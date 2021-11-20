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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
26' Желтая карточка
Sebastian Aigner
29' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
30' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
1:0
47' Гол
Стойкович Филип
59' Красная карточка
Бишоф Ной
81' Желтая карточка
Райтер Доминик
1:0
87' Не забитый пенальти
Кара Эркан
90' Желтая карточка
Ауэр Йонас
90'+5
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
26
Martin
Moormann
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
9
Фунтас
Таксиархис
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
16
Шрайнер
Эммануэль
33
Букта
Чаба
19
Sebastian
Aigner
27
Хаудум
Штефан
20
Тартаротти
Йоханнес
12
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
Рапид Вена
4-2-3-1
Альтах
4-4-2

История личных встреч

Рапид Вена
Альтах

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

33 матча

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ББЗВ
1:2
ББЗВ
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 6 0.4
Кара Эркан 6 (1) 0.4
Грюлль Марко 5 0.33
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.07
Граховац Срджан 1 0.07
Стойкович Филип 1 0.07
Любичич Роберт 1 0.07
Айву Эмануэль 1 0.07
Шик Торстен 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.21
Турнвальд Мануэль 1 0.07
Крижман Санди 1 0.07
Цвишенбруггер Ян 1 0.07
Хаудум Штефан 1 0.07
Нуссбаумер Даниэль 1 0.07
Бишоф Ной 1 0.07
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Роберт 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Грюлль Марко 3 0
Шик Торстен 2 0
Граховац Срджан 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Стойкович Филип 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Felix Strauss 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Мишиц Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
4
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
7
58%
0
0%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
9%
2
20%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
6
27%
1
10%
31-45
7
32%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
3
30%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
26%
3
17%
31-45
1
4%
6
33%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
11
48%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3
Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1
Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1
Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 34 - 9 39
2. Вольфсбергер 14 7 3 4 24 - 21 24
3. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
4. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
5. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
6. Аустрия Клагенфурт 14 4 6 4 23 - 23 18
7. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
8. Аустрия Вена 14 3 7 4 19 - 17 16
9. Адмира 15 3 6 6 19 - 21 15
10. ЛАСК 14 3 4 7 15 - 19 13
11. Альтах 14 3 4 7 9 - 19 13
12. Сваровски Тироль 14 2 7 5 17 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
7. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
8. Адмира 7 2 2 3 9 - 6 8
9. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
10. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
6. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
7. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
8. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
9. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
10. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
11. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Нухиу Атдхи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Ульманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Sebastian Aigner получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рапид Вена 1:0 Альтах онлайн


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