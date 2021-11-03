Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
История личных встреч
Реймс
Монако
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
116.7%
4 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|4
|0.33
|Кассама Морету
|2
|0.17
|Кеббаль Илан
|1
|0.08
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.08
|Абдельамид Юнис
|1
|0.08
|Фокет Томас
|1
|0.08
|Фас Ваут
|1
|0.08
|Манетси Маршал
|1
|0.08
|Локо Банзузи
|1
|0.08
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.08
|Туре Эль Билал
|0
|0
|Конан Гислен
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.5
|Фолланд Кевин
|3
|0.25
|Диоп Софьян
|3
|0.25
|Головин Александр
|2
|0.17
|Желсон Мартиньш
|2
|0.17
|Чуамени Орельен
|1
|0.08
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|5
|1
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Матусива Азор
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Софьян
|4
|0
|Фолланд Кевин
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
29%
2
11%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0
Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2
Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Марсель
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|8.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|5.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Реймс - Монако
Исход игры
Реймс
11.9% (5)
Ничья
14.3% (6)
Монако
73.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:2 Монако
59.5% (25)
1:1 Ничья
11.9% (5)
0:1 Монако
9.5% (4)
2:1 Реймс
7.1% (3)
1:0 Реймс
4.8% (2)
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