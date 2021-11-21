Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Беллегард Жан-Рикнер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

96' Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи

96' Страсбург выполняет удар от ворот.

96' Донис Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали

95' Удар от ворот произведет Реймс

95' Как он промахнулся? Диалло Хабиб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Донис Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Нордине Кандил из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

94' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Страсбург выполняет удар от ворот.

92' Донис Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Флипс Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Страсбург выполняет удар от ворот.

89' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Конан Гислен наказан за толчок Дион Сахи

87' Матч возобновлен

86' Туре Эль Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Реймс

84' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

84' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Льенар Димитри пробил со штрафного прямо в стенку

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Судья сигнализирует, что Натанаэль Мбуку из команды [team] поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима

79' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает пас партнеру.

78' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

76' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Отличные скиллы показывает Диалло Хабиб , обводя своих соперников

74' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Отличные скиллы показывает Томассон Адриен , обводя своих соперников

72' Страсбург выполняет удар от ворот.

72' Тактическая замена. Гамейро Кевин уходит с поля и его заменяет Нордине Кандил

72' Натанаэль Мбуку из команды Реймс пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

71' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Реймс

70' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Реймс

69' Отличный пас сделал Гильберт Фредерик из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

68' Гамейро Кевин из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Игра в одни ворота сейчас. Страсбург доминирует и владеет мячом

68' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Флипс Алексис получил желтую карточку от судьи

67' Удар от ворот произведет Реймс

67' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Экитик Юго получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Экитик Юго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Экитик Юго из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

64' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Сиссоко Ибраима наказан за толчок Натанаэль Мбуку

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Дион Сахи нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

60' Удар от ворот произведет Реймс

60' Тактическая замена. Прчич Саньин уходит с поля и его заменяет Дион Сахи

60' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Уорис Маджид

59' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Отличные скиллы показывает Натанаэль Мбуку, обводя своих соперников

58' Удар от ворот произведет Реймс

57' Отличный пас сделал Томассон Адриен из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Страсбург выполняет удар от ворот.

55' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Начался туман, и видимость стала плохой

55' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

53' Экитик Юго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

51' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Страсбург выполняет удар от ворот.

50' Экитик Юго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Экитик Юго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Реймс

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля