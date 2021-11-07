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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Брест
0'
1:0
5' Гол
Грбич Адриан
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Эрго Жером
28' Красная карточка
Эрго Жером
44' Желтая карточка
Онора Франк
47'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
21
Морель
Жереми
36
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
27
Грбич
Адриан
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
27
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Лорьян
3-4-1-2
Брест
4-4-2

Ход матча

5'
Грбич Адриан
(Моффи Теремас)
1:0
26'
Эрго Жером
 
28'
Эрго Жером
 
38'
Ле Бри Тео
Монкондю Томас
 
44'
 
Онора Франк
46'
 
Агум Люсьен
Маньетти Уго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Брест

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.31
Моффи Теремас 2 (1) 0.15
Монкондю Томас 2 0.15
Лапорт Жульен 2 0.15
Ле Гофф Венсан 1 0.08
Грбич Адриан 1 0.08
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 4 0.31
Февр Ромен 3 (2) 0.23
Мунье Стив 2 0.15
Кардона Ирвин 2 0.15
Ле Дуарон Жереми 2 0.15
Шардонне Брендан 1 0.08

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
5
28%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1
Брест
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург 1:1 Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
8. Нант 1:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
9. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Лорьян 1:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 18 18
11. Монако 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
14. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
17. Реймс 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
18. Брест 0:1 Заявка 13 1 6 6 14 - 21 9
19. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 13 0 7 6 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
7. Страсбург 1:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8. Нант 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 5 2 6 - 10 5
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Клермон 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 16 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Нант 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Лорьян 1:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 47'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Грбич Адриан из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Агум Люсьен
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Брест: 63%.
  • 49'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 49'
    Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Февр Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 47'
    Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Брест: 63%.
  • Желтая карточка
    44'
    Онора Франк получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Онора Франк наказан за толчок Абергель Лоран
  • 43'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, мяч был парирован, но Поль Нарди не удержал его в руках.
  • 43'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Матч остановлен
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Брест поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
  • 42'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Брест: 63%.
  • 40'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    40'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 39'
    Брассье Лилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Лорьян начинает контратаку
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Грбич Адриан возвращается на поле.
  • 38'
    Монкондю Томас получил травму и заменен. Ле Бри Тео выходит на поле.
  • 37'
    Выглядело как неплохой момент. Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Грбич Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Брассье Лилиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Брест: 60%.
  • 34'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Белькебла Арис из команды Брест подал угловой справа.
  • 34'
    Нарди Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    34'
    Белькебла Арис из команды Брест подал угловой справа.
  • 34'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    34'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 33'
    Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Брассье Лилиан из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Брест пытается что-то создать.
  • 31'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 31'
    Белькебла Арис из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Брест: 55%.
  • 30'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Брест пытается что-то создать.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 29'
    Брест пытается что-то создать.
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Эрго Жером удален за серьёзный фол
  • 28'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Эрго Жером из команды Лорьян - была желтая, а стала красная.
  • 27'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 26'
    The card for Эрго Жером from Лорьян was disallowed via VAR intervention.
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Эрго Жером грубо играет против соперника. Пострадал Уронен Йере
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    26'
    Монкондю Томас возвращается на поле.
  • 26'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Брест: 59%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    24'
    Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: Лорьян: 36%, Брест: 64%.
  • 20'
    Марко Бизот не дал случится голу! Ле Фе Энцо должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв
  • 20'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Онора Франк нанес удар головой, но Поль Нарди спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    18'
    Моффи Теремас из команды Лорьян в офсайде
  • 18'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 17'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Мунье Стив из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Эрго Жером из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 29%, Брест: 71%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Грбич Адриан
  • 14'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    12'
    Мунье Стив из команды Брест в офсайде
  • 12'
    Маньетти Уго из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Брест пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 30%, Брест: 70%.
  • 10'
    Онора Франк из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 10'
    Брест пытается что-то создать.
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Моффи Теремас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 9'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Отличный командный гол!
  • 6'
    Контроль мяча: Лорьян: 25%, Брест: 75%.
  • 5'
    Моффи Теремас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О О Л - Грбич Адриан из команды Лорьян легко посылает мяч в пустые ворота левой! Грбич Адриан легко с этим справился!
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Брест контролирует мяч.
  • 3'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Маньетти Уго из команды Брест подал угловой справа.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Лорьян 64.2% (86)
X 33.6% (45)
Брест 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Брест
2.51
3.27
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лорьян 1:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Брест

Исход игры
Лорьян
64.2% (86)
Ничья
33.6% (45)
Брест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (42)
Меньше
68.42% (91)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32.1% (43)
1:1 Ничья
29.1% (39)
2:1 Лорьян
28.4% (38)
2:0 Лорьян
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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