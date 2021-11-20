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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Адмира
0' 16'
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
19
Камара
Мохамед
VII
21
Шушич
Лука
13
Зайвальд
Николас
11
Ааронсон
Бренден
77
Окафор
Ноа
27
Адейеми
Карим
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
12
Малишек
Лукас
19
Форсагер
Вильгельм
8
Кершбаум
Роман
9
Мустафа
Сулиман
63
Кронбергер
Лука
Ред Булл Зальцбург
4-1-2-1-2
Адмира
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Адмира

25 матчей

100%
25 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12%
25 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

38 матчей

65.8%
21.1%
13.1%
25 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:6
Б
2:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
2:0
К
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:4
К
0:5
Б
1:0
Б
1:2
ТМК
5:1
Б
8:0
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
6:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
5:0
Б
4:4
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 11 (2) 0.73
Окафор Ноа 5 0.33
Кристенсен Расмус 4 0.27
Адаму Чуквубике 3 0.2
Сеско Бенджамин 3 0.2
Капальдо Николас 2 0.13
Ааронсон Бренден 1 0.07
Ульмер Андреас 1 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.07
Онгене Жером 1 0.07
Бериша Мергим 1 0.07
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.33
Мустафа Сулиман 3 0.2
Бабуску Онурхан 2 0.13
Цвиршиц Штефан 2 0.13
Ганда Йосеф 2 0.13
Patrick Monteiro 1 0.07
Эбнер Томас 1 0.07
Форсагер Вильгельм 1 0.07
Хаусьелль Марко 1 0.07
Айву Эмануэль 1 0.07
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Вебер Максимилиан 4 0
Камара Мохамед VII 4 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Адейеми Карим 2 0
Бернед Антуан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Лукачевич Леонардо 3 1
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Даткович Нико 2 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
7
37%
3
30%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
83%
76-90

Забито

34
19
12 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
4
12%
3
16%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
4
12%
2
11%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
4
12%
5
26%
61-75
14
41%
5
26%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
33%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0
Адмира
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 15 12 3 0 34 - 9 39
2. Вольфсбергер 14 7 3 4 24 - 21 24
3. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
4. Аустрия Клагенфурт 14 4 6 4 23 - 23 18
5. Рид 0:0 15 4 6 5 19 - 30 18
6. Хартберг 0:0 15 4 6 5 23 - 22 18
7. Рапид Вена 0:0 15 4 5 6 21 - 23 17
8. Аустрия Вена 14 3 7 4 19 - 17 16
9. Адмира 0:0 15 3 6 6 19 - 21 15
10. Альтах 0:0 14 3 5 6 9 - 18 14
11. ЛАСК 14 3 4 7 15 - 19 13
12. Сваровски Тироль 14 2 7 5 17 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рапид Вена 0:0 8 4 1 3 15 - 11 13
4. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Рид 0:0 7 3 4 0 11 - 8 13
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
7. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
8. Адмира 0:0 7 2 2 3 9 - 6 8
9. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
10. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
11. Хартберг 0:0 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 0:0 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 6 2 0 14 - 5 20
2. Хартберг 0:0 8 3 4 1 14 - 9 13
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Альтах 0:0 7 2 3 2 4 - 6 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Аустрия Вена 7 2 2 3 10 - 10 8
8. Адмира 0:0 8 1 4 3 10 - 15 7
9. Сваровски Тироль 7 1 2 4 7 - 18 5
10. Рид 0:0 8 1 2 5 8 - 22 5
11. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Рапид Вена 0:0 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Адмира
1.13
9.50
22.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира онлайн


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