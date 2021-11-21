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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
1:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
22' Гол
Экитик Юго
38' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
42' Желтая карточка
Гарсия Оскар
0:1
43' Не забитый пенальти
Гамейро Кевин
43' Желтая карточка
Матусива Азор
58' Желтая карточка
Томассон Адриен
67' Желтая карточка
Флипс Алексис
90' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:1
90' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
90'+8
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
11
Мбюкю
Натанаэль
23
Кассама
Морету
22
Экитик
Юго
7
Туре
Эль
Билал
Страсбург
5-3-2
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Экитик Юго
38'
 
Гравильон Эндрю
42'
 
Гарсия Оскар
43'
Гамейро Кевин
0:1
43'
 
Матусива Азор
46'
 
Флипс Алексис
Кассама Морету
58'
Томассон Адриен
 
60'
Уорис Маджид
Перрен Люка
 
60'
Сахи Дион
Прчич Саньин
 
67'
 
Донис Анастасиос
Экитик Юго
67'
 
Флипс Алексис
72'
Кандил Нордин
Гамейро Кевин
 
82'
 
Сиссоко Самбу
Лопи Дион
83'
Беллегард Жан-Рикнер
Сиссоко Ибраима
 
90'
 
Абдельамид Юнис
90'
Беллегард Жан-Рикнер
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Страсбург
Реймс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.5
Ажорк Людовик 5 (1) 0.36
Томассон Адриен 4 0.29
Гамейро Кевин 3 0.21
Сиссоко Ибраима 1 0.07
Ле Маршан Максим 1 0.07
Прчич Саньин 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 5 0.36
Кассама Морету 2 0.14
Кеббаль Илан 1 0.07
Флипс Алексис 1 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.07
Фокет Томас 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Манетси Маршал 1 0.07
Локо Банзузи 1 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.07
Туре Эль Билал 0 0
Конан Гислен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Ажорк Людовик 2 1
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 3 1
Матусива Азор 3 0
Экитик Юго 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Флипс Алексис 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
1
4%
4
27%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
7
30%
4
27%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
7
33%
1
6%
16-30
3
14%
6
33%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1
Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 11 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Клермон 1:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 26 16
14. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
15. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Клермон 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца 0:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
14. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 4 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон 1:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Страсбург 80.1% (109)
X 15.4% (21)
Реймс 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Страсбург 1:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Реймс

Исход игры
Страсбург
80.1% (109)
Ничья
15.4% (21)
Реймс
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
42.6% (58)
1:0 Страсбург
24.3% (33)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:0 Страсбург
6.6% (9)
3:1 Страсбург
5.9% (8)
1:2 Реймс
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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