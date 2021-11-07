Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Салиба Вильям из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

99' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

99' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Удар от ворот произведет Метц

98' Судье надоело, что Укиджа Александр тянет время и он наказал его горчичником

97' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

94' Марсель выполняет удар от ворот.

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Нгетте Опа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

92' Марсель выполняет удар от ворот.

92' Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Удар от ворот произведет Метц

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Матч возобновлен

90' Тактическая замена. Чалета-Цар Дуе уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Пажо Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хороший удар издали нанес Де ла Фуэнте Конрад , но отличный сейв сделал Александр Укиджа. Угловой.

86' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Милик Аркадиуш из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Сентонз Фабьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Метц

81' Юндер Дженгиз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Пап Матар Сарр ошибается в защите.

80' Почти гол! Милик Аркадиуш пробил головой по воротам, но Александр Укиджа спас!

80' Матч возобновлен

78' Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

75' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Удар от ворот произведет Метц

74' Плохо сыграл Пап Матар Сарр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Укиджа Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Плохо сыграл Укиджа Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Матч возобновлен

73' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Гендузи Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Юдоль Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Юдоль Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Арит Амин из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Удар от ворот произведет Метц

67' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Де ла Фуэнте Конрад

64' Перес Луан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Стив Манданда отбил мяч на угловой после удара Сентонз Фабьен из штрафной площади.

64' Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

63' Бронн Дилан бьет ударом через себя, но Стив Манданда блокирует удар!

62' Тактическая замена. Булая Фарид уходит с поля и его заменяет Пап Матар Сарр

62' Перес Луан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Вратарь парирует удар, который нанес Де Превиль Николя , и мяч снова в игре

58' Милик Аркадиуш пробил со штрафного прямо в стенку

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Пайе Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

54' Пайе Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

51' Отличный пас сделал Гендузи Маттео из команды Марсель . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

51' Марсель выполняет удар от ворот.

51' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Луис Энрике из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

49' Луис Энрике имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

48' ШАНС! Луис Энрике вышел один на один с голкипером...

48' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля