Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Josko Arena
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
20
Сатин
Мурат
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
20 Сатин МуратНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
История личных встреч
Рид
Хартберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.33
|Leo Mikic
|3
|0.2
|Нутц Штефан
|2
|0.13
|Висмейер Юлиан
|2
|0.13
|Байич Анте
|2
|0.13
|Райнер Константин
|2
|0.13
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.07
|Philipp Pomer
|1
|0.07
|Майзль Лука
|1
|0.07
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.4
|Хорват Саша
|4
|0.27
|Хайль Юрген
|2
|0.13
|Роттер Томас
|2
|0.13
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Ниманн Ноэль
|2
|0.13
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.07
|Белакович Неманя
|1
|0.07
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.07
|Штурм Филипп
|1
|0.07
|Matija Horvat
|1
|0.07
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Радлингер Самуэль
|2
|0
|Сивалд Феликс
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
3
27%
2
14%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
4
44%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
5%
4
31%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
26%
3
13%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
7
30%
76-90
Пропущено
30
22
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
5
23%
1-15
6
20%
4
18%
16-30
6
20%
5
23%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
8
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1
Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2
Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|5.
|Рид
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 30
|18
|6.
|Хартберг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|23 - 22
|18
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|0:0
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|10.
|Альтах
|0:0
|14
|3
|5
|6
|9 - 18
|14
|11.
|ЛАСК
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|14
|2
|7
|5
|17 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Рид
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 8
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|0:0
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Альтах
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|10.
|Рид
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4