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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
18' Желтая карточка
Верманн Йорди
0:1
71' Гол
Итаитинга
82' Желтая карточка
Ндиайе Ибраима
86' Желтая карточка
Бальтазар
90' Желтая карточка
Ташар Варол
90' Вторая желтая карточка
Ташар Варол
90'+6
32
Мюллер
Мариус
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
34
Сидлер
Сильван
7
Ндиайе
Ибраима
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
11
Шюрпф
Паскаль
18
Фикентшер
Кевин
52
Весли
Давид
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
76
Итаитинга
7
Дзуффи
Лука
14
Гргич
Анто
8
Бальтазар
10
Оливейра
Адриан
17
Стожилкович
Филип
Люцерн
4-4-2
Сьон
4-4-2

Ход матча

18'
Верманн Йорди
 
37'
Гретер Симон
Бадштубер Хольгер
 
60'
Эмини Лорик
Верманн Йорди
 
60'
Ташар Варол
Гентнер Кристиан
 
65'
 
Карлен Гаэтан
Оливейра Адриан
71'
0:1
Итаитинга
(Стожилкович Филип)
72'
 
Бамер Жан
Итаитинга
79'
Алунга Иван
Сидлер Сильван
 
82'
Ндиайе Ибраима
 
86'
 
Бальтазар
90'
Ташар Варол
 
90'
Ташар Варол
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Люцерн
Сьон

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
66.7%
9 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
37.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 25 побед

Первый тайм

36.1%
63.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед

60 матчей

23.3%
35%
41.7%
14 побед 21 ничья 25 побед

Первый тайм

15%
48.3%
36.7%
9 побед 29 ничьих 22 победы

Второй тайм

31.7%
35%
33.3%
19 побед 21 ничья 20 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.31
Ндиайе Ибраима 3 0.23
Сидлер Сильван 2 0.15
Шюрпф Паскаль 2 0.15
Соргич Деян 2 (1) 0.15
Ташар Варол 1 0.08
Верманн Йорди 1 0.08
Шульц Марвин 1 (1) 0.08
Эмини Лорик 1 (1) 0.08
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Чумич Никола 0 0
Бурч Марко 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 3 (1) 0.23
Оаро Гийом 3 0.23
Гргич Анто 2 (2) 0.15
Буа Кевин 1 0.08
Кавар Димитри 1 0.08
Итаитинга 1 0.08
Дзуффи Лука 1 0.08
Ндойе Бирама 1 0.08
Theo Berdayes 1 0.08
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Шульц Марвин 3 1
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Ндиайе Ибраима 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Гретер Симон 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Алунга Иван 1 0
Бурч Марко 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Бальтазар 3 0
Кавар Димитри 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Весли Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
5
71%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
5
36%
76-90

Пропущено

23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
22%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
2
9%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Люцерн - Янг Бойз 3:4 Люцерн - Виль 2:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:2 Люцерн - Динамо Киев 3:3
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4 Сьон - Базель 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
3. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
4. Грасcхоппер 13 4 6 3 23 - 19 18
5. Лугано 11 5 2 4 15 - 14 17
6. Сьон 13 4 3 6 16 - 27 15
7. Серветт 12 3 3 6 19 - 26 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Люцерн 13 1 7 5 17 - 23 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 5 6 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
4. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 9 - 13 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
5. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
6. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
8. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Бадштубер Хольгер уходит с поля. Гретер Симон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Верманн Йорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Люцерн 0:1 Сьон онлайн


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