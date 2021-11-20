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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
2:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
2' Желтая карточка
Пипер Амос
1:0
11' Гол
Окугава Масая
22' Желтая карточка
Нмеча Лукас
47' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
2:0
54' Пенальти
Клос Фабиан
2:1
62' Гол
Вегхорст Ваут
2:2
63' Гол
Нмеча Лукас
89' Желтая карточка
Де Медина Натан
90' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
90'+5
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герардт
Янник
6
Отавио
Пауло
11
Штеффен
Ренато
10
Нмеча
Лукас
9
Вегхорст
Ваут
Арминия
4-2-3-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
Вольфсбург

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:1
ТМК
1:1
К
0:4
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 3 (2) 0.25
Окугава Масая 3 0.25
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.17
Виммер Патрик 1 0.08
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 5 0.42
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.33
Баку Ридле 2 0.17
Руссийон Жером 1 0.08
Арнольд Максимилиан 1 0.08
Вальдшмидт Лука 1 0.08
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Виммер Патрик 3 0
Бруннер Седрик 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 1 2
Гилавоги Жошуа 4 0
Руссийон Жером 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Нмеча Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3
Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта 0:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 25 13
13. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 19 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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Прогнозы 136
Арминия 5.9% (8)
X 12.5% (17)
Вольфсбург 81.6% (111)
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Прогнозы на матч Арминия 2:2 Вольфсбург

Исход игры
Арминия
5.9% (8)
Ничья
12.5% (17)
Вольфсбург
81.6% (111)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
44.1% (60)
0:1 Вольфсбург
24.3% (33)
1:1 Ничья
10.3% (14)
0:2 Вольфсбург
6.6% (9)
1:0 Арминия
4.4% (6)
1:3 Вольфсбург
4.4% (6)
0:3 Вольфсбург
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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