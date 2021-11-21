Первый тайм

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' После штрафного удара,который нанес Диалло Хабиб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

38' Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи

38' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок команды Страсбург совершает фол

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Матч возобновлен

33' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

33' Страсбург выполняет удар от ворот.

33' Матч возобновлен

32' Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Натанаэль Мбуку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Натанаэль Мбуку из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

31' Удар от ворот произведет Реймс

31' Томассон Адриен из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

29' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Страсбург выполняет удар от ворот.

27' Лопи Дион не смог попасть в створ ударом издали

26' Команда Реймс довольна результатом к этому моменту.

26' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

22' Г О О О О Л - Экитик Юго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

22' Почти гол! Туре Эль Билал пробил головой по воротам, но Матц Зельс спас!

22' Кассама Морету пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

21' Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Абдельамид Юнис имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

19' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Реймс

16' Гамейро Кевин из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч возобновлен

13' Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Туре Эль Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Реймс выполняет удар от ворот.

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Реймс выполняет удар от ворот.

7' Гамейро Кевин не смог попасть в створ ударом издали

7' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Реймс

5' Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля