Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
18' Желтая карточкаВерманн Йорди
0:1
71' ГолИтаитинга
82' Желтая карточкаНдиайе Ибраима
86' Желтая карточкаБальтазар
90' Желтая карточкаТашар Варол
90' Вторая желтая карточкаТашар Варол
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
52
Весли
Давид
34
Ндойе
Бирама
76
Итаитинга
14
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Весли ДавидЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
18'
71'
0:1
82'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Люцерн
Сьон
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
66.7%
9 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
37.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 25 побед
Первый тайм
36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед
60 матчей
23.3%
35%
41.7%
14 побед 21 ничья 25 побед
Первый тайм
15%
48.3%
36.7%
9 побед 29 ничьих 22 победы
Второй тайм
31.7%
35%
33.3%
19 побед 21 ничья 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.31
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.23
|Сидлер Сильван
|2
|0.15
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.15
|Соргич Деян
|2 (1)
|0.15
|Ташар Варол
|1
|0.08
|Верманн Йорди
|1
|0.08
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.08
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.08
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|3 (1)
|0.23
|Оаро Гийом
|3
|0.23
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.15
|Буа Кевин
|1
|0.08
|Кавар Димитри
|1
|0.08
|Итаитинга
|1
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.08
|Ндойе Бирама
|1
|0.08
|Theo Berdayes
|1
|0.08
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Шульц Марвин
|3
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Ндиайе Ибраима
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|3
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
5
71%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
22%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|12
|7
|5
|0
|29 - 11
|26
|2.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|3.
|Цюрих
|12
|6
|4
|2
|29 - 23
|22
|4.
|Грасcхоппер
|13
|4
|6
|3
|23 - 19
|18
|5.
|Лугано
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|6.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|7.
|Серветт
|12
|3
|3
|6
|19 - 26
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Люцерн
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|5
|6
|15 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|3.
|Цюрих
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|5.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|8.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2