Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Штуттгарт
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|0.82
|Ройс Марко
|3
|0.27
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.27
|Беллингхем Джуд
|2
|0.18
|Брандт Юлиан
|2
|0.18
|Азар Торган
|2
|0.18
|Джованни Рейна
|2
|0.18
|Хуммельс Матс
|1
|0.09
|Тиггес Штеффен
|1
|0.09
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.09
|Мёнье Тома
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.27
|Мавропанос Константинос
|3
|0.27
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.18
|Эндо Ватару
|1
|0.09
|Мармуш Омар
|1
|0.09
|Мангаля Орель
|1
|0.09
|Клемент Филипп
|1
|0.09
|Массимо Роберто
|1
|0.09
|Фюрих Крис
|1
|0.09
|Фагир Вахид
|1
|0.09
|Соса Борна
|0
|0
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Фёрстер Филипп
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|3
|1
|Кулибали Танги
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Антон Вальдемар
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
16%
2
67%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
33%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
27
15
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
5
28%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2
Штуттгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 11
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 17
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 17
|18
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|8.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|8 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Штуттгарт
Исход игры
Боруссия Д
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
47.62% (20)
Нет
52.38% (22)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
36.4% (16)
3:1 Боруссия Д
22.7% (10)
2:1 Боруссия Д
15.9% (7)
3:0 Боруссия Д
9.1% (4)
1:0 Боруссия Д
4.5% (2)
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