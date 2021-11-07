Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Стад де ля Божуар
5' Желтая карточкаПаллуа Николя
16' Желтая карточкаКаси Антони
1:0
20' ГолКулибали Калифа
1:1
44' ГолДиалло Хабиб
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Сахи ДионПолузащитник
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
20'
1:0
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Нант
Страсбург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|6 (2)
|0.46
|Жиротто Андрей
|3
|0.23
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.15
|Чиривелья Педро
|2
|0.15
|Саймон Мозес
|1
|0.08
|Кулибали Калифа
|1
|0.08
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.08
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.54
|Ажорк Людовик
|5 (1)
|0.38
|Томассон Адриен
|3
|0.23
|Гамейро Кевин
|3
|0.23
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.08
|Ле Маршан Максим
|1
|0.08
|Прчич Саньин
|1
|0.08
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Траоре Шарль
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
4
27%
6
30%
61-75
1
7%
4
20%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
6
40%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0
Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4
Страсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1
Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|8.
|Нант
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|10.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 18
|18
|11.
|Монако
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 21
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|7.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|8.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 16
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Нант 1:1 Страсбург
Исход игры
Нант
59.3% (80)
Ничья
33.3% (45)
Страсбург
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
36.09% (48)
Меньше
63.91% (85)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (39)
2:1 Нант
28.1% (38)
1:0 Нант
24.4% (33)
1:2 Страсбург
5.2% (7)
2:0 Нант
5.2% (7)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Страсбург
1.5% (2)
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