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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Штуттгарт

История личных встреч

Боруссия Д
Штуттгарт

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 0.82
Ройс Марко 3 0.27
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.27
Беллингхем Джуд 2 0.18
Брандт Юлиан 2 0.18
Азар Торган 2 0.18
Джованни Рейна 2 0.18
Хуммельс Матс 1 0.09
Тиггес Штеффен 1 0.09
Джан Эмре 1 (1) 0.09
Мёнье Тома 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.27
Мавропанос Константинос 3 0.27
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.18
Эндо Ватару 1 0.09
Мармуш Омар 1 0.09
Мангаля Орель 1 0.09
Клемент Филипп 1 0.09
Массимо Роберто 1 0.09
Фюрих Крис 1 0.09
Фагир Вахид 1 0.09
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 3 1
Кулибали Танги 4 0
Фёрстер Филипп 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Климович Матео 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
16%
2
67%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
33%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

27
15
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
5
28%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2
Штуттгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 1 1 40 - 11 28
2. Боруссия Д Заявка 11 8 0 3 28 - 17 24
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. РБ Лейпциг Заявка 11 5 3 3 23 - 11 18
6. Байер Л Заявка 11 5 3 3 24 - 17 18
7. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
8. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Аугсбург Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 8 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
10. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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Где смотреть матч Боруссия Д - Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Боруссия Д - Штуттгарт

Исход игры
Боруссия Д
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
47.62% (20)
Нет
52.38% (22)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
36.4% (16)
3:1 Боруссия Д
22.7% (10)
2:1 Боруссия Д
15.9% (7)
3:0 Боруссия Д
9.1% (4)
1:0 Боруссия Д
4.5% (2)
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