Швейцария: Суперлига 2021-2022
25' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
0:1
32' ГолГерреро Адрия
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Сьон
Цюрих
26 матчей
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 16 побед
54 матча
25.9%
35.2%
38.9%
14 побед 19 ничьих 21 победа
Первый тайм
18.5%
50%
31.5%
10 побед 27 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.9%
44.4%
29.7%
14 побед 24 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|3 (1)
|0.21
|Оаро Гийом
|3
|0.21
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.14
|Буа Кевин
|1
|0.07
|Кавар Димитри
|1
|0.07
|Итаитинга
|1
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.07
|Ндойе Бирама
|1
|0.07
|Theo Berdayes
|1
|0.07
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Весли Давид
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|10
|0.71
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.43
|Герреро Адрия
|3
|0.21
|Боранияшевич Никола
|2
|0.14
|Гогия Акакий
|2
|0.14
|Rodrigo Pollero
|2
|0.14
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0.14
|Чорич Анте
|1
|0.07
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|Ньонто Вильфред
|1
|0.07
|Джемаили Блерим
|1
|0.07
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|3
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Весли Давид
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Сисей Ассан
|5
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Чорич Анте
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
44%
4
27%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
15%
2
22%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Забито
14
31
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
7%
6
19%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
21%
5
16%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
3
21%
6
19%
61-75
5
36%
7
23%
76-90
Пропущено
29
24
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
7
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1
Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4
Цюрих
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|14
|8
|4
|2
|32 - 24
|28
|2.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|3.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|4.
|Лугано
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|5.
|Грасcхоппер
|13
|4
|6
|3
|23 - 19
|18
|6.
|Сьон
|0:1
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|7.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|8.
|Серветт
|13
|3
|3
|7
|20 - 28
|12
|9.
|Люцерн
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|1:0
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Серветт
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|8.
|Сьон
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|3.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|4.
|Лугано
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|0:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|9.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2