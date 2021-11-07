  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Монако
0'
25' Желтая карточка
Головин Александр
46'
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
12
Флипс
Алексис
21
Матусива
Азор
23
Кассама
Морету
11
Мбюкю
Натанаэль
17
Донис
Анастасиос
22
Экитик
Юго
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
14
Якобс
Исмаил
37
Диоп
Софьян
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
7
Желсон
Мартиньш
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Реймс
4-4-2
Монако
4-4-2

Ход матча

25'
 
Головин Александр
46'
Ван Берген Митчелл
Мбюкю Натанаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Монако

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 4 0.31
Кассама Морету 2 0.15
Кеббаль Илан 1 0.08
Флипс Алексис 1 (1) 0.08
Абдельамид Юнис 1 0.08
Фокет Томас 1 0.08
Фас Ваут 1 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Локо Банзузи 1 0.08
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.08
Туре Эль Билал 0 0
Конан Гислен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.46
Фолланд Кевин 3 0.23
Диоп Софьян 3 0.23
Головин Александр 2 0.15
Желсон Мартиньш 2 0.15
Чуамени Орельен 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 1
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Софьян 4 0
Фолланд Кевин 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Головин Александр 1 1
Сидибе Джибриль 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0
Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2
Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург 1:1 Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
8. Нант 1:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
9. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Лорьян 1:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 18 18
11. Монако 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
14. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
17. Реймс 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
18. Брест 0:1 Заявка 13 1 6 6 14 - 21 9
19. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 13 0 7 6 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
7. Страсбург 1:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8. Нант 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 5 2 6 - 10 5
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Клермон 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 16 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Нант 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Лорьян 1:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 48'
    Кассама перед штрафной площадью слева раскачал Головина и с двадцати метров пробил в ближний угол. Нюбель мяч поймал.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Реймса" произошла замена: вместо Натанаэля Мбюкю на поле вышел Митчелл Ван Берген.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Реймсе!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реймс" - "Монако" - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бен-Йеддер в центре поля отмахнулся от Фаса и попал локтем в горло Вауту.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Пиньяр в первом тайме.
  • 44'
    Подачу Кассамы справа в штрафную площадь прервал Агилар.
  • Фол, нарушение
    42'
    Желсон в центре поля руками придержал Мбюкю.
  • Офсайд
    41'
    Донис на левом фланге забрался в офсайд.
  • 40'
    У Гравильона не получилась подача справа. Мяч полетел низко и достался соперникам.
  • Фол, нарушение
    39'
    Диоп на чужой половине поля сбил Флипса.
  • Травма, повреждение
    38'
    Донис на фланге в подкате выбил мяч у Диопа и получил повреждение.
  • 37'
    Агилар на чужой половине поля в подкате выбил мяч у Конана.
  • 36'
    Головин справа навесил на Диопа, который головой пробил в левый угол. Райкович успел сместиться к штанге и поймать мяч.
  • Опасный момент
    35'
    Фофана с двадцати пяти метров пробил рядом с правой крестовиной.
  • 34'
    Флипс от углового флага навесил на Дониса, который с ближней штанги пробил головой выше ворот.
  • 33'
    Донис слева навесил на Экитика, которого опередил Бадьяшиль и отправил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    32'
    Диоп разыграл угловой удар с Головиным. Александр слева из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам. Райкович поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Кассама на чужой половине поля сбил Бен-Йеддера.
  • Угловой
    30'
    Флипс от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Чуамени.
  • 29'
    Прострел Флипса справа к воротам прервал Бадьяшиль.
  • Желтая карточка
    28'
    Головин в центре поля руками придержал Конана и получил жёлтую карточку.
  • 27'
    Райкович выскочил к линии штрафной площади и столкнулся с Головиным. Арбитр определил, что нарушения правил в эпизоде не было.
  • 26'
    Фас заблокировал удар Якобса с линии штрафной площади.
  • Угловой
    25'
    Флипс разыграл угловой удар с Кассамой, который сделал неудачный пас пяткой.
  • 24'
    Райкович забрал мяч в руки после подачи Чуамени слева.
  • 22'
    Бен-Йеддер справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • 21'
    У Конана не получился подача слева на дальнюю штангу. Мяч улетел за пределы поля.
  • 20'
    Донис слева через трёх соперников не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    18'
    Марипан в центре поля сзади ударил по ногам Экитика.
  • 17'
    "Реймс" постепенно начинает увереннее играть в центре поля, подолгу контролируя мяч.
  • Травма, повреждение
    16'
    Диоп в стыке с Донисом на чужой половине поля получил небольшое повреждение. Выход медиков на поле не потребовался.
  • Травма, повреждение
    14'
    Кассама получил удар локтем от Пиньяра в центре поля. Арбитр сразу остановил игру и вызвал медиков на поле.
  • 13'
    Якобс не позволил Флипсу справа прорваться к воротам.
  • 12'
    Матусива слева с дальней дистанции низом пробил в ближний угол. Нюбель сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    11'
    Головин у центрального круга прыгнул в ноги Мбюкю.
  • 10'
    Флипс справа рванул вперёд, но передачу в центр исполнил неудачно.
  • 8'
    Прострел Якобса слева к воротам перехватил Гравильон.
  • 6'
    Бен-Йеддер слева прострелил в штрафную площадь. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Райковичу.
  • 4'
    Стартовые минуты активнее проводят гости. Они постоянно находятся у чужой штрафной площади и пытаются угрожать воротам.
  • Офсайд
    3'
    Чуамени оказался в офсайде.
  • 2'
    "Реймс" играет в красных футболках и белых трусах, "Монако" - в серой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад Огюст Делон"!
  • Второй тайм
  • 46'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реймс 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Реймс 0:0 Монако

Исход игры
Реймс
6.6% (9)
Ничья
18.2% (25)
Монако
75.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
62.69% (84)
Меньше
37.31% (50)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Монако
53.3% (73)
0:1 Монако
15.3% (21)
1:1 Ничья
14.6% (20)
2:1 Реймс
3.6% (5)
0:2 Монако
2.2% (3)
1:3 Монако
2.2% (3)
1:0 Реймс
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 