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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Бохум
0'
1:0
3' Гол
Адли Амин
13'
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
31
Адли
Амин
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
Байер Л
4-2-3-1
Бохум
4-3-2-1

Ход матча

3'
Адли Амин
(Фримпонг Жереми)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Байер Л
Бохум

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.67
Вирц Флориан 4 0.33
Диаби Мусса 4 0.33
Андрих Роберт 2 0.17
Демирбай Керем 1 (1) 0.08
Беллараби Карим 1 0.08
Амири Надим 1 0.08
Адли Амин 1 0.08
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.17
Полтер Себастьян 2 0.17
Блум Данни 2 0.17
Пантович Милош 1 0.08
Хольтманн Геррит 1 0.08
Лосилья Антони 1 0.08
Новотны Сома 1 0.08
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 6 0
Демирбай Керем 4 0
Баккер Митчел 3 0
Андрих Роберт 1 1
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Вирц Флориан 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 3 0
Теше Роберт 1 1
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Лосилья Антони 1 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
23%
1
14%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
5
24%
1
9%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
19%
5
45%
76-90

Пропущено

20
17
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2
Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 17 25
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Вольфсбург 0:1 Заявка 12 6 1 5 12 - 13 19
6. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 12 5 3 4 23 - 12 18
7. Боруссия М 1:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум 0:1 Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Арминия 1:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 16 11
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 12 0 1 11 8 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Боруссия М 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 4 14
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
6. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
8. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Арминия 1:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л 1:0 Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
10. Арминия 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 10 4
12. Боруссия М 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Хоффенхайм 1:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
14. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
15. Бохум 0:1 Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 7 0 0 7 5 - 21 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Андрих Роберт из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Данило Соарес
  • 13'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бохум выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой слева.
  • 10'
    Машович Эрхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Байер Л: 55%, Бохум: 45%.
  • 9'
    Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Синкгравен Дэйли из команды Байер Л делает заброс на партнера по команде.
  • 9'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 8'
    Байер Л контролирует мяч.
  • 8'
    Лёвен Эдуард бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Андрих Роберт из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Данило Соарес
  • 7'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Лёвен Эдуард из команды Бохум навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Бохум контролирует мяч.
  • 5'
    Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Байер Л: 61%, Бохум: 39%.
  • 4'
    Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!
  • 3'
    Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    ГОООООЛ - Адли Амин Байер Л забивает ударом головой
  • 3'
    Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает заброс на партнера по команде.
  • 3'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 3'
    Байер Л выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Близко! Реджбекай Элвис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 2'
    Бохум контролирует мяч.
  • 1'
    Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Демирбай Керем из команды Байер Л подал угловой справа.
  • 1'
    Адли Амин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бохум начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Байер Л 96.4% (133)
X 2.9% (4)
Бохум 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Бохум
1.49
8.20
7.36
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Байер Л 1:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Бохум

Исход игры
Байер Л
96.4% (133)
Ничья
2.9% (4)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (77)
Меньше
42.96% (58)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
32.6% (45)
2:1 Байер Л
30.4% (42)
3:1 Байер Л
13% (18)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
3:0 Байер Л
7.2% (10)
4:1 Байер Л
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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