Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
1:0
12' ГолСамассеку Диади
35' Желтая карточкаАндре Силва
42' Желтая карточкаГриллич Флориан
2:0
68' ГолДаббур Мунас
84' Желтая карточкаАнхелиньо Хосе
90' Желтая карточкаНордтвейт Ховард
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
9
Бебу
Ила
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
35'
42'
68'
2:0
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.25
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.25
|Крамарич Андрей
|2
|0.17
|Руди Себастьян
|2
|0.17
|Даббур Мунас
|2
|0.17
|Бебу Ила
|2
|0.17
|Акпогума Кевин
|1
|0.08
|Гайгер Деннис
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Самассеку Диади
|1
|0.08
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.08
|Адамян Саркис
|1
|0.08
|Пош Штефан
|1
|0.08
|Фогт Кевин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|5
|0.42
|Поульсен Юссуф
|4
|0.33
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.33
|Собослаи Доминик
|3
|0.25
|Андре Силва
|2 (1)
|0.17
|Хайдара Амаду
|2
|0.17
|Лаймер Конрад
|1
|0.08
|Мукиэле Норди
|1
|0.08
|Новоа Уго
|1
|0.08
|Гвардиол Йошко
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Руди Себастьян
|3
|0
|Фогт Кевин
|3
|0
|Самассеку Диади
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
7
20
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
5
71%
3
15%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
17%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Забито
21
23
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
4
19%
7
30%
61-75
7
33%
3
13%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
3
23%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
18%
5
38%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 25
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 19
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Хоффенхайм
7.9% (11)
Ничья
28.1% (39)
РБ Лейпциг
64% (89)
Тотал 2.5
Больше
72.59% (98)
Меньше
27.41% (37)
Обе команды забьют
Да
92.59% (125)
Нет
7.41% (10)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.5% (66)
1:1 Ничья
19.4% (27)
2:2 Ничья
5.8% (8)
0:1 РБ Лейпциг
5% (7)
1:3 РБ Лейпциг
5% (7)
2:1 Хоффенхайм
4.3% (6)
2:3 РБ Лейпциг
2.2% (3)
3:1 Хоффенхайм
2.2% (3)
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