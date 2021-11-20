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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
1:2
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
13' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
0:1
19' Гол
Кюн Николас
21' Желтая карточка
Россбах Дамиан
1:1
37' Пенальти
Ферхук Йон
40' Желтая карточка
Мессегем Суфьян
45' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
1:2
66' Гол
Йонжич Антонио
70' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
80' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
89' Желтая карточка
Найдхарт Нико
90' Желтая карточка
Майер Жонатан
90'+6
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
34
Лукас
Фрёде
21
Омладич
Ник
17
Беренс
Ханно
5
Рейн
Симон
13
Шумахер
Кевин
18
Ферхук
Йон
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
19
Сиярич
Омар
10
Назаров
Дмитрий
II
9
Йонжич
Антонио
Ганза
4-1-4-1
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Эрцгебирге Ауэ

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б3
0:2
Б3
0:0
Б2
0:1
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 9 (1) 0.64
Беренс Ханно 3 0.21
Омладич Ник 1 0.07
Манси Ридж 1 0.07
Лукас Фрёде 1 0.07
Мамба Стрели 1 0.07
Бан Бентли 1 (1) 0.07
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Найдхарт Нико 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 4 0.29
Кюн Николас 2 0.14
Гуйе Бабакар 2 0.14
Назаров Дмитрий II 1 0.07
Сиярич Омар 1 0.07
Бюссманн Гаэтен 1 0.07
Барилла Энтони 1 0.07
Хертель Саша 1 0.07
Цолински Бен 0 0
Хоксхайдт Ян 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 7 0
Ферхук Йон 4 0
Майсснер Томас 4 0
Омладич Ник 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Лукас Фрёде 3 0
Рейн Симон 3 0
Беренс Ханно 2 0
Найдхарт Нико 2 0
Бан Бентли 2 0
Ротер Бьёрн 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Карлсон Дирк 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Йонжич Антонио 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
4
21%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0
Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
2. Санкт-Паули Заявка 13 8 2 3 28 - 15 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 13 7 1 5 22 - 16 22
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
14. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
17. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
2. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
7. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
9. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
13. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
Где смотреть матч Ганза 1:2 Эрцгебирге Ауэ онлайн


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