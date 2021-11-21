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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Реймс
0'
0:1
22' Гол
Экитик Юго
38' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
40'
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
11
Мбюкю
Натанаэль
23
Кассама
Морету
22
Экитик
Юго
7
Туре
Эль
Билал
Страсбург
5-3-2
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Экитик Юго
38'
 
Гравильон Эндрю

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Страсбург
Реймс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.5
Ажорк Людовик 5 (1) 0.36
Томассон Адриен 4 0.29
Гамейро Кевин 3 0.21
Сиссоко Ибраима 1 0.07
Ле Маршан Максим 1 0.07
Прчич Саньин 1 0.07
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 5 0.36
Кассама Морету 2 0.14
Кеббаль Илан 1 0.07
Флипс Алексис 1 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.07
Фокет Томас 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Манетси Маршал 1 0.07
Локо Банзузи 1 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.07
Туре Эль Билал 0 0
Конан Гислен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Ажорк Людовик 2 1
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Диалло Хабиб 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 1
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
3
43%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
5%
4
29%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
7
32%
4
29%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
15%
2
12%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
3
15%
6
35%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
1
5%
5
29%
29%
61-75
4
20%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1
Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Анже 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
10. Страсбург 0:1 Заявка 14 5 3 6 24 - 19 18
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 20 16
14. Бордо 2:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 27 15
15. Реймс 1:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 17 15
16. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
17. Труа 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 21 14
18. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 14 1 7 6 15 - 28 10
20. Метц 0:2 Заявка 14 1 5 8 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 8 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
12. Анже 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
18. Бордо 2:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц 0:2 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Бордо 2:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 14 9
6. Реймс 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Анже 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
9. Труа 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 15 5
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Страсбург 80.1% (109)
X 15.4% (21)
Реймс 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Реймс
3.80
3.44
5.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Страсбург 0:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Реймс

Исход игры
Страсбург
80% (108)
Ничья
15.6% (21)
Реймс
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
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13.3% (18)
2:0 Страсбург
6.7% (9)
3:1 Страсбург
5.9% (8)
1:2 Реймс
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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