес
90' Желтая карточкаДа Силва Нуну
41
Лоосли
Ноа
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
9'
26'
1:0
33'
35'
82'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 15
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Грасcхоппер
Янг Бойз
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
27.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 23 победы
49 матчей
30.6%
16.3%
53.1%
15 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
20.4%
40.8%
38.8%
10 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
32.7%
20.4%
46.9%
16 побед 10 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5
|0.38
|Бонатини Леонардо
|3 (2)
|0.23
|Марграйттер Георг
|3
|0.23
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.23
|Герц Кристиан
|2
|0.15
|Болла Бендегуз
|2
|0.15
|Djibril Diani
|2
|0.15
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.08
|Allan Arigoni
|1
|0.08
|Tote Gomes
|1
|0.08
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.58
|Сибачо Жордан
|6
|0.5
|Элиа Мешак
|4
|0.33
|Канга Вилфрид
|3
|0.25
|Эбишер Мишель
|2
|0.17
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.17
|Мамбимби Феликс
|1
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Хефти Сильван
|1
|0.08
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|3
|0
|Лоосли Ноа
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Пушич Петар
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Djibril Diani
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Нгамале Муми
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
6%
1
5%
1-15
6
35%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
25
29
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
2
7%
16-30
5
20%
3
10%
31-45
6
24%
6
21%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
4
16%
9
31%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
35%
1
7%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|12
|7
|5
|0
|29 - 11
|26
|2.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|3.
|Цюрих
|12
|6
|4
|2
|29 - 23
|22
|4.
|Грасcхоппер
|13
|4
|6
|3
|23 - 19
|18
|5.
|Лугано
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|6.
|Серветт
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|7.
|Сьон
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Люцерн
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|5
|6
|15 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|6.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|7.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|8.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2