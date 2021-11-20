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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
0:1
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
24' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
0:1
32' Гол
Герреро Адрия
45' Желтая карточка
Весли Давид
52' Желтая карточка
Красничи Бледиан
73' Вторая желтая карточка
Красничи Бледиан
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
7
Дзуффи
Лука
14
Гргич
Анто
70
Сиприано
Маркос
Робсон
8
Бальтазар
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
Сьон
3-4-1-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Сьон
Цюрих

26 матчей

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 16 побед

54 матча

25.9%
35.2%
38.9%
14 побед 19 ничьих 21 победа

Первый тайм

18.5%
50%
31.5%
10 побед 27 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.9%
44.4%
29.7%
14 побед 24 ничьи 16 побед

История матчей

С
6:2
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
1:2
SC
0:1
С
0:1
С
1:3
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
0:0
С
4:2
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
ТМС
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 3 (1) 0.21
Оаро Гийом 3 0.21
Гргич Анто 2 (2) 0.14
Буа Кевин 1 0.07
Кавар Димитри 1 0.07
Итаитинга 1 0.07
Дзуффи Лука 1 0.07
Ндойе Бирама 1 0.07
Theo Berdayes 1 0.07
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Весли Давид 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 10 0.71
Маркезано Антонио 6 (2) 0.43
Герреро Адрия 3 0.21
Боранияшевич Никола 2 0.14
Гогия Акакий 2 0.14
Rodrigo Pollero 2 0.14
Крюезиу Мирлинд 2 0.14
Джемаили Блерим 1 0.07
Чорич Анте 1 0.07
Крамер Блаж 1 0.07
Ньонто Вильфред 1 0.07
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Бальтазар 3 0
Кавар Димитри 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Весли Давид 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 6 0
Сисей Ассан 5 0
Герреро Адрия 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Красничи Бледиан 2 1
Алити Фидан 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Думбия Усман 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Гогия Акакий 1 0
Чорич Анте 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
2
29%
5
33%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
50%
4
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
15%
2
22%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Забито

14
32
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
7%
6
19%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
3
21%
6
19%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
3
21%
6
19%
61-75
5
36%
7
22%
76-90

Пропущено

30
24
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
8
27%
6
25%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
4
13%
6
25%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1
Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3 Тун - Сьон 1:4
Цюрих
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 8 4 2 32 - 24 28
2. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
3. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
4. Лугано 12 6 2 4 17 - 14 20
5. Грасcхоппер 13 4 6 3 23 - 19 18
6. Сьон 14 4 3 7 16 - 28 15
7. Санкт-Галлен 13 4 3 6 19 - 27 15
8. Серветт 13 3 3 7 20 - 28 12
9. Люцерн 13 1 7 5 17 - 23 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 5 7 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
4. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Серветт 7 2 1 4 12 - 15 7
8. Сьон 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
2. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
3. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
4. Лугано 6 3 0 3 9 - 8 9
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
7. Санкт-Галлен 7 2 0 5 8 - 17 6
8. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
9. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Весли Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Герреро Адрия бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 0:1 Цюрих онлайн


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