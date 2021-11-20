Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мбабу Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Арминия

43' Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Удар от ворот произведет Арминия

40' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

30' Хорошую попытку сделал Нмеча Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Арминия

28' Ох, нехорошо это выглядит. Виммер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Баку Ридле из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Отавио Пауло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нмеча Лукас получил желтую карточку от судьи

20' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Вольфсбург

18' Шёпф Алессандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Клос Фабиан разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

15' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

14' Арминия выполняет удар от ворот.

14' Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

14' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Г О О О О Л - Окугава Масая правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

11' ШАНС! Окугава Масая вышел один на один с голкипером...

11' Виммер Патрик разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Отличные скиллы показывает Виммер Патрик , обводя своих соперников

10' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мбабу Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Притль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Арминия выполняет удар от ворот.

3' Герардт Янник из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Пипер Амос получил желтую карточку от судьи

2' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Вольфсбург начинает с центра поля