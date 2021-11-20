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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
1:0
12' Гол
Самассеку Диади
15'
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
8
Гайгер
Деннис
18
Самассеку
Диади
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
9
Бебу
Ила
33
Рюттер
Жоржиньо
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
3
Анхелиньо
Хосе
17
Собослаи
Доминик
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Хоффенхайм
3-4-1-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Ход матча

12'
Самассеку Диади
(Гайгер Деннис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.25
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.25
Крамарич Андрей 2 0.17
Руди Себастьян 2 0.17
Бебу Ила 2 0.17
Акпогума Кевин 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Гайгер Деннис 1 0.08
Рюттер Жоржиньо 1 0.08
Даббур Мунас 1 0.08
Адамян Саркис 1 0.08
Пош Штефан 1 0.08
Фогт Кевин 0 0
Самассеку Диади 0 0
Раум Давид 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 5 0.42
Поульсен Юссуф 4 0.33
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.33
Собослаи Доминик 3 0.25
Андре Силва 2 (1) 0.17
Хайдара Амаду 2 0.17
Лаймер Конрад 1 0.08
Мукиэле Норди 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Гвардиол Йошко 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 3 0
Фогт Кевин 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Самассеку Диади 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Раум Давид 2 0
Пош Штефан 2 0
Акпогума Кевин 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
5
71%
3
15%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Забито

19
23
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
3
16%
7
30%
61-75
7
37%
3
13%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
18%
5
45%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 8 1 3 28 - 17 25
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Вольфсбург 0:1 Заявка 12 6 1 5 12 - 13 19
6. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 12 5 3 4 23 - 12 18
7. Боруссия М 1:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм 1:0 Заявка 12 5 2 5 20 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 11 4 1 6 12 - 24 13
13. Бохум 0:1 Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Арминия 1:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 16 11
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 12 0 1 11 8 - 30 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Боруссия М 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 4 14
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
6. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
7. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
8. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Арминия 1:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л 1:0 Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
10. Арминия 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 10 4
12. Боруссия М 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Хоффенхайм 1:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
14. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
15. Бохум 0:1 Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 7 0 0 7 5 - 21 0
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Прогнозы 139
Хоффенхайм 7.9% (11)
X 28.1% (39)
РБ Лейпциг 64% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
РБ Лейпциг
4.77
4.33
1.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хоффенхайм 1:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Хоффенхайм
7.9% (11)
Ничья
28.1% (39)
РБ Лейпциг
64% (89)
Тотал 2.5
Больше
72.59% (98)
Меньше
27.41% (37)
Обе команды забьют
Да
92.59% (125)
Нет
7.41% (10)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.5% (66)
1:1 Ничья
19.4% (27)
2:2 Ничья
5.8% (8)
0:1 РБ Лейпциг
5% (7)
1:3 РБ Лейпциг
5% (7)
2:1 Хоффенхайм
4.3% (6)
3:1 Хоффенхайм
2.2% (3)
2:4 РБ Лейпциг
2.2% (3)
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