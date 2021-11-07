Первый тайм

49' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Онора Франк получил желтую карточку от судьи

43' Жереми Ле Дуарон нанес удар, мяч был парирован, но Поль Нарди не удержал его в руках.

43' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Матч остановлен

42' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брест выполняет удар от ворот.

39' Брассье Лилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Выглядело как неплохой момент. Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

36' Удар от ворот произведет Лорьян

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Грбич Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Брассье Лилиан не смог попасть в створ ударом издали

34' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Нарди Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лорьян выполняет удар от ворот.

31' Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо

30' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Лорьян

28' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Эрго Жером из команды Лорьян - была желтая, а стала красная.

27' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

26' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Марко Бизот не дал случится голу! Ле Фе Энцо должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв

19' Онора Франк нанес удар головой, но Поль Нарди спокойно отбил мяч.

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лорьян выполняет удар от ворот.

17' Мунье Стив из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

14' Лорьян выполняет удар от ворот.

10' Онора Франк из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

9' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Моффи Теремас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

8' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Отличный командный гол!

5' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля