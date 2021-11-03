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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
 
Позже

Стадион:
Монако

История личных встреч

Реймс
Монако

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
К
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 4 0.33
Кассама Морету 2 0.17
Кеббаль Илан 1 0.08
Флипс Алексис 1 (1) 0.08
Абдельамид Юнис 1 0.08
Фокет Томас 1 0.08
Фас Ваут 1 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Локо Банзузи 1 0.08
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.08
Туре Эль Билал 0 0
Конан Гислен 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.5
Фолланд Кевин 3 0.25
Диоп Софьян 3 0.25
Головин Александр 2 0.17
Желсон Мартиньш 2 0.17
Чуамени Орельен 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 1
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Софьян 4 0
Фолланд Кевин 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0
Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2
Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Марсель Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
4. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
8. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
9. Монако Заявка 12 5 2 5 17 - 16 17
10. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
11. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
14. Клермон Заявка 12 3 4 5 14 - 23 13
15. Труа Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Брест Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
5. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
17. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
18. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
16. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.

    Главный судья: Jeremie Pignard

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Реймс 11.9% (5)
    X 14.3% (6)
    Монако 73.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Монако
    4.26
    3.68
    2.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реймс - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Реймс - Монако

    Исход игры
    Реймс
    11.9% (5)
    Ничья
    14.3% (6)
    Монако
    73.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    59.5% (25)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    0:1 Монако
    9.5% (4)
    2:1 Реймс
    7.1% (3)
    1:0 Реймс
    4.8% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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