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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Монпелье
0'
63' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
65'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
29
Да
Кунья
Лукас
19
Тюрам
Кефрен
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
25
Молле
Флоран
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Ницца
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

46'
Клод-Морис Алексис
Камара Ассан
 
58'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
63'
Тюрам Кефрен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Ницца
Монпелье

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 6 (2) 0.46
Дольберг Каспер 4 0.31
Будауи Хишем 2 0.15
Тюрам Кефрен 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Аталь Юсеф 1 0.08
Гессан Эванн 1 0.08
Бар Мельвен 1 0.08
Стенгс Келвин 1 0.08
Тодибо Жан-Клер 1 0.08
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 7 (1) 0.54
Саванье Тежи 3 (1) 0.23
Мавидиди Стефи 3 0.23
Жермен Валер 3 0.23
Молле Флоран 3 0.23
Лаборд Гаэтан 3 0.23
Коцца Николя 1 0.08
Вахи Элю 1 0.08
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Лемина Марио 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Камара Ассан 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Делор Анди 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Бар Мельвен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 4 1
Саванье Тежи 4 0
Тулер Матеус 2 1
Самбья Саломон 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Молле Флоран 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Ристич Михайло 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
3
27%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
5
22%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
7
30%
3
15%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
6
32%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0
Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1
ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ницца 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 9 24
3. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Ницца 0:0 Заявка 7 3 4 0 13 - 6 12
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ницца 89.5% (119)
X 9.8% (13)
Монпелье 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Монпелье
1.85
4.72
7.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ницца 0:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Ницца 0:0 Монпелье

Исход игры
Ницца
89.5% (119)
Ничья
9.8% (13)
Монпелье
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Ницца
47.4% (63)
1:0 Ницца
19.5% (26)
2:0 Ницца
15% (20)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Ницца
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:0 Ницца
1.5% (2)
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