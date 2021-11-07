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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Метц
0'
13' Желтая карточка
Маига Хабиб
26'
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
8
Жерсон
Сантос
6
Гендузи
Маттео
11
Энрике
Луис
III
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
6
Н'Дорам
Кевин
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
Марсель
3-4-2-1
Метц
3-4-1-2

Ход матча

13'
 
Маига Хабиб

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Метц

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.46
Юндер Дженгиз 4 0.31
Гендузи Маттео 3 0.23
Бамба Дьенг Амаду 3 0.23
Жерсон Сантос 1 0.08
Арит Амин 1 0.08
Милик Аркадиуш 1 0.08
Камара Бубакар 1 0.08
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.23
Де Превиль Николя 2 0.15
Булая Фарид 2 0.15
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.08
Юдоль Матьё 1 0.08
Бронн Дилан 1 0.08
Маига Хабиб 1 0.08
Куяте Кики 1 0.08
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Сарр Пап 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
4
31%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
5
38%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
27
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
27%
5
19%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
1
9%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2
Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Монако Заявка 12 5 2 5 17 - 16 17
11. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
13. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
14. Клермон Заявка 12 3 4 5 14 - 23 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Брест Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Метц 0:0 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
8. Марсель 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
10. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
17. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
6. Монако Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Метц 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Марсель 96.6% (141)
X 3.4% (5)
Метц 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Метц
1.43
5.15
8.16
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Марсель 0:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:0 Метц

Исход игры
Марсель
96.6% (141)
Ничья
3.4% (5)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
2:0 Марсель
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3:0 Марсель
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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