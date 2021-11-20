Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ред Булл Арена
18
Кён
Филипп
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Адмира
25 матчей
100%
25 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12%
25 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
38 матчей
65.8%
21.1%
13.1%
25 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
65.8%
23.7%
10.5%
25 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|11 (2)
|0.73
|Окафор Ноа
|5
|0.33
|Кристенсен Расмус
|4
|0.27
|Адаму Чуквубике
|3
|0.2
|Сеско Бенджамин
|3
|0.2
|Капальдо Николас
|2
|0.13
|Ааронсон Бренден
|1
|0.07
|Ульмер Андреас
|1
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.07
|Онгене Жером
|1
|0.07
|Бериша Мергим
|1
|0.07
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.33
|Мустафа Сулиман
|3
|0.2
|Бабуску Онурхан
|2
|0.13
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.13
|Ганда Йосеф
|2
|0.13
|Patrick Monteiro
|1
|0.07
|Эбнер Томас
|1
|0.07
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.07
|Хаусьелль Марко
|1
|0.07
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|4
|0
|Камара Мохамед VII
|4
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Лукачевич Леонардо
|3
|1
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Форсагер Вильгельм
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
7
37%
3
30%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
7
47%
2
22%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
83%
76-90
Забито
34
19
12 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
4
12%
3
16%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
4
12%
2
11%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
4
12%
5
26%
61-75
14
41%
5
26%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
33%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3
Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0
Адмира
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|15
|12
|3
|0
|34 - 9
|39
|2.
|Вольфсбергер
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|14
|4
|6
|4
|23 - 23
|18
|5.
|Рид
|0:0
|15
|4
|6
|5
|19 - 30
|18
|6.
|Хартберг
|0:0
|15
|4
|6
|5
|23 - 22
|18
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Аустрия Вена
|14
|3
|7
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Адмира
|0:0
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|10.
|Альтах
|0:0
|14
|3
|5
|6
|9 - 18
|14
|11.
|ЛАСК
|14
|3
|4
|7
|15 - 19
|13
|12.
|Сваровски Тироль
|14
|2
|7
|5
|17 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Рид
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 8
|13
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|Хартберг
|0:0
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Альтах
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Аустрия Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|2
|4
|7 - 18
|5
|10.
|Рид
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|11.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Рапид Вена
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4