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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
3:0
Перерыв

Стадион:
Ланс
0'
1:0
3' Гол
Мунье Стив
2:0
13' Гол
Шардонне Брендан
3:0
33' Гол
Февр Ромен
36' Желтая карточка
Медина Факундо
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
10
Агум
Люсьен
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
25
Жан
Корентен
Брест
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

3'
Мунье Стив
1:0
13'
Шардонне Брендан
(Февр Ромен)
2:0
33'
Февр Ромен
(Онора Франк)
3:0
36'
 
Медина Факундо

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Ланс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 4 (3) 0.29
Мунье Стив 4 0.29
Онора Франк 4 0.29
Кардона Ирвин 2 0.14
Ле Дуарон Жереми 2 0.14
Шардонне Брендан 2 0.14
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.29
Саид Уэсли 4 0.29
Мюинга Арно 4 (1) 0.29
Фофана Секо 3 0.21
Ганаго Игнатиус 3 0.21
Клаусс Жонатан 2 0.14
Сотока Флориан 2 (2) 0.14
Какута Гаэль 1 0.07
Банза Симон 1 0.07
Медина Факундо 1 0.07
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 1
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Медина Факундо 3 0
Дукуре Шейк 1 1
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Клаусс Жонатан 1 0
Вух Кристофер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
4
22%
6
24%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
2
15%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1
Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0
Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс 0:3 Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
10. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
11. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест 3:0 Заявка 14 3 6 5 19 - 21 15
14. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
15. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
18. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс 0:3 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Брест 3:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
15. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс 0:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
9. Брест 3:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
10. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
11. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Брест играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брест: 32%, Ланс: 68%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 47'
    Жан Корентен из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 47'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Ланс: 67%.
  • 45'
    Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 44'
    Франковски Пшемыслав мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 44'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 43'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 43'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 42'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Игрок команды Ланс сделал подножку сопернику. Пострадал Жереми Ле Дуарон.
  • 41'
    Медина Факундо из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 34%, Ланс: 66%.
  • 39'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 39'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 37'
    Клаусс Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Гради Жонатан из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 37'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Февр Ромен из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    36'
    Медина Факундо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Медина Факундо грубо играет против соперника. Пострадал Февр Ромен
  • 35'
    Ганаго Игнатиус попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
  • 35'
    Гради Жонатан из команды Ланс делает навес прямо в штрафную.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 35%, Ланс: 65%.
  • 34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 34'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 33'
    Онора Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 33'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 33'
    Брест начинает контратаку
  • 32'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • 31'
    Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Брест начинает контратаку
  • 30'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 34%, Ланс: 66%.
  • 29'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 28'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Ланс контролирует мяч.
  • 27'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Угловой
    25'
    Клаусс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 25'
    Хороший удар издали нанес Какута Гаэль, но отличный сейв сделал Марко Бизот. Угловой.
  • 25'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 32%, Ланс: 68%.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Брест начинает контратаку
  • 24'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 24'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 24'
    Жан Корентен из команды Ланс делает отличный кросс...
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 22'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 34%, Ланс: 66%.
  • 20'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    19'
    Февр Ромен возвращается на поле.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Февр Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Февр Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Дансо Кевин из команды Ланс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 16'
    Брест начинает контратаку
  • 16'
    Ланс контролирует мяч.
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 39%, Ланс: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
  • 14'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 13'
    Февр Ромен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    ГОООООЛ - Шардонне Брендан Брест забивает ударом головой
  • Угловой
    13'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 12'
    Онора Франк мяч отрикошетил от ворот
  • 12'
    Брест пытается что-то создать.
  • 11'
    Жереми Ле Дуарон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • Угловой
    11'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 11'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Брест начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ланс: 58%.
  • 10'
    Марко Бизот не дал случится голу! Франковски Пшемыслав должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв
  • 10'
    Дукуре Шейк из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 9'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 8'
    Брест контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 53%, Ланс: 47%.
  • 5'
    Брест пытается что-то создать.
  • 4'
    Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест забивает головой!
  • 3'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 3'
    Франковски Пшемыслав ошибается в защите.
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 2'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Отличный пас сделал Франковски Пшемыслав из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Брест контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Брест 17.4% (24)
X 36.2% (50)
Ланс 46.4% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ланс
3.45
3.56
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брест 3:0 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Брест 3:0 Ланс

Исход игры
Брест
17.4% (24)
Ничья
36.2% (50)
Ланс
46.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:2 Ланс
32.6% (45)
1:1 Ничья
29.7% (41)
2:1 Брест
9.4% (13)
0:1 Ланс
7.2% (10)
1:0 Брест
6.5% (9)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:2 Ланс
2.9% (4)
2:3 Ланс
2.2% (3)
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