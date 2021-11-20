Германия: Бундеслига 2 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
1:0
6' ГолТитц Филлип
18' Желтая карточкаЦандер Лука-Милан
2:0
29' ГолМану Брайдон
3:0
39' ГолПфайффер Лука
4:0
41' ГолПфайффер Лука
45' Желтая карточкаГьясула Клаус
63' Желтая карточкаБадер Маттиас
71' Желтая карточкаЧелич Неманя
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
6'
1:0
29'
2:0
39'
3:0
41'
4:0
45'
46'
63'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 10
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Дармштадт
Санкт-Паули
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|11
|0.79
|Титц Филлип
|11 (1)
|0.79
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.14
|Ману Брайдон
|2
|0.14
|Голлер Беньямин
|2
|0.14
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.14
|Хонзак Матиас
|1
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.07
|Карич Эмир
|1
|0.07
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|10 (2)
|0.77
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.23
|Диттген Макс
|3
|0.23
|Макиенок Симон
|3
|0.23
|Беккер Финн
|2
|0.15
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.15
|Пакарада Леарт
|1
|0.08
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.08
|Ирвайн Джексон
|1
|0.08
|Байфус Марцель
|1
|0.08
|Медич Яков
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Хартель Марсель
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Гьясула Клаус
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Цирайс Филипп
|0
|1
|Джигала Адам
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
7
39%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
4
25%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
42%
1
33%
76-90
Забито
34
28
21 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
7
21%
3
11%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
10
29%
29%
3
11%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
7
21%
7
25%
61-75
2
6%
5
18%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
6
35%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0
Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1 Вюрцбург Кикерс - Дармштадт 1:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0
Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Санкт-Паули - Герта 2:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ян - Санкт-Паули 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3