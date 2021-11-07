Франция: Лига 1 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
25' Желтая карточкаСантамария Батист
34' Желтая карточкаОмари Вармед
40' Желтая карточкаГимараэс Бруно
1:0
45' ГолЛаборд Гаэтан
2:0
51' ГолТраоре Амари
51' Желтая карточкаСлимани Ислам
3:0
76' ГолТрюффер Адриен
4:0
83' ГолТрюффер Адриен
4:1
90' ПенальтиПакета Лукас
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
21
Майер
Ловро
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
40'
45'
1:0
51'
2:0
51'
76'
3:0
83'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Ренн
Лион
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|5
|0.38
|Сулемана Камалдин
|4
|0.31
|Терье Мартен
|4
|0.31
|Тэт Флавьен
|2
|0.15
|Агер Наиф
|2
|0.15
|Трюффер Адриен
|2
|0.15
|Траоре Амари
|1
|0.08
|Мартин Йонас
|1
|0.08
|Гирасси Серу
|1
|0.08
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.31
|Экамби Карл Токо
|4 (2)
|0.31
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.31
|Ауа Уссем
|3
|0.23
|Денайер Джейсон
|2
|0.15
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Слимани Ислам
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Слимани Ислам
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Кадевере Тино
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
6
75%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
5
28%
5
23%
31-45
5
28%
4
18%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
9
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2
Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4
Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 12
|22
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Нант
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Ренн 4:1 Лион
Исход игры
Ренн
19.1% (26)
Ничья
44.1% (60)
Лион
36.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (66)
Меньше
50.75% (68)
Обе команды забьют
Да
86.57% (116)
Нет
13.43% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (50)
1:2 Лион
27.2% (37)
2:1 Ренн
11.8% (16)
2:2 Ничья
5.9% (8)
1:0 Ренн
5.1% (7)
0:1 Лион
4.4% (6)
2:0 Ренн
2.2% (3)
1:3 Лион
2.2% (3)
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