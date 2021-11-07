Франция: Лига 1 2021-2022
13' Желтая карточкаМаига Хабиб
36' Желтая карточкаКуяте Кики
53' Undefined phrase: football_event_Жемерсон де Жесус
56' Красная карточкаЖемерсон де Жесус
70' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
90' Желтая карточкаУкиджа Александр
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Desio
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
36'
62'
70'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
9 Угловые 7
-
3 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
Метц
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.46
|Юндер Дженгиз
|4
|0.31
|Гендузи Маттео
|3
|0.23
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.23
|Жерсон Сантос
|1
|0.08
|Арит Амин
|1
|0.08
|Милик Аркадиуш
|1
|0.08
|Камара Бубакар
|1
|0.08
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|3
|0.23
|Де Превиль Николя
|2
|0.15
|Булая Фарид
|2
|0.15
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.08
|Юдоль Матьё
|1
|0.08
|Бронн Дилан
|1
|0.08
|Маига Хабиб
|1
|0.08
|Куяте Кики
|1
|0.08
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Нгетте Опа
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|4
|1
|Маига Хабиб
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Сарр Пап
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
5
38%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
27
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
27%
5
19%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
1
9%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2
Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|8.
|Нант
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 18
|18
|11.
|Монако
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 21
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|7.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|8.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Метц
Исход игры
Марсель
96.6% (141)
Ничья
3.4% (5)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
2:0 Марсель
36.3% (53)
2:1 Марсель
27.4% (40)
3:1 Марсель
13.7% (20)
1:0 Марсель
12.3% (18)
3:0 Марсель
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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