Германия: Бундеслига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк
1:0
9' ГолХофманн Йонас
2:0
28' ГолНойхаус Флориан
3:0
43' ГолПлеа Алассан
45' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
55' Желтая карточкаШтиндль Ларс
4:0
57' ГолХофманн Йонас
78' Желтая карточкаЛевелинг Джейми
89' Желтая карточкаКристиансен Макс
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
28'
2:0
43'
3:0
45'
55'
57'
4:0
74'
78'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Боруссия М
Гройтер Фюрт
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|6
|0.5
|Плеа Алассан
|3
|0.25
|Штиндль Ларс
|2
|0.17
|Закария Денис
|2
|0.17
|Нойхаус Флориан
|2
|0.17
|Эмболо Брель
|1
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.08
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (3)
|0.25
|Иттен Седрик
|2
|0.17
|Левелинг Джейми
|2
|0.17
|Майерхёфер Марко
|1
|0.08
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|4
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Коне Куадио
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|6
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
22
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
25%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
50%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
25%
5
23%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
18
11
13 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
6
33%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
33%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
2
11%
4
36%
76-90
Пропущено
13
30
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
15%
4
13%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
4
31%
5
17%
31-45
1
8%
6
20%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
31%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0
Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Штуттгарт 1:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 25
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 19
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Боруссия М 4:0 Гройтер Фюрт
Исход игры
Боруссия М
97.8% (136)
Ничья
2.2% (3)
Гройтер Фюрт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
35.29% (48)
Нет
64.71% (88)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
43.2% (60)
3:1 Боруссия М
18.7% (26)
2:1 Боруссия М
12.2% (17)
3:0 Боруссия М
12.2% (17)
1:0 Боруссия М
7.2% (10)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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