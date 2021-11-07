Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бертомье Жезон из команды Клермон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

47' Отличные скиллы показывает Бертомье Жезон , обводя своих соперников

46' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Клермон

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Соу Саиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен

44' Бертомье Жезон завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

42' Клермон выполняет удар от ворот.

42' Аймен Муффек не смог попасть в створ ударом издали

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Сильва Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Сильва Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Клермон

36' Будебуз Риад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Будебуз Риад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

32' Плохо сыграл Ожье Флоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Клермон

29' Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Клермон

26' Будебуз Риад не смог попасть в створ ударом издали

26' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

25' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Клермон выполняет удар от ворот.

24' Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

23' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Удар от ворот произведет Клермон

21' Будебуз Риад решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бертомье Жезон из команды Клермон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Отличные скиллы показывает Аллевина Джим , обводя своих соперников

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Юссуф Зейду получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Юссуф Зейду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Соу Саиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Унтонджи Седрик из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

14' Камара Махди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

11' Удар от ворот произведет Клермон

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

7' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Отличные скиллы показывает Будебуз Риад , обводя своих соперников

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Клермон

3' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен делает заброс на партнера по команде.

2' Байо Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Аймен Муффек из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля