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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Герта
0'
1:0
9' Гол
Авонийи Тайво
17'
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
18
Аскасибар
Сантьяго
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
8
Сердар
Суат
17
Миттельштедт
Максимилиан
9
Пёнтек
Кшиштоф
Унион Берлин
3-5-2
Герта
4-2-3-1

Ход матча

9'
Авонийи Тайво
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Унион Берлин
Герта

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б
4:0
Б
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
ТМС
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 7 0.58
Гисельман Нико 3 0.25
Рюэрсон Юлиан 2 0.17
Крузе Макс 1 (1) 0.08
Бехренс Кевин 1 0.08
Бекер Шеральдо 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Харагути Генки 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 2 0.17
Рихтер Марко 2 0.17
Сердар Суат 2 0.17
Эккеленкамп Юрген 2 0.17
Пёнтек Кшиштоф 1 0.08
Маолида Мизиан 1 0.08
Лукебакио Доди 1 (1) 0.08
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Луте Андреас 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Дарида Владимир 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Сердар Суат 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
3
17%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Пропущено

16
25
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
31%
1
4%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта 0:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 25 13
13. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин 1:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин 1:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта 0:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 19 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Унион Берлин 56.3% (76)
X 32.6% (44)
Герта 11.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Герта
2.03
3.87
4.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Герта

Исход игры
Унион Берлин
56.7% (76)
Ничья
32.1% (43)
Герта
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
80.45% (107)
Нет
19.55% (26)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
35.8% (48)
1:1 Ничья
29.9% (40)
1:0 Унион Берлин
14.2% (19)
1:2 Герта
9.7% (13)
2:0 Унион Берлин
3.7% (5)
3:1 Унион Берлин
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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