ОПАСНО! Ройс здорово закручивал мяч над "стенкой", но снаряд всё-таки чуть-чуть не успел опуститься в "девятку", пролетев над самой перекладиной.

Кулибали в контратаке прорывался по центру к чужой штрафной площади, но Аканджи в рискованном чистом подкате выбил мяч из-под ног нападающего.

Кулибали всё-таки получил повреждение в прошлом эпизоде, жёстко приземлившись на газон. Но ничего страшного - подобное случается.

Эрлинг Холанн вынужден лишь с трибун наблюдать за игрой своей команды. Соскучился уже молодой норвежец за игрой, но из-за травмы вынужден пока отдыхать.

Ройс из-за пределов штрафной площади мощно пробивал по воротам - мяч после небольшого рикошета от защитника пролетел над перекладиной.

8' Беллингхем заработал штрафной удар для хозяев метрах в 27 от ворот соперника практически по центральной оси.

7' Ито попытался в середине поля обокрасть Малена, но сделал это только с нарушением правил.

6' Постепенно стихает стартовый сумбур, и дортмундцы начинают просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне.

5' Первую контратаку провели швабы после потери мяча Беллингхемом, но до своего логического завершения она не дошла.

4' Ройс у чужой штрафной площади задумал хитрый пас пяткой, но он всё же был перехвачен одним из защитников гостей.

3' Сразу же стараются проявлять агрессию в атаке "шмели", но швабы, разумеется, готовы к подобному развитию событий.

2' Прекрасная атмосфера на "Сигнал Идуна Парке". Дортмундская публика ждёт того, что их любимцы сократят отставание от "Баварии" до одного очка в чемпионской гонке.