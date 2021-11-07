Второй тайм

95' Адриен Трюффер из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О О Л - Пакета Лукас из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Альфред Гомис прыгнул не в ту сторону.

92' Шерки Райан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

89' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

89' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

88' Камальдин Сулемана из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.

88' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Лион выполняет удар от ворот.

87' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Камальдин Сулемана сделал результативную передачу.

83' Г О О О О Л - Адриен Трюффер забивает с левой ноги!

83' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.

81' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Камальдин Сулемана из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.

81' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

81' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Г О О О О Л - Адриен Трюффер забивает с левой ноги!

76' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Камальдин Сулемана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' После штрафного удара,который нанес Эмерсон Палмиери мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

74' Удар от ворот произведет Лион

74' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Ренн

73' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

73' Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дюбуа Лео из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

71' Удар от ворот произведет Ренн

70' Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали

67' Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Какере Максанс из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Эмерсон Палмиери из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Почти гол! Буриго Бенжамен пробил головой по воротам, но Антони Лопеш спас!

60' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Пакета Лукас нанес удар головой, но Альфред Гомис спокойно отбил мяч.

59' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок Слимани Ислам из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Лион выполняет удар от ворот.

58' Терье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

54' Терье Мартен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Рефери не любит споров - именно за это Слимани Ислам сейчас получил желтую

51' Г О О О О Л - Траоре Амари первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля