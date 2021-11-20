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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
4:0
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
1:0
9' Гол
Хофманн Йонас
2:0
28' Гол
Нойхаус Флориан
3:0
43' Гол
Плеа Алассан
45' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
55' Желтая карточка
Штиндль Ларс
4:0
57' Гол
Хофманн Йонас
78' Желтая карточка
Левелинг Джейми
89' Желтая карточка
Кристиансен Макс
90'+1
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
8
Закария
Денис
25
Бенсебаини
Рами
7
Херрманн
Патрик
32
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
29
Скалли
Джозеф
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
1
Функ
Мариус
18
Майерхёфер
Марко
14
Сарпей
Ханс
22
Гризбек
Себастьян
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
13
Кристиансен
Макс
40
Левелинг
Джейми
16
Нильсен
Ховард
10
Хргота
Бранимир
Боруссия М
3-4-3
Гройтер Фюрт
4-3-3

Ход матча

9'
Хофманн Йонас
(Штиндль Ларс)
1:0
28'
Нойхаус Флориан
2:0
43'
Плеа Алассан
(Штиндль Ларс)
3:0
45'
 
Зегуйн Пауль
46'
 
Бауэр Максимилиан
Грин Джулиан
46'
 
Тильман Тимоти
Хргота Бранимир
55'
Штиндль Ларс
 
57'
Хофманн Йонас
(Штиндль Ларс)
4:0
67'
 
Иттен Седрик
Нильсен Ховард
68'
 
Зойферт Нильс
Зегуйн Пауль
74'
Бенеш Ласло
Нойхаус Флориан
 
74'
Нец Лука
Штиндль Ларс
 
74'
Тюрам Маркус
Скалли Джозеф
 
78'
 
Левелинг Джейми
79'
 
Барри Абдурахман
Виллемс Джетро
86'
Мюсель Торбен
Хофманн Йонас
 
89'
Носс Конор
Коне Куадио
 
89'
 
Кристиансен Макс

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия М
Гройтер Фюрт

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
0:2
К
0:2
Б
1:0
Б
2:4
ТМС
2:1
Б2
3:0
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 6 0.5
Плеа Алассан 3 0.25
Штиндль Ларс 2 0.17
Закария Денис 2 0.17
Нойхаус Флориан 2 0.17
Эмболо Брель 1 0.08
Скалли Джозеф 1 0.08
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 (3) 0.25
Иттен Седрик 2 0.17
Левелинг Джейми 2 0.17
Майерхёфер Марко 1 0.08
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 4 0
Закария Денис 3 0
Бейер Луис 3 0
Коне Куадио 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 6 0
Гризбек Себастьян 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
22
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
25%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
50%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
25%
5
23%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

18
11
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
6
33%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
33%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
2
11%
4
36%
76-90

Пропущено

13
30
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
4
31%
5
17%
31-45
1
8%
6
20%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
31%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта 0:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 25 13
13. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 19 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Боруссия М 97.8% (136)
X 2.2% (3)
Гройтер Фюрт 0% (0)
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Где смотреть матч Боруссия М 4:0 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 4:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Боруссия М
97.8% (136)
Ничья
2.2% (3)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
35.29% (48)
Нет
64.71% (88)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
43.2% (60)
3:1 Боруссия М
18.7% (26)
2:1 Боруссия М
12.2% (17)
3:0 Боруссия М
12.2% (17)
1:0 Боруссия М
7.2% (10)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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