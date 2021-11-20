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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Штуттгарт
0' 13'
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
19
Брандт
Юлиан
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
10
Азар
Торган
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
30
Массимо
Роберто
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
7
Кулибали
Танги
Боруссия Д
4-3-3
Штуттгарт
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Боруссия Д
Штуттгарт

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 0.75
Ройс Марко 3 0.25
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.25
Беллингхем Джуд 2 0.17
Брандт Юлиан 2 0.17
Азар Торган 2 0.17
Джованни Рейна 2 0.17
Хуммельс Матс 1 0.08
Тиггес Штеффен 1 0.08
Джан Эмре 1 (1) 0.08
Мёнье Тома 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.25
Мавропанос Константинос 3 0.25
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.17
Эндо Ватару 1 0.08
Мармуш Омар 1 0.08
Мангаля Орель 1 0.08
Клемент Филипп 1 0.08
Массимо Роберто 1 0.08
Фюрих Крис 1 0.08
Фагир Вахид 1 0.08
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 3 1
Кулибали Танги 4 0
Фёрстер Филипп 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Климович Матео 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
16%
2
67%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
33%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

27
15
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
5
28%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2
Штуттгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 17 25
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Вольфсбург 0:1 Заявка 12 6 1 5 12 - 13 19
6. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 12 5 3 4 23 - 12 18
7. Боруссия М 1:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум 0:1 Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Арминия 1:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 16 11
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 12 0 1 11 8 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Боруссия М 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 4 14
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
6. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
8. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Арминия 1:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л 1:0 Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
10. Арминия 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 10 4
12. Боруссия М 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Хоффенхайм 1:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
14. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
15. Бохум 0:1 Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 7 0 0 7 5 - 21 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    14'
    Ройс из-за пределов штрафной площади мощно пробивал по воротам - мяч после небольшого рикошета от защитника пролетел над перекладиной.
  • 13'
    Эрлинг Холанн вынужден лишь с трибун наблюдать за игрой своей команды. Соскучился уже молодой норвежец за игрой, но из-за травмы вынужден пока отдыхать.
  • Травма, повреждение
    12'
    Кулибали всё-таки получил повреждение в прошлом эпизоде, жёстко приземлившись на газон. Но ничего страшного - подобное случается.
  • Опасный момент
    11'
    Кулибали в контратаке прорывался по центру к чужой штрафной площади, но Аканджи в рискованном чистом подкате выбил мяч из-под ног нападающего.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Ройс здорово закручивал мяч над "стенкой", но снаряд всё-таки чуть-чуть не успел опуститься в "девятку", пролетев над самой перекладиной.
  • Фол, нарушение
    8'
    Беллингхем заработал штрафной удар для хозяев метрах в 27 от ворот соперника практически по центральной оси.
  • Фол, нарушение
    7'
    Ито попытался в середине поля обокрасть Малена, но сделал это только с нарушением правил.
  • 6'
    Постепенно стихает стартовый сумбур, и дортмундцы начинают просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • 5'
    Первую контратаку провели швабы после потери мяча Беллингхемом, но до своего логического завершения она не дошла.
  • 4'
    Ройс у чужой штрафной площади задумал хитрый пас пяткой, но он всё же был перехвачен одним из защитников гостей.
  • 3'
    Сразу же стараются проявлять агрессию в атаке "шмели", но швабы, разумеется, готовы к подобному развитию событий.
  • 2'
    Прекрасная атмосфера на "Сигнал Идуна Парке". Дортмундская публика ждёт того, что их любимцы сократят отставание от "Баварии" до одного очка в чемпионской гонке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Боруссия Д
95.9% (140)
Ничья
2.7% (4)
Штуттгарт
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.56% (81)
Меньше
40.44% (55)
Обе команды забьют
Да
54.41% (74)
Нет
45.59% (62)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.2% (50)
3:1 Боруссия Д
24% (35)
2:1 Боруссия Д
21.2% (31)
3:0 Боруссия Д
5.5% (8)
1:0 Боруссия Д
2.1% (3)
4:1 Боруссия Д
1.4% (2)
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