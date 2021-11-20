Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
20' Желтая карточкаАйдин Мехмет
32' Желтая карточкаЛатца Данни
41' Желтая карточкаПалссон Виктор
43' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
21
Топрак
Омер
27
Агу
Феликс
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
33
Тиау
Малик
38
Айдин
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
20'
32'
41'
43'
История личных встреч
Вердер
Шальке 04
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Николай
|2
|0.14
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.14
|Сарджент Джош
|2
|0.14
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Фридль Марко
|1
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.07
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.07
|Шмид Романо
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|11
|0.79
|Бюльтер Мариус
|4
|0.29
|Каминьски Марцин
|2
|0.14
|Оуведжан Томас
|1
|0.07
|Айдин Мехмет
|1
|0.07
|Дрекслер Доминик
|1
|0.07
|Пирингер Марвин
|1
|0.07
|Палссон Виктор
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палссон Виктор
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Забито
16
21
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
6%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
5
31%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
31%
7
33%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
9%
5
29%
29%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
6
27%
2
12%
61-75
2
9%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0
Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|8.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3