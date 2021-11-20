Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION Зрители: 42000
20' Желтая карточкаАйдин Мехмет
32' Желтая карточкаЛатца Данни
41' Желтая карточкаПалссон Виктор
43' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
0:1
82' ГолТеродде Симон
90' Желтая карточкаПирингер Марвин
1:1
90' ПенальтиФуллкруг Никлас
21
Топрак
Омер
27
Агу
Феликс
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
33
Тиау
Малик
38
Айдин
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
20'
32'
41'
43'
82'
0:1
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 20
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Вердер
Шальке 04
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|3 (1)
|0.21
|Рапп Николай
|2
|0.14
|Сарджент Джош
|2
|0.14
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Фридль Марко
|1
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.07
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.07
|Шмид Романо
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|12
|0.86
|Бюльтер Мариус
|4
|0.29
|Каминьски Марцин
|2
|0.14
|Оуведжан Томас
|1
|0.07
|Айдин Мехмет
|1
|0.07
|Дрекслер Доминик
|1
|0.07
|Пирингер Марвин
|1
|0.07
|Палссон Виктор
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палссон Виктор
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
4
50%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Забито
17
22
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
1
6%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
6
35%
8
36%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
5
28%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
3
13%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0
Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Аугсбург - Вердер 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 16
|26
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 15
|26
|3.
|Ян
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 19
|25
|4.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 17
|23
|8.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 19
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 13
|8
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3