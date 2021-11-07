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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Страсбург
0'
5' Желтая карточка
Паллуа Николя
16' Желтая карточка
Каси Антони
1:0
20' Гол
Кулибали Калифа
1:1
44' Гол
Диалло Хабиб
47'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
5
Чиривелья
Педро
3
Жиротто
Андрей
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Нант
4-2-3-1
Страсбург
5-3-2

Ход матча

5'
Паллуа Николя
 
16'
 
Каси Антони
20'
Кулибали Калифа
(Саймон Мозес)
1:0
44'
1:1
Диалло Хабиб

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Нант
Страсбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 6 (2) 0.46
Жиротто Андрей 3 0.23
Коло-Муани Рандаль 2 0.15
Чиривелья Педро 2 0.15
Саймон Мозес 1 0.08
Кулибали Калифа 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.54
Ажорк Людовик 5 (1) 0.38
Томассон Адриен 3 0.23
Гамейро Кевин 3 0.23
Сиссоко Ибраима 1 0.08
Ле Маршан Максим 1 0.08
Прчич Саньин 1 0.08
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 0
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Паллуа Николя 3 0
Саймон Мозес 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коко Маркус 1 0
Траоре Шарль 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
6
30%
61-75
1
7%
4
20%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
6
40%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0
Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4
Страсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1
Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург 1:1 Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
8. Нант 1:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
9. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
10. Лорьян 1:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 18 18
11. Монако 0:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
14. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
17. Реймс 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
18. Брест 0:1 Заявка 13 1 6 6 14 - 21 9
19. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 13 0 7 6 12 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Лорьян 1:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
7. Страсбург 1:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8. Нант 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Брест 0:1 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 5 2 6 - 10 5
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Клермон 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 16 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Нант 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Лорьян 1:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Томассон Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
  • 46'
    Отличные скиллы показывает Сиссоко Ибраима, обводя своих соперников
  • 46'
    Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Нант 59.3% (80)
X 33.3% (45)
Страсбург 7.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Страсбург
2.93
3.32
8.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Нант 1:1 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Нант 1:1 Страсбург

Исход игры
Нант
59.3% (80)
Ничья
33.3% (45)
Страсбург
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
36.09% (48)
Меньше
63.91% (85)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (39)
2:1 Нант
28.1% (38)
1:0 Нант
24.4% (33)
1:2 Страсбург
5.2% (7)
2:0 Нант
5.2% (7)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Страсбург
1.5% (2)
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