Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Альянц
26' Желтая карточкаSebastian Aigner
29' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
30' Желтая карточкаНухиу Атдхи
1:0
47' ГолСтойкович Филип
59' Красная карточкаБишоф Ной
81' Желтая карточкаРайтер Доминик
1:0
87' Не забитый пенальтиКара Эркан
90' Желтая карточкаАуэр Йонас
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
12
Бишоф
Ной
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
10 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Hickersberger
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
26'
30'
47'
59'
81'
87'
1:0
90'
История личных встреч
Рапид Вена
Альтах
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
33 матча
42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|6
|0.4
|Кара Эркан
|6 (1)
|0.4
|Грюлль Марко
|5
|0.33
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.07
|Граховац Срджан
|1
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.07
|Любичич Роберт
|1
|0.07
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|Шик Торстен
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.21
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.07
|Крижман Санди
|1
|0.07
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.07
|Хаудум Штефан
|1
|0.07
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.07
|Бишоф Ной
|1
|0.07
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Роберт
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
4
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
7
58%
0
0%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
9%
2
20%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
6
27%
1
10%
31-45
7
32%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
3
30%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
26%
3
17%
31-45
1
4%
6
33%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
11
48%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3
Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Штурм 0:3 Адмира - Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Генк 0:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Заря - Рапид Вена 2:3 Рапид Вена - Рид 3:0 Рапид Вена - Заря 3:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Анортосис - Рапид Вена 2:1
Альтах
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1
Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|4.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|5.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|7.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|10.
|ЛАСК
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|11.
|Альтах
|14
|3
|4
|7
|9 - 19
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|14
|2
|7
|5
|17 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|8.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|10.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4