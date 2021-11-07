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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
13' Желтая карточка
Маига Хабиб
36' Желтая карточка
Куяте Кики
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Жемерсон де Жесус
56' Красная карточка
Жемерсон де Жесус
70' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
90' Желтая карточка
Укиджа Александр
90'+10
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
8
Жерсон
Сантос
6
Гендузи
Маттео
11
Энрике
Луис
III
17
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
6
Н'Дорам
Кевин
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
Марсель
3-4-2-1
Метц
3-4-1-2

Ход матча

13'
 
Маига Хабиб
36'
 
Куяте Кики
46'
Балерди Леонардо
Лирола Поль
 
53'
 
Жемерсон де Жесус
56'
 
Жемерсон де Жесус
62'
 
Сарр Пап
Булая Фарид
62'
 
Юдоль Матьё
Ньяне Ибраима
65'
Де ла Фуэнте Конрад
Энрике Луис
 
65'
Арит Амин
Жерсон Сантос
 
70'
Чалета-Цар Дуе
 
79'
 
Нгетте Опа
Де Превиль Николя
79'
 
Пажо Венсан
Юдоль Матьё
90'
Бамба Дьенг Амаду
Чалета-Цар Дуе
 
90'
 
Гуйе Ламин
Пажо Венсан
90'
 
Укиджа Александр

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 3 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Метц

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.46
Юндер Дженгиз 4 0.31
Гендузи Маттео 3 0.23
Бамба Дьенг Амаду 3 0.23
Жерсон Сантос 1 0.08
Арит Амин 1 0.08
Милик Аркадиуш 1 0.08
Камара Бубакар 1 0.08
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.23
Де Превиль Николя 2 0.15
Булая Фарид 2 0.15
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.08
Юдоль Матьё 1 0.08
Бронн Дилан 1 0.08
Маига Хабиб 1 0.08
Куяте Кики 1 0.08
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сентонз Фабьен 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Сарр Пап 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Жемерсон де Жесус 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
5
38%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
27
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
27%
5
19%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
1
9%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2
Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург 1:1 Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
8. Нант 1:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
9. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Лорьян 1:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 18 18
11. Монако 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
14. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
17. Реймс 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
18. Брест 0:1 Заявка 13 1 6 6 14 - 21 9
19. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 13 0 7 6 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
7. Страсбург 1:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8. Нант 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 5 2 6 - 10 5
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Клермон 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 16 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Нант 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Лорьян 1:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Марсель 96.6% (141)
X 3.4% (5)
Метц 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Марсель 0:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:0 Метц

Исход игры
Марсель
96.6% (141)
Ничья
3.4% (5)
Метц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (64)
Меньше
53.28% (73)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
2:0 Марсель
36.3% (53)
2:1 Марсель
27.4% (40)
3:1 Марсель
13.7% (20)
1:0 Марсель
12.3% (18)
3:0 Марсель
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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