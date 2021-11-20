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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 22012
Герта
0'
1:0
8' Гол
Авонийи Тайво
2:0
30' Гол
Триммель Кристофер
38' Желтая карточка
Сердар Суат
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Пекарик Петер
66' Желтая карточка
Прёмель Гриша
90'+4
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
18
Аскасибар
Сантьяго
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
8
Сердар
Суат
17
Миттельштедт
Максимилиан
9
Пёнтек
Кшиштоф
Унион Берлин
3-5-2
Герта
4-2-3-1

Ход матча

8'
Авонийи Тайво
1:0
30'
Триммель Кристофер
(Гисельман Нико)
2:0
38'
 
Сердар Суат
45'
 
Пекарик Петер
46'
 
Бельфодиль Исхак
Тусар Люка
61'
 
Боатенг Кевин-Принс
Миттельштедт Максимилиан
61'
 
Эккеленкамп Юрген
Пёнтек Кшиштоф
66'
Прёмель Гриша
 
71'
 
Ястржембски Деннис
Пекарик Петер
72'
Мёхвальд Кевин
Прёмель Гриша
 
82'
Озтунали Левин
Харагути Генки
 
82'
Бекер Шеральдо
Авонийи Тайво
 
86'
 
Зельке Дейви
Рихтер Марко
90'
Фогльзаммер Андреас
Крузе Макс
 
90'
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Унион Берлин
Герта

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:1
Б
4:0
Б
1:0
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
ТМС
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 8 0.67
Гисельман Нико 3 0.25
Рюэрсон Юлиан 2 0.17
Крузе Макс 1 (1) 0.08
Бехренс Кевин 1 0.08
Бекер Шеральдо 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Триммель Кристофер 1 0.08
Прёмель Гриша 1 0.08
Харагути Генки 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 2 0.17
Рихтер Марко 2 0.17
Сердар Суат 2 0.17
Эккеленкамп Юрген 2 0.17
Пёнтек Кшиштоф 1 0.08
Маолида Мизиан 1 0.08
Лукебакио Доди 1 (1) 0.08
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 2 1
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Прёмель Гриша 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Луте Андреас 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Дарида Владимир 3 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
2
29%
3
15%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
20%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
4
36%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Пропущено

16
27
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
5
31%
2
7%
1-15
3
19%
5
19%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
5
31%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 КуПС - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Байер Л 1:1
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0
Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3 Нойруппин - Герта 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 11 3 5 3 17 - 20 14
12. Герта Заявка 12 4 1 7 12 - 26 13
13. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
14. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
9. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Унион Берлин 56.3% (76)
X 32.6% (44)
Герта 11.1% (15)
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Где смотреть матч Унион Берлин 2:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Герта

Исход игры
Унион Берлин
56.3% (76)
Ничья
32.6% (44)
Герта
11.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
50.75% (68)
Меньше
49.25% (66)
Обе команды забьют
Да
80.6% (108)
Нет
19.4% (26)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
35.6% (48)
1:1 Ничья
29.6% (40)
1:0 Унион Берлин
14.1% (19)
1:2 Герта
9.6% (13)
2:0 Унион Берлин
3.7% (5)
3:1 Унион Берлин
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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