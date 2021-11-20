Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Команда Хоффенхайм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

46' Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

43' Самассеку Диади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Гриллич Флориан получил желтую карточку от судьи

42' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

39' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Андре Силва получил желтую карточку от судьи

35' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

28' Самассеку Диади выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

27' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хоффенхайм нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

24' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

24' Акпогума Кевин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

24' Отличные скиллы показывает Акпогума Кевин , обводя своих соперников

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Бебу Ила пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

22' Андре Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Должен был быть гол! Раум Давид имел отличный шанс, но Петер Гулачи не дал голу состоятся!

21' Раум Давид из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бебу Ила из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

18' Андре Силва из команды РБ Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гриллич Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Как он промахнулся? Рюттер Жоржиньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Йошко Гвардиол нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Рюттер Жоржиньо не смог попасть в створ ударом издали

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хоффенхайм начинает с центра поля