Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Унион Берлин играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Герта отменен из-за положения "вне игры".

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Плохо сыграл Луте Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Фридрих Марвин нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

43' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Сердар Суат совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Пекарик Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Пекарик Петер делает скидку назад вдоль ворот

32' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Г О О О О Л - Триммель Кристофер забивает с правой ноги!

29' Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Мартон Дардаи ошибается в защите.

29' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

29' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

28' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Герта

25' Прёмель Гриша наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Крузе Макс нанес удар, мяч был парирован, но Александр Шволов не удержал его в руках.

20' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

17' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Авонийи Тайво наказан за толчок Мартон Дардаи

11' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Пёнтек Кшиштоф из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Авонийи Тайво забивает ударом с правой ноги!

8' Мартон Дардаи ошибается в защите.

7' Удар от ворот произведет Герта

7' Прёмель Гриша не смог попасть в створ ударом издали

7' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

4' Авонийи Тайво наказан за толчок Мартон Дардаи

4' Мартон Дардаи ошибается в защите.

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Герта начинает с центра поля