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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 42000
Шальке 04
0'
20' Желтая карточка
Айдин Мехмет
32' Желтая карточка
Латца Данни
41' Желтая карточка
Палссон Виктор
43' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
0:1
82' Гол
Теродде Симон
90' Желтая карточка
Пирингер Марвин
1:1
90' Пенальти
Фуллкруг Никлас
90'+10
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
21
Топрак
Омер
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
34
Мбом
Жан-Мануэль
10
Биттенкорт
Леонардо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Айдин
Мехмет
8
Латца
Данни
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Вердер
3-3-2-2
Шальке 04
3-4-1-2

История личных встреч

Вердер
Шальке 04

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

30 матчей

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:2
К
0:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
5:1
ТМС
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 3 (1) 0.21
Рапп Николай 2 0.14
Сарджент Джош 2 0.14
Шмидт Никлас 1 0.07
Фридль Марко 1 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.07
Вайзер Митчелл 1 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.07
Шмид Романо 0 0
Велькович Милош 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 12 0.86
Бюльтер Мариус 4 0.29
Каминьски Марцин 2 0.14
Оуведжан Томас 1 0.07
Айдин Мехмет 1 0.07
Дрекслер Доминик 1 0.07
Пирингер Марвин 1 0.07
Палссон Виктор 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Саласар Родриго 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Фридль Марко 5 0
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Дукш Марвин 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палссон Виктор 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Саласар Родриго 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
4
50%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Забито

17
22
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
6%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
6
35%
8
36%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
5
28%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
3
13%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0
Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 14 8 2 4 35 - 16 26
2. Санкт-Паули Заявка 13 8 2 3 28 - 15 26
3. Ян Заявка 14 7 4 3 30 - 19 25
4. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
6. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
7. Шальке 04 Заявка 14 7 2 5 23 - 17 23
8. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Хайденхайм Заявка 13 5 3 5 13 - 19 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 5 6 13 - 20 14
14. Ганновер 96 Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
17. Зандхаузен Заявка 13 3 3 7 13 - 25 12
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
2. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
7. Шальке 04 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
10. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 15 - 13 8
12. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Хайденхайм Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
17. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фуллкруг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Латца Данни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Айдин Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 1:1 Шальке 04 онлайн


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