Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Стад де Мустуар
1:0
5' ГолГрбич Адриан
26' Undefined phrase: football_event_Эрго Жером
28' Красная карточкаЭрго Жером
44' Желтая карточкаОнора Франк
30
Нарди
Поль
36
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
21
Февр
Ромен
27
Маньетти
Уго
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Соу НоэЗащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
26'
28'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Брест
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.31
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.15
|Монкондю Томас
|2
|0.15
|Лапорт Жульен
|2
|0.15
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.08
|Грбич Адриан
|1
|0.08
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|4
|0.31
|Февр Ромен
|3 (2)
|0.23
|Мунье Стив
|2
|0.15
|Кардона Ирвин
|2
|0.15
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.15
|Шардонне Брендан
|1
|0.08
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онора Франк
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
5
28%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1
Брест
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|8.
|Нант
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 18
|18
|11.
|Монако
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 21
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|7.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|8.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 1:0 Брест
Исход игры
Лорьян
64.2% (86)
Ничья
33.6% (45)
Брест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (42)
Меньше
68.42% (91)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32.1% (43)
1:1 Ничья
29.1% (39)
2:1 Лорьян
28.4% (38)
2:0 Лорьян
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!