Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Ostseestadion
13' Желтая карточкаНазаров Дмитрий
0:1
19' ГолКюн Николас
21' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
1:1
37' ПенальтиФерхук Йон
40' Желтая карточкаМессегем Суфьян
45' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
1:2
66' ГолЙонжич Антонио
70' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
80' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
89' Желтая карточкаНайдхарт Нико
90' Желтая карточкаМайер Жонатан
34
Лукас
Фрёде
21
Омладич
Ник
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
26
Гонтер
Сёрен
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
19
Сиярич
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Кипс ТимВратарь
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marc Hensel
Ход матча
13'
19'
21'
37'
1:1
40'
66'
1:2
81'
89'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 26
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Ганза
Эрцгебирге Ауэ
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|9 (1)
|0.64
|Беренс Ханно
|3
|0.21
|Омладич Ник
|1
|0.07
|Манси Ридж
|1
|0.07
|Лукас Фрёде
|1
|0.07
|Мамба Стрели
|1
|0.07
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.07
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|4
|0.29
|Кюн Николас
|2
|0.14
|Гуйе Бабакар
|2
|0.14
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.07
|Сиярич Омар
|1
|0.07
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.07
|Барилла Энтони
|1
|0.07
|Хертель Саша
|1
|0.07
|Цолински Бен
|0
|0
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|7
|0
|Ферхук Йон
|4
|0
|Майсснер Томас
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Лукас Фрёде
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Беренс Ханно
|2
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Бан Бентли
|2
|0
|Ротер Бьёрн
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Карлсон Дирк
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Йонжич Антонио
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
4
21%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3
Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1 Ганза - Цвиккау 0:0
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0
Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 16
|22
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3