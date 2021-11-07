Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Г О О О О Л - Диалло Хабиб первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

44' Диалло Хабиб видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

44' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Страсбург

42' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Страсбург

36' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Игрок Кулибали Калифа из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хорошую попытку сделал Коло-Муани Рандаль . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Жиротто Андрей нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Каси Антони получил желтую карточку от судьи

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

10' Блас Людовик из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

10' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Плохо сыграл Люка Перрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

3' Должен был быть гол! Диалло Хабиб имел отличный шанс, но Альбан Ляфон не дал голу состоятся!

1' Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля