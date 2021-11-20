Германия: Бундеслига 2 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион
1:0
31' ГолРейс Людовит
1:1
33' ГолБесте Ян-Никлас
2:1
45' ГолАлиду Фариде
61' Желтая карточкаКеннеди Скотт
3:1
64' ПенальтиКиттель Сонни
83' Желтая карточкаСухонен Ансси
85' Желтая карточкаМориц Кристоф
4:1
87' ГолСухонен Ансси
28
Мухайм
Миро
48
Алиду
Фариде
14
Рейс
Людовит
11
Фабер
Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
31'
1:0
33'
1:1
45'
2:1
61'
64'
3:1
83'
85'
87'
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Гамбург
Ян
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.43
|Хайер Моритц
|5
|0.36
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.29
|Рейс Людовит
|2
|0.14
|Джатта Бейкери
|1
|0.07
|Шонлау Себастьян
|1
|0.07
|Алиду Фариде
|1
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.07
|Дойл Томми
|1
|0.07
|Сухонен Ансси
|1
|0.07
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.36
|Сингх Сарприт
|4
|0.29
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.21
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.21
|Отто Давид
|2
|0.14
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.14
|Макридис Хараламбос
|2
|0.14
|Звартс Йоэл
|2
|0.14
|Бухальфа Карло
|2
|0.14
|Векессер Эрик
|1
|0.07
|Брайткройц Стив
|1
|0.07
|Кеннеди Скотт
|1
|0.07
|Калисканер Каан
|1
|0.07
|Фабер Конрад
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Хайер Моритц
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Сингх Сарприт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Отто Давид
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
30%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
5
26%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
23
29
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
5
22%
5
17%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
26%
5
17%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
7
30%
5
17%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
4
24%
6
30%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
2
12%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1
Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2
Ян
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3
Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3