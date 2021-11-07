Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Отличный пас сделал Камара Ассан из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Да Кунья Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ницца выполняет удар от ворот.

42' Удар от ворот произведет Монпелье

42' Да Кунья Лукас не смог попасть в створ ударом издали

42' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Монпелье выполняет удар от ворот.

40' Отличный пас сделал Бар Мельвен из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Удар от ворот произведет Монпелье

40' Данте Бонфим из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

39' Аталь Юсеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Мавидиди Стефи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Монпелье выполняет удар от ворот.

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ницца выполняет удар от ворот.

25' Молле Флоран из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Самбья Саломон из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Монпелье выполняет удар от ворот.

23' Ницца выполняет удар от ворот.

22' Гуйри Амин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ницца выполняет удар от ворот.

22' Игрок Жермен Валер из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку

20' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

20' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ницца выполняет удар от ворот.

18' Удар от ворот произведет Ницца

17' Мавидиди Стефи не смог попасть в створ ударом издали

17' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

15' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Монпелье

13' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Идет дождь, трудные условия для игроков.

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Монпелье выполняет удар от ворот.

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Матч возобновлен

7' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Монпелье выполняет удар от ворот.

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ницца выполняет удар от ворот.

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Ницца

3' Молле Флоран из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Монпелье начинает с центра поля