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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Клермон
0' 49'
40
Грин
Этьен
8
Камара
Махди
4
Соу
Саиду
5
Колодзейчак
Тимоти
11
Сильва
Габриэль
6
Гурна-Дуат
Люка
28
Юссуф
Зейду
29
Муэффек
Аймен
7
Будебуз
Риад
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
10
Иглесиас
Хонатан
11
Аллевина
Джим
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Сент-Этьен
4-3-1-2
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

39'
Трауко Мигель
Сильва Габриэль
 
46'
Буанга Денис
Муэффек Аймен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Клермон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:3
ТМК
1:1
ТМК
3:1
ТМС
2:1
К
0:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.54
Колодзейчак Тимоти 1 0.08
Соу Саиду 1 0.08
Буанга Денис 1 0.08
Наде Микаэль 1 0.08
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 6 0.46
Рашани Эльбасан 4 0.31
Н'Симба Виталь 1 0.08
Доссу Жодель 1 0.08
Бертомье Жезон 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 3 0
Масон Иван 3 0
Юссуф Зейду 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Грин Этьен 0 1
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Сабан Матис 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
3
50%
4
67%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Забито

6
7
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
4
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
12%
3
13%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
4
16%
6
25%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
5
20%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Клермон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург 1:1 Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
8. Нант 1:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
9. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Лорьян 1:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 18 18
11. Монако 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
14. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
17. Реймс 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
18. Брест 0:1 Заявка 13 1 6 6 14 - 21 9
19. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 13 0 7 6 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
7. Страсбург 1:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8. Нант 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 5 2 6 - 10 5
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Клермон 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 16 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Нант 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Лорьян 1:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Сент-Этьен 62.5% (85)
X 29.4% (40)
Клермон 8.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Клермон
2.90
3.66
3.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Этьен 0:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Клермон

Исход игры
Сент-Этьен
62.5% (85)
Ничья
29.4% (40)
Клермон
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (46)
Меньше
65.41% (87)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.7% (35)
1:0 Сент-Этьен
25.7% (35)
2:1 Сент-Этьен
22.8% (31)
2:0 Сент-Этьен
8.8% (12)
1:2 Клермон
5.1% (7)
3:1 Сент-Этьен
2.2% (3)
0:1 Клермон
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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