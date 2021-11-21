Второй тайм

93' Брест заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Февр Ромен из команды Брест сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Брест выполняет удар от ворот.

89' Рафики Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Рафики Саид

85' Ланс выполняет удар от ворот.

84' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Ланс выполняет удар от ворот.

82' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин

80' Февр Ромен из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

79' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Онора Франк из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Дукуре Шейк получает желтую карточку за игру рукой

76' Матч возобновлен

76' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Ланс выполняет удар от ворот.

73' Тактическая замена. Жан Корентен уходит с поля и его заменяет Ибрагима Балде

72' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Мюинга Арно бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

69' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с левой ноги!

69' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

68' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Ланс выполняет удар от ворот.

68' Мунье Стив не смог попасть в створ ударом издали

68' Жан-Луи Лека не дал случится голу! Онора Франк должен был забивать, но Жан-Луи Лека сделал отличный сейв

68' ШАНС! Онора Франк вышел один на один с голкипером...

68' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ланс выполняет удар от ворот.

61' Тактическая замена. Медина Факундо уходит с поля и его заменяет Давид Коста

61' Февр Ромен из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

60' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Дюверн Жан-Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Удар от ворот произведет Брест

57' Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Шардонне Брендан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Шардонне Брендан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ланс выполняет удар от ворот.

52' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Фофана Секо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

48' Ганаго Игнатиус разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля