Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Josko Arena
22' Желтая карточкаСатин Мурат
1:0
35' ГолБайич Анте
60' Желтая карточкаPhilipp Erhardt
90' Желтая карточкаНутц Штефан
90' Желтая карточкаРадлингер Самуэль
90' Желтая карточкаСвете Рене
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
20
Сатин
Мурат
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
10
Ниманн
Ноэль
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
20 Сатин МуратНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
22'
35'
1:0
60'
83'
90'
90'
История личных встреч
Рид
Хартберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.33
|Байич Анте
|3
|0.2
|Leo Mikic
|3
|0.2
|Нутц Штефан
|2
|0.13
|Висмейер Юлиан
|2
|0.13
|Райнер Константин
|2
|0.13
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.07
|Philipp Pomer
|1
|0.07
|Майзль Лука
|1
|0.07
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.4
|Хорват Саша
|4
|0.27
|Хайль Юрген
|2
|0.13
|Роттер Томас
|2
|0.13
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Ниманн Ноэль
|2
|0.13
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.07
|Белакович Неманя
|1
|0.07
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.07
|Штурм Филипп
|1
|0.07
|Matija Horvat
|1
|0.07
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Сивалд Феликс
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
4
44%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
5%
4
31%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
6
27%
3
23%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
25%
3
13%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
7
30%
76-90
Пропущено
30
23
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
3%
5
22%
1-15
6
20%
4
17%
16-30
6
20%
6
26%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
8
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1
Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2
Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|4.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|5.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|7.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|10.
|ЛАСК
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|11.
|Альтах
|14
|3
|4
|7
|9 - 19
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|14
|2
|7
|5
|17 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|6.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|8.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|10.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4