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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
2:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ян
0'
1:0
31' Гол
Рейс Людовит
1:1
32' Гол
Бесте Ян-Никлас
2:1
41' Гол
 41'
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
48
Алиду
Фариде
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
21
Киршбаум
Торстен
4
Бесте
Ян-Никлас
28
Нахрайнер
Себастьян
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
11
Фабер
Конрад
22
Бухальфа
Карло
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
Гамбург
4-3-3
Ян
4-2-3-1

Ход матча

31'
Рейс Людовит
1:0
32'
1:1
Бесте Ян-Никлас
41'
2:1

История личных встреч

Гамбург
Ян

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.43
Хайер Моритц 5 0.36
Киттель Сонни 3 (1) 0.21
Джатта Бейкери 1 0.07
Шонлау Себастьян 1 0.07
Рейс Людовит 1 0.07
Кинсомби Давид 1 (1) 0.07
Дойл Томми 1 0.07
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 5 (1) 0.36
Сингх Сарприт 4 0.29
Гимбер Бенедикт 3 0.21
Бесте Ян-Никлас 2 0.14
Отто Давид 2 0.14
Альберс Андреас 2 (1) 0.14
Макридис Хараламбос 2 0.14
Звартс Йоэл 2 0.14
Бухальфа Карло 2 0.14
Векессер Эрик 1 0.07
Брайткройц Стив 1 0.07
Кеннеди Скотт 1 0.07
Калисканер Каан 1 0.07
Фабер Конрад 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Хайер Моритц 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Сухонен Ансси 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Сингх Сарприт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Саллер Бенедикт 2 0
Векессер Эрик 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Безушков Макс 1 0
Отто Давид 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
30%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

19
28
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
5
26%
5
18%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
6
38%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1
Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2
Ян
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3
Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:2 Заявка 13 8 2 3 28 - 13 26
2. Ян 1:1 Заявка 14 7 5 2 30 - 16 26
3. Дармштадт 2:0 Заявка 14 8 2 4 33 - 16 26
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Шальке 04 Заявка 13 7 1 5 22 - 16 22
7. Гамбург 1:1 Заявка 14 4 9 1 21 - 16 21
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Ганза 1:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
10. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
11. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
15. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
17. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 14 2 6 6 12 - 20 12
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 2:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 3 18
2. Санкт-Паули 0:2 Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян 1:1 Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Гамбург 1:1 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
9. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганза 1:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Ян 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
3. Гамбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Дармштадт 2:0 Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули 0:2 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 11 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рейс Людовит бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Ян
1.70
4.33
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 2:1 Ян онлайн


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