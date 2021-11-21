Первый тайм

48' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Брест

47' Жан Корентен из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

45' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Брест

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Игрок команды Ланс сделал подножку сопернику. Пострадал Жереми Ле Дуарон.

40' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ланс выполняет удар от ворот.

39' Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

38' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Брест

37' Клаусс Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

36' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Медина Факундо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Ганаго Игнатиус попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!

34' Клаусс Жонатан из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Г О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

31' Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

29' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Брест

25' Клаусс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хороший удар издали нанес Какута Гаэль , но отличный сейв сделал Марко Бизот. Угловой.

25' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Брест

23' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Брест

20' Ланс выполняет удар от ворот.

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Февр Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Февр Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Жереми Ле Дуарон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

10' Марко Бизот не дал случится голу! Франковски Пшемыслав должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв

9' Брест выполняет удар от ворот.

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Брест выполняет удар от ворот.

5' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.

2' Брест выполняет удар от ворот.

2' Отличный пас сделал Франковски Пшемыслав из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля