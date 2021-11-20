Второй тайм

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

89' Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи

89' Майерхёфер Марко наказан за толчок Лука Нец

88' Функ Мариус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

87' Плохо сыграл Закария Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

85' Плохо сыграл Сарпей Ханс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Лука Нец из команды Боруссия М делает пас партнеру.

84' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

84' Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Закария Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Бенеш Ласло нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

82' Лука Нец из команды Боруссия М делает пас партнеру.

81' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Лука Нец из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...

78' Левелинг Джейми получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Функ Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Лука Нец

73' Вратарь парирует удар, который нанес Херрманн Патрик , и мяч снова в игре

70' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Плохо сыграл Сарпей Ханс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Гризбек Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

57' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Штиндль Ларс получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

54' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.