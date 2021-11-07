В перерыве в составе "Реймса" произошла замена: вместо Натанаэля Мбюкю на поле вышел Митчелл Ван Берген.

Кассама перед штрафной площадью слева раскачал Головина и с двадцати метров пробил в ближний угол. Нюбель мяч поймал.

Бен-Йеддер в центре поля отмахнулся от Фаса и попал локтем в горло Вауту.

45' 1 минуту добавил Пиньяр в первом тайме.

44' Подачу Кассамы справа в штрафную площадь прервал Агилар.

42' Желсон в центре поля руками придержал Мбюкю.

41' Донис на левом фланге забрался в офсайд.

40' У Гравильона не получилась подача справа. Мяч полетел низко и достался соперникам.

39' Диоп на чужой половине поля сбил Флипса.

38' Донис на фланге в подкате выбил мяч у Диопа и получил повреждение.

37' Агилар на чужой половине поля в подкате выбил мяч у Конана.

36' Головин справа навесил на Диопа, который головой пробил в левый угол. Райкович успел сместиться к штанге и поймать мяч.

35' Фофана с двадцати пяти метров пробил рядом с правой крестовиной.

34' Флипс от углового флага навесил на Дониса, который с ближней штанги пробил головой выше ворот.

33' Донис слева навесил на Экитика, которого опередил Бадьяшиль и отправил мяч за пределы поля.

32' Диоп разыграл угловой удар с Головиным. Александр слева из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам. Райкович поймал мяч.

31' Кассама на чужой половине поля сбил Бен-Йеддера.

30' Флипс от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Чуамени.

29' Прострел Флипса справа к воротам прервал Бадьяшиль.

28' Головин в центре поля руками придержал Конана и получил жёлтую карточку.

27' Райкович выскочил к линии штрафной площади и столкнулся с Головиным. Арбитр определил, что нарушения правил в эпизоде не было.

26' Фас заблокировал удар Якобса с линии штрафной площади.

25' Флипс разыграл угловой удар с Кассамой, который сделал неудачный пас пяткой.

24' Райкович забрал мяч в руки после подачи Чуамени слева.

22' Бен-Йеддер справа прострелил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

21' У Конана не получился подача слева на дальнюю штангу. Мяч улетел за пределы поля.

20' Донис слева через трёх соперников не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

18' Марипан в центре поля сзади ударил по ногам Экитика.

17' "Реймс" постепенно начинает увереннее играть в центре поля, подолгу контролируя мяч.

16' Диоп в стыке с Донисом на чужой половине поля получил небольшое повреждение. Выход медиков на поле не потребовался.

14' Кассама получил удар локтем от Пиньяра в центре поля. Арбитр сразу остановил игру и вызвал медиков на поле.

13' Якобс не позволил Флипсу справа прорваться к воротам.

12' Матусива слева с дальней дистанции низом пробил в ближний угол. Нюбель сместился к штанге и забрал мяч в руки.

11' Головин у центрального круга прыгнул в ноги Мбюкю.

10' Флипс справа рванул вперёд, но передачу в центр исполнил неудачно.

8' Прострел Якобса слева к воротам перехватил Гравильон.

6' Бен-Йеддер слева прострелил в штрафную площадь. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Райковичу.

4' Стартовые минуты активнее проводят гости. Они постоянно находятся у чужой штрафной площади и пытаются угрожать воротам.

3' Чуамени оказался в офсайде.

2' "Реймс" играет в красных футболках и белых трусах, "Монако" - в серой форме.