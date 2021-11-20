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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
2:0
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
1:0
12' Гол
Самассеку Диади
35' Желтая карточка
Андре Силва
42' Желтая карточка
Гриллич Флориан
2:0
68' Гол
Даббур Мунас
84' Желтая карточка
Анхелиньо Хосе
90' Желтая карточка
Нордтвейт Ховард
90'+4
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
8
Гайгер
Деннис
18
Самассеку
Диади
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
9
Бебу
Ила
33
Рюттер
Жоржиньо
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
3
Анхелиньо
Хосе
17
Собослаи
Доминик
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Хоффенхайм
3-4-1-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Ход матча

12'
Самассеку Диади
(Гайгер Деннис)
1:0
35'
 
Андре Силва
42'
Гриллич Флориан
 
46'
 
Форсберг Эмиль
Кампль Кевин
53'
 
Хенрихс Бенджамин
Мукиэле Норди
64'
Штиллер Анджело
Самассеку Диади
 
68'
Даббур Мунас
2:0
71'
 
Броббей Брайан
Андре Силва
71'
 
Мориба Илайкс
Собослаи Доминик
73'
Адамян Саркис
Рюттер Жоржиньо
 
73'
Ричардс Крис
Даббур Мунас
 
79'
 
Новоа Уго
Клостерманн Лукас
84'
 
Анхелиньо Хосе
89'
Нордтвейт Ховард
Акпогума Кевин
 
89'
Fisnik Asllani
Бебу Ила
 
90'
Нордтвейт Ховард
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.25
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.25
Крамарич Андрей 2 0.17
Руди Себастьян 2 0.17
Даббур Мунас 2 0.17
Бебу Ила 2 0.17
Акпогума Кевин 1 0.08
Гайгер Деннис 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Самассеку Диади 1 0.08
Рюттер Жоржиньо 1 0.08
Адамян Саркис 1 0.08
Пош Штефан 1 0.08
Фогт Кевин 0 0
Раум Давид 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 5 0.42
Поульсен Юссуф 4 0.33
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.33
Собослаи Доминик 3 0.25
Андре Силва 2 (1) 0.17
Хайдара Амаду 2 0.17
Лаймер Конрад 1 0.08
Мукиэле Норди 1 0.08
Новоа Уго 1 0.08
Гвардиол Йошко 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 4 0
Руди Себастьян 3 0
Фогт Кевин 3 0
Самассеку Диади 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Раум Давид 2 0
Пош Штефан 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
5
71%
3
15%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
4
19%
7
30%
61-75
7
33%
3
13%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
3
23%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта 0:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 25 13
13. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 19 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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Прогнозы 139
Хоффенхайм 7.9% (11)
X 28.1% (39)
РБ Лейпциг 64% (89)
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Где смотреть матч Хоффенхайм 2:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Хоффенхайм
7.9% (11)
Ничья
28.1% (39)
РБ Лейпциг
64% (89)
Тотал 2.5
Больше
72.59% (98)
Меньше
27.41% (37)
Обе команды забьют
Да
92.59% (125)
Нет
7.41% (10)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.5% (66)
1:1 Ничья
19.4% (27)
2:2 Ничья
5.8% (8)
0:1 РБ Лейпциг
5% (7)
1:3 РБ Лейпциг
5% (7)
2:1 Хоффенхайм
4.3% (6)
2:3 РБ Лейпциг
2.2% (3)
3:1 Хоффенхайм
2.2% (3)
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