Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
1:0
9' ГолАвонийи Тайво
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Унион Берлин
Герта
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|7
|0.58
|Гисельман Нико
|3
|0.25
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.17
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.08
|Бехренс Кевин
|1
|0.08
|Бекер Шеральдо
|1
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.08
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|Харагути Генки
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|2
|0.17
|Рихтер Марко
|2
|0.17
|Сердар Суат
|2
|0.17
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.17
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.08
|Маолида Мизиан
|1
|0.08
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.08
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Луте Андреас
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Дарида Владимир
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
3
17%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Пропущено
16
25
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
31%
1
4%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 20
|14
|12.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 25
|13
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 16
|12
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 19
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Герта
Исход игры
Унион Берлин
56.7% (76)
Ничья
32.1% (43)
Герта
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
80.45% (107)
Нет
19.55% (26)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
35.8% (48)
1:1 Ничья
29.9% (40)
1:0 Унион Берлин
14.2% (19)
1:2 Герта
9.7% (13)
2:0 Унион Берлин
3.7% (5)
3:1 Унион Берлин
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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