Франция: Лига 1 2021-2022
3:0
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
1:0
3' ГолМунье Стив
2:0
13' ГолШардонне Брендан
3:0
33' ГолФевр Ромен
36' Желтая карточкаМедина Факундо
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентен
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
13'
2:0
33'
3:0
36'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Ланс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|4 (3)
|0.29
|Мунье Стив
|4
|0.29
|Онора Франк
|4
|0.29
|Кардона Ирвин
|2
|0.14
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.14
|Шардонне Брендан
|2
|0.14
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.29
|Саид Уэсли
|4
|0.29
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.29
|Фофана Секо
|3
|0.21
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.21
|Клаусс Жонатан
|2
|0.14
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.14
|Какута Гаэль
|1
|0.07
|Банза Симон
|1
|0.07
|Медина Факундо
|1
|0.07
|Дукуре Шейк
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онора Франк
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|1
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Дукуре Шейк
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Клаусс Жонатан
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
4
22%
6
24%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
2
15%
1-15
5
26%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1
Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0
Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|0:3 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|10.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|11.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Брест
|3:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|0:3 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Брест
|3:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|0:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|9.
|Брест
|3:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|10.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 3:0 Ланс
Исход игры
Брест
17.4% (24)
Ничья
36.2% (50)
Ланс
46.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:2 Ланс
32.6% (45)
1:1 Ничья
29.7% (41)
2:1 Брест
9.4% (13)
0:1 Ланс
7.2% (10)
1:0 Брест
6.5% (9)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:2 Ланс
2.9% (4)
2:3 Ланс
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!