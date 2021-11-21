Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
0:1
22' ГолЭкитик Юго
38' Желтая карточкаГравильон Эндрю
42' Желтая карточкаГарсия Оскар
0:1
43' Не забитый пенальтиГамейро Кевин
43' Желтая карточкаМатусива Азор
58' Желтая карточкаТомассон Адриен
67' Желтая карточкаФлипс Алексис
90' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:1
90' ГолБеллегард Жан-Рикнер
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
22
Экитик
Юго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
38'
42'
43'
0:1
43'
58'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Страсбург
Реймс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.5
|Ажорк Людовик
|5 (1)
|0.36
|Томассон Адриен
|4
|0.29
|Гамейро Кевин
|3
|0.21
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.07
|Ле Маршан Максим
|1
|0.07
|Прчич Саньин
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|5
|0.36
|Кассама Морету
|2
|0.14
|Кеббаль Илан
|1
|0.07
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.07
|Абдельамид Юнис
|1
|0.07
|Фокет Томас
|1
|0.07
|Фас Ваут
|1
|0.07
|Манетси Маршал
|1
|0.07
|Локо Банзузи
|1
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.07
|Туре Эль Билал
|0
|0
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Ажорк Людовик
|2
|1
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|6
|1
|Гарсия Оскар
|3
|1
|Матусива Азор
|3
|0
|Экитик Юго
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
1
4%
4
27%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
7
30%
4
27%
61-75
5
22%
2
13%
76-90
Пропущено
21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
7
33%
1
6%
16-30
3
14%
6
33%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1
Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 11
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|14.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 4
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Реймс
Исход игры
Страсбург
80.1% (109)
Ничья
15.4% (21)
Реймс
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
42.6% (58)
1:0 Страсбург
24.3% (33)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:0 Страсбург
6.6% (9)
3:1 Страсбург
5.9% (8)
1:2 Реймс
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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