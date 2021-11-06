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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7736
Янг Бойз
0'
9' Желтая карточка
Сене Кали
1:0
26' Гол
Allan Arigoni
33' Желтая карточка
Лоосли Ноа
35' Желтая карточка
Сьерро Венсан
82' Желтая карточка
Бюрги Николас
1:1
90' Гол
Сибачо Жордан
90' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
90' Желтая карточка
Да Силва Нуну
90'+5
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
29
Djibril
Diani
24
Tote
Gomes
34
Allan
Arigoni
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
91
Февр
Гийом
24
Масейрас
Кентен
14
Бюрги
Николас
30
Лаупер
Сандро
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
Грасcхоппер
3-4-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
27.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 23 победы

49 матчей

30.6%
16.3%
53.1%
15 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

20.4%
40.8%
38.8%
10 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

32.7%
20.4%
46.9%
16 побед 10 ничьих 23 победы

История матчей

С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 0.38
Бонатини Леонардо 3 (2) 0.23
Марграйттер Георг 3 0.23
Кампана Леонардо 3 (2) 0.23
Герц Кристиан 2 0.15
Болла Бендегуз 2 0.15
Djibril Diani 2 0.15
Кавабэ Хаяо 1 0.08
Allan Arigoni 1 0.08
Tote Gomes 1 0.08
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 7 0.58
Сибачо Жордан 6 0.5
Элиа Мешак 4 0.33
Канга Вилфрид 3 0.25
Эбишер Мишель 2 0.17
Нгамале Муми 2 (1) 0.17
Мамбимби Феликс 1 0.08
Гарсия Улиссес 1 0.08
Хефти Сильван 1 0.08
Ридер Фабиан 1 0.08
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Марграйттер Георг 3 0
Лоосли Ноа 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Пушич Петар 2 0
Allan Arigoni 2 0
Djibril Diani 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Бонатини Леонардо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Сене Кали 1 0
Florian Hoxha 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Сьерро Венсан 3 0
Лаупер Сандро 3 0
Нгамале Муми 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
6%
1
5%
1-15
6
35%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

25
29
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
2
7%
16-30
5
20%
3
10%
31-45
6
24%
6
21%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
4
16%
9
31%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
35%
1
7%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Базель - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 2:4 Грасcхоппер - Кринс 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
3. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
4. Грасcхоппер 13 4 6 3 23 - 19 18
5. Лугано 11 5 2 4 15 - 14 17
6. Серветт 12 3 3 6 19 - 26 12
7. Сьон 12 3 3 6 15 - 27 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Люцерн 12 1 7 4 17 - 22 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 5 6 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
4. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
9. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 9 - 13 6
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
5. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
6. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
7. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
8. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Лоосли Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Allan Arigoni бьет в цель!
  • 13'
    Фасснахт Кристиан уходит с поля. Нгамале Муми выходит вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Сене Кали получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз онлайн


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