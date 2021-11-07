Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
63' Желтая карточкаТюрам Кефрен
77' Желтая карточкаБар Мельвен
0:1
80' ГолМолле Флоран
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
14
Эстев
Максим
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
63'
77'
80'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Ницца
Монпелье
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.46
|Дольберг Каспер
|4
|0.31
|Будауи Хишем
|2
|0.15
|Тюрам Кефрен
|1
|0.08
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|Аталь Юсеф
|1
|0.08
|Гессан Эванн
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.08
|Стенгс Келвин
|1
|0.08
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.08
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|7 (1)
|0.54
|Молле Флоран
|4
|0.31
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.23
|Мавидиди Стефи
|3
|0.23
|Жермен Валер
|3
|0.23
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.23
|Коцца Николя
|1
|0.08
|Вахи Элю
|1
|0.08
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лемина Марио
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|4
|1
|Саванье Тежи
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
3
27%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
5
22%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
7
30%
4
19%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
6
32%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0
Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1
ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|8.
|Нант
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Монпелье
Исход игры
Ницца
89.5% (119)
Ничья
9.8% (13)
Монпелье
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Ницца
47.4% (63)
1:0 Ницца
19.5% (26)
2:0 Ницца
15% (20)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Ницца
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:0 Ницца
1.5% (2)
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