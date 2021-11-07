  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
1:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
5' Гол
Грбич Адриан
26' Undefined phrase: football_event_
Эрго Жером
28' Красная карточка
Эрго Жером
44' Желтая карточка
Онора Франк
1:1
58' Пенальти
Февр Ромен
76' Желтая карточка
Силва Игор
1:2
80' Гол
Мунье Стив
90'+4
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
21
Морель
Жереми
36
Петро
Лео
14
Эрго
Жером
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
27
Грбич
Адриан
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
27
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Лорьян
3-4-1-2
Брест
4-4-2

Ход матча

5'
Грбич Адриан
(Моффи Теремас)
1:0
26'
Эрго Жером
 
28'
Эрго Жером
 
38'
Ле Бри Тео
Монкондю Томас
 
44'
 
Онора Франк
46'
 
Агум Люсьен
Маньетти Уго
58'
1:1
Февр Ромен
64'
 
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
65'
 
Дель Кастильо Ромен
Онора Франк
69'
Силва Игор
Грбич Адриан
 
69'
 
Фоссурье Жюльен
Уронен Йере
76'
Силва Игор
 
80'
1:2
Мунье Стив
(Пьер-Габриэль Ронаэль)
82'
Уттара Данго
Ле Бри Тео
 
82'
Сумано Самбу
Петро Лео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Брест

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.31
Моффи Теремас 2 (1) 0.15
Монкондю Томас 2 0.15
Лапорт Жульен 2 0.15
Ле Гофф Венсан 1 0.08
Грбич Адриан 1 0.08
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 4 (3) 0.31
Онора Франк 4 0.31
Мунье Стив 3 0.23
Кардона Ирвин 2 0.15
Ле Дуарон Жереми 2 0.15
Шардонне Брендан 1 0.08
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
5%
2
11%
1-15
5
24%
5
26%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1
Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1
Брест
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1
Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ницца 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 9 24
3. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Ницца 0:0 Заявка 7 3 4 0 13 - 6 12
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Брест: 63%.
  • 49'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 49'
    Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Февр Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 47'
    Февр Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Брест: 63%.
  • Желтая карточка
    44'
    Онора Франк получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Онора Франк наказан за толчок Абергель Лоран
  • 43'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, мяч был парирован, но Поль Нарди не удержал его в руках.
  • 43'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Матч остановлен
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Брест поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
  • 42'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 37%, Брест: 63%.
  • 40'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    40'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 39'
    Брассье Лилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Лорьян начинает контратаку
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Грбич Адриан возвращается на поле.
  • 38'
    Монкондю Томас получил травму и заменен. Ле Бри Тео выходит на поле.
  • 37'
    Выглядело как неплохой момент. Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Грбич Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Брассье Лилиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Брест: 60%.
  • 34'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Белькебла Арис из команды Брест подал угловой справа.
  • 34'
    Нарди Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    34'
    Белькебла Арис из команды Брест подал угловой справа.
  • 34'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    34'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 33'
    Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Брассье Лилиан из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Брест пытается что-то создать.
  • 31'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 31'
    Белькебла Арис из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Брест: 55%.
  • 30'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Брест пытается что-то создать.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 29'
    Брест пытается что-то создать.
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Эрго Жером удален за серьёзный фол
  • 28'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Эрго Жером из команды Лорьян - была желтая, а стала красная.
  • 27'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 26'
    The card for Эрго Жером from Лорьян was disallowed via VAR intervention.
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Эрго Жером грубо играет против соперника. Пострадал Уронен Йере
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    26'
    Монкондю Томас возвращается на поле.
  • 26'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Брест: 59%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    24'
    Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: Лорьян: 36%, Брест: 64%.
  • 20'
    Марко Бизот не дал случится голу! Ле Фе Энцо должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв
  • 20'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Онора Франк нанес удар головой, но Поль Нарди спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    18'
    Моффи Теремас из команды Лорьян в офсайде
  • 18'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 17'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Мунье Стив из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 17'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Эрго Жером из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 29%, Брест: 71%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Грбич Адриан
  • 14'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    12'
    Мунье Стив из команды Брест в офсайде
  • 12'
    Маньетти Уго из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Брест пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 30%, Брест: 70%.
  • 10'
    Онора Франк из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 10'
    Брест пытается что-то создать.
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Моффи Теремас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 9'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Отличный командный гол!
  • 6'
    Контроль мяча: Лорьян: 25%, Брест: 75%.
  • 5'
    Моффи Теремас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О О Л - Грбич Адриан из команды Лорьян легко посылает мяч в пустые ворота левой! Грбич Адриан легко с этим справился!
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Брест контролирует мяч.
  • 3'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Маньетти Уго из команды Брест подал угловой справа.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Лорьян 64.2% (86)
X 33.6% (45)
Брест 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лорьян 1:2 Брест онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Брест

Исход игры
Лорьян
64.2% (86)
Ничья
33.6% (45)
Брест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (42)
Меньше
68.42% (91)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32.1% (43)
1:1 Ничья
29.1% (39)
2:1 Лорьян
28.4% (38)
2:0 Лорьян
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 