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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
4:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
1:0
6' Гол
Титц Филлип
18' Желтая карточка
Цандер Лука-Милан
2:0
29' Гол
Ману Брайдон
3:0
39' Гол
Пфайффер Лука
4:0
41' Гол
Пфайффер Лука
45' Желтая карточка
Гьясула Клаус
63' Желтая карточка
Бадер Маттиас
71' Желтая карточка
Челич Неманя
90'+4
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
18
Медич
Яков
4
Цирайс
Филипп
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
14
Аремю
Афииз
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Аменийдо
Этьенн
Дармштадт
4-4-2
Санкт-Паули
4-3-1-2

История личных встреч

Дармштадт
Санкт-Паули

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 11 0.79
Титц Филлип 11 (1) 0.79
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.14
Ману Брайдон 2 0.14
Голлер Беньямин 2 0.14
Шнелльхардт Фабиан 2 0.14
Хонзак Матиас 1 0.07
Холланд Фабиан 1 0.07
Карич Эмир 1 0.07
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Мелем Марвин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 10 (2) 0.77
Киере Даниэль-Кофи 3 0.23
Диттген Макс 3 0.23
Макиенок Симон 3 0.23
Беккер Финн 2 0.15
Бухтманн Кристофер 2 0.15
Пакарада Леарт 1 0.08
Цандер Лука-Милан 1 0.08
Ирвайн Джексон 1 0.08
Байфус Марцель 1 0.08
Медич Яков 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Хартель Марсель 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадер Маттиас 4 0
Гьясула Клаус 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Карич Эмир 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 3 0
Медич Яков 3 0
Ирвайн Джексон 2 0
Смит Эрик 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Цирайс Филипп 0 1
Джигала Адам 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Хартель Марсель 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
7
39%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
4
25%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90

Забито

34
28
21 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
7
21%
3
11%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
10
29%
29%
3
11%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
7
21%
7
25%
61-75
2
6%
5
18%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
6
35%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0
Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
2. Санкт-Паули Заявка 13 8 2 3 28 - 15 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 13 7 1 5 22 - 16 22
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
14. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
17. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
2. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
7. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
9. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
13. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ману Брайдон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Цандер Лука-Милан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 4:0 Санкт-Паули онлайн


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