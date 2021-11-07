Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Страсбург

93' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Нант выполняет удар от ворот.

92' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

88' Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар, мяч был парирован, но Матц Зельс не удержал его в руках.

87' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матц Зельс отбил мяч на угловой после удара Блас Людовик из штрафной площади.

83' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Страсбург

80' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Нант

77' Прчич Саньин из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Томассон Адриен из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

74' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Саймон Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Блас Людовик из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

70' Отличные скиллы показывает Блас Людовик , обводя своих соперников

68' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Нант выполняет удар от ворот.

66' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Кулибали Калифа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

54' Блас Людовик нанес удар, мяч был парирован, но Матц Зельс не удержал его в руках.

53' Матч возобновлен

53' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

52' Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' УДАЛЕНИЕ! - Ажорк Людовик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

51' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Гильберт Фредерик пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

50' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Каси Антони пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

50' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Отличные скиллы показывает Сиссоко Ибраима , обводя своих соперников

46' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.