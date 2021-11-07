  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
4:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
25' Желтая карточка
Сантамария Батист
34' Желтая карточка
Омари Вармед
40' Желтая карточка
Гимараэс Бруно
1:0
45' Гол
Лаборд Гаэтан
2:0
51' Гол
Траоре Амари
51' Желтая карточка
Слимани Ислам
3:0
76' Гол
Трюффер Адриен
4:0
83' Гол
Трюффер Адриен
4:1
90' Пенальти
Пакета Лукас
90'+5
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
21
Майер
Ловро
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
23
Мендес
Тьяго
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
7
Экамби
Карл
Токо
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
Ренн
4-4-2
Лион
4-3-3

Ход матча

25'
Сантамария Батист
 
34'
Омари Вармед
 
40'
 
Гимараэс Бруно
45'
Лаборд Гаэтан
(Буриго Бенжамен)
1:0
46'
 
Слимани Ислам
Гимараэс Бруно
51'
Траоре Амари
2:0
51'
 
Слимани Ислам
73'
Трюффер Адриен
Терье Мартен
 
73'
Сулемана Камалдин
Буриго Бенжамен
 
76'
Трюффер Адриен
(Тэт Флавьен)
3:0
82'
 
Шерки Райан
Экамби Карл Токо
83'
Трюффер Адриен
(Сулемана Камалдин)
4:0
87'
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
 
90'
Угочукву Лесли
Майер Ловро
 
90'
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
 
90'
4:1
Пакета Лукас

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Ренн
Лион

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 5 0.38
Сулемана Камалдин 4 0.31
Терье Мартен 4 0.31
Тэт Флавьен 2 0.15
Агер Наиф 2 0.15
Трюффер Адриен 2 0.15
Траоре Амари 1 0.08
Мартин Йонас 1 0.08
Гирасси Серу 1 0.08
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Майер Ловро 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.31
Экамби Карл Токо 4 (2) 0.31
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.31
Ауа Уссем 3 0.23
Денайер Джейсон 2 0.15
Шакири Джердан 1 0.08
Слимани Ислам 1 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.08
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Траоре Амари 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Слимани Ислам 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Пакета Лукас 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Кадевере Тино 0 1
Боатенг Жером 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
6
75%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
5
28%
5
23%
31-45
5
28%
4
18%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
9
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2
Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4
Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 13 6 4 3 22 - 12 22
6. Монпелье Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Ренн Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 95'
    Адриен Трюффер из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 48%, Лион: 52%.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О О Л - Пакета Лукас из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Альфред Гомис прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    93'
    ПЕНАЛЬТИ - Агер Наиф из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пакета Лукас.
  • 92'
    Шерки Райан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 92'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Боатенг Жером из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 90'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 50%, Лион: 50%.
  • 90'
    Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 90'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
  • 89'
    Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».
  • 89'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 88'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 88'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 87'
    Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • 87'
    Майер Ловро нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 87'
    Майер Ловро из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 86'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 86'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 50%, Лион: 50%.
  • 84'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    84'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 83'
    Камальдин Сулемана сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Адриен Трюффер забивает с левой ноги!
  • 83'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 83'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 83'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 83'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 82'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 82'
    Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
  • Фол, нарушение
    82'
    Мелинг Биргер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Пакета Лукас.
  • 81'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 81'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 81'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Лион: 51%.
  • 80'
    Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Майер Ловро из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    79'
    Слимани Ислам из команды Лион в офсайде
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 78'
    Шанс! Экамби Карл Токо из команды Лион пробил головой, но мимо
  • Угловой
    78'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 77'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 76'
    Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Адриен Трюффер забивает с левой ноги!
  • 76'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 76'
    Ренн начинает контратаку
  • 76'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Камальдин Сулемана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    После штрафного удара,который нанес Эмерсон Палмиери мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Лион: 51%.
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 74'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 74'
    Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 74'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 73'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
  • 73'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Дюбуа Лео из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 72'
    Мендес Тьяго из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    Лион контролирует мяч.
  • 71'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 70'
    Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 50%, Лион: 50%.
  • 70'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    69'
    Ауа Уссем из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Траоре Амари.
  • 68'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Лион пытается что-то создать.
  • 67'
    Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 67'
    Дюбуа Лео делает длинную передачу вперед
  • 67'
    Лион контролирует мяч.
  • 67'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    66'
    Траоре Амари возвращается на поле.
  • 66'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    65'
    Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 65'
    Контроль мяча: Ренн: 52%, Лион: 48%.
  • Травма, повреждение
    64'
    Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    63'
    Дюбуа Лео задерживает мяч рукой
  • 63'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    63'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион подал угловой слева.
  • 63'
    Какере Максанс из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 62'
    Лион пытается что-то создать.
  • 62'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    61'
    Слимани Ислам наказан за толчок Агер Наиф
  • 61'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 60'
    Почти гол! Буриго Бенжамен пробил головой по воротам, но Антони Лопеш спас!
  • 60'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Лион: 45%.
  • 59'
    Пакета Лукас нанес удар головой, но Альфред Гомис спокойно отбил мяч.
  • 59'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Пакета Лукас из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Игрок Слимани Ислам из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 58'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 58'
    Терье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 57'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает пас партнеру.
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Майер Ловро мяч отрикошетил от ворот
  • 57'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 57'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Лион: 45%.
  • 54'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 54'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    53'
    Мендес Тьяго наказан за толчок Терье Мартен
  • 53'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    51'
    Рефери не любит споров - именно за это Слимани Ислам сейчас получил желтую
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Траоре Амари первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 51'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Лион: 45%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Дюбуа Лео задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    49'
    Ауа Уссем наказан за толчок Сантамария Батист
  • 49'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    48'
    Майер Ловро из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Мендес Тьяго.
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
  • 47'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Терье Мартен задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    46'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Эмерсон Палмиери.
  • 46'
    Тактическая замена. Гимараэс Бруно уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Ренн 19.1% (26)
X 44.1% (60)
Лион 36.8% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Ренн 4:1 Лион онлайн


Прогнозы на матч Ренн 4:1 Лион

Исход игры
Ренн
19.1% (26)
Ничья
44.1% (60)
Лион
36.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (66)
Меньше
50.75% (68)
Обе команды забьют
Да
86.57% (116)
Нет
13.43% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (50)
1:2 Лион
27.2% (37)
2:1 Ренн
11.8% (16)
2:2 Ничья
5.9% (8)
1:0 Ренн
5.1% (7)
0:1 Лион
4.4% (6)
2:0 Ренн
2.2% (3)
1:3 Лион
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 