Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
3' ГолАдли Амин
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
31
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
31 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Байер Л
Бохум
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|8
|0.67
|Вирц Флориан
|4
|0.33
|Диаби Мусса
|4
|0.33
|Андрих Роберт
|2
|0.17
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.08
|Беллараби Карим
|1
|0.08
|Амири Надим
|1
|0.08
|Адли Амин
|1
|0.08
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.17
|Полтер Себастьян
|2
|0.17
|Блум Данни
|2
|0.17
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Хольтманн Геррит
|1
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.08
|Новотны Сома
|1
|0.08
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|6
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Андрих Роберт
|1
|1
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
23%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
5
24%
1
9%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
19%
5
45%
76-90
Пропущено
20
17
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2
Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 17
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 13
|19
|6.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 12
|18
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 16
|11
|17.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 30
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 10
|4
|12.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|14.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 21
|0
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Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Бохум
Исход игры
Байер Л
96.4% (133)
Ничья
2.9% (4)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (77)
Меньше
42.96% (58)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
32.6% (45)
2:1 Байер Л
30.4% (42)
3:1 Байер Л
13% (18)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
3:0 Байер Л
7.2% (10)
4:1 Байер Л
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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