Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Шюко-Арена
2' Желтая карточкаПипер Амос
1:0
11' ГолОкугава Масая
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Арминия
Вольфсбург
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|2 (1)
|0.18
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.18
|Окугава Масая
|2
|0.18
|Виммер Патрик
|1
|0.09
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|4
|0.36
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.27
|Баку Ридле
|2
|0.18
|Руссийон Жером
|1
|0.09
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.09
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.09
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Притль Мануэль
|3
|0
|Виммер Патрик
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|Бруннер Седрик
|2
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|1
|2
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Руссийон Жером
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3
Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 17
|25
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 13
|19
|6.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 12
|18
|7.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 24
|13
|13.
|Бохум
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 16
|11
|17.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 30
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Арминия
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 10
|4
|12.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|14.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Бохум
|0:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 21
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Арминия 1:0 Вольфсбург
Исход игры
Арминия
5.9% (8)
Ничья
12.5% (17)
Вольфсбург
81.6% (111)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
44.1% (60)
0:1 Вольфсбург
24.3% (33)
1:1 Ничья
10.3% (14)
0:2 Вольфсбург
6.6% (9)
1:0 Арминия
4.4% (6)
1:3 Вольфсбург
4.4% (6)
0:3 Вольфсбург
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!