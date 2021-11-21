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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
4:0
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
1:0
2' Гол
Мунье Стив
2:0
12' Гол
Шардонне Брендан
3:0
32' Гол
Февр Ромен
36' Желтая карточка
Медина Факундо
58' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
4:0
68' Гол
Ле Дуарон Жереми
74' Красная карточка
Мюинга Арно
76' Желтая карточка
Дукуре Шейк
90'+3
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
10
Агум
Люсьен
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
25
Жан
Корентен
Брест
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

2'
Мунье Стив
1:0
12'
Шардонне Брендан
(Февр Ромен)
2:0
32'
Февр Ромен
(Онора Франк)
3:0
36'
 
Медина Факундо
58'
Дюверн Жан-Кевин
 
61'
 
Мюинга Арно
Ганаго Игнатиус
61'
 
Кошта Давид
Медина Факундо
68'
Ле Дуарон Жереми
(Бизот Марко)
4:0
73'
Брассье Лилиан
Эрей Кристоф
 
73'
Дель Кастильо Ромен
Мунье Стив
 
73'
 
Айдара Массадио
Клаусс Жонатан
73'
 
Бальде Ибрагим
Жан Корентен
73'
 
Боли Шарль
Какута Гаэль
74'
 
Мюинга Арно
76'
 
Дукуре Шейк
82'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
87'
Маньетти Уго
Белькебла Арис
 
88'
Саид Рафики
Онора Франк
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Ланс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 (3) 0.36
Онора Франк 4 0.29
Мунье Стив 4 0.29
Ле Дуарон Жереми 3 0.21
Кардона Ирвин 2 0.14
Шардонне Брендан 2 0.14
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.29
Саид Уэсли 4 0.29
Мюинга Арно 4 (1) 0.29
Фофана Секо 3 0.21
Ганаго Игнатиус 3 0.21
Клаусс Жонатан 2 0.14
Сотока Флориан 2 (2) 0.14
Какута Гаэль 1 0.07
Банза Симон 1 0.07
Медина Факундо 1 0.07
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 4 0
Дансо Кевин 2 1
Дукуре Шейк 2 1
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Клаусс Жонатан 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
5
23%
5
20%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
11%
4
24%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
2
11%
6
35%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1
Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0
Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Анже 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
10. Страсбург 0:1 Заявка 14 5 3 6 24 - 19 18
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 20 16
14. Бордо 2:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 27 15
15. Реймс 1:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 17 15
16. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
17. Труа 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 21 14
18. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 14 1 7 6 15 - 28 10
20. Метц 0:2 Заявка 14 1 5 8 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 8 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
12. Анже 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
18. Бордо 2:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц 0:2 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Бордо 2:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 14 9
6. Реймс 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Анже 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
9. Труа 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 15 5
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Брест: 36%, Ланс: 64%.
  • 93'
    Февр Ромен из команды Брест сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 92'
    Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 92'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Боли Шарль
  • 91'
    Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест направляет мяч в штрафную площадку, но Лека Жан-Луи выбегает и ловит мяч
  • 91'
    Дансо Кевин ошибается в защите.
  • 90'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 37%, Ланс: 63%.
  • 90'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 89'
    Рафики Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Брест начинает контратаку
  • 89'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 88'
    Ланс контролирует мяч.
  • 88'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Рафики Саид
  • 87'
    Тактическая замена. Белькебла Арис уходит с поля и его заменяет Маньетти Уго
  • 86'
    Брест контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Брест: 35%, Ланс: 65%.
  • 85'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 85'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    85'
    Февр Ромен из команды Брест разыграл угловой с левого угла.
  • 84'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 84'
    Брест начинает контратаку
  • 84'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Давид Коста
  • Фол, нарушение
    83'
    Кардона Ирвин из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Гради Жонатан.
  • 82'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 82'
    Кардона Ирвин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    82'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 82'
    Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин
  • 82'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 81'
    Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Дель Кастильо Ромен из команды Брест делает навес прямо в штрафную.
  • 81'
    Брест начинает контратаку
  • 80'
    Февр Ромен из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 80'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Ланс: 67%.
  • 80'
    Брест пытается что-то создать.
  • 79'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 78'
    Брест контролирует мяч.
  • 78'
    Онора Франк из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 78'
    Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    76'
    Дукуре Шейк получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    76'
    Дукуре Шейк задерживает мяч рукой
  • 76'
    Брест пытается что-то создать.
  • 76'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    76'
    Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 75'
    Контроль мяча: Брест: 32%, Ланс: 68%.
  • 74'
    УДАЛЕНИЕ! - Мюинга Арно удален за серьёзный фол
  • Фол, нарушение
    74'
    Безумный фол. Мюинга Арно грубо играет против соперника. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 74'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 73'
    Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Боли Шарль
  • 73'
    Тактическая замена. Жан Корентен уходит с поля и его заменяет Ибрагима Балде
  • 73'
    Тактическая замена. Клаусс Жонатан уходит с поля и его заменяет Айдара Массадио
  • 73'
    Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
  • 73'
    Тактическая замена. Эрей Кристоф уходит с поля и его заменяет Брассье Лилиан
  • Угловой
    72'
    Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 72'
    Февр Ромен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 72'
    Онора Франк из команды Брест забрасывает мяч в штрафную.
  • 71'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Угловой
    71'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 71'
    Мюинга Арно бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 71'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Ланс: 67%.
  • 69'
    Бизот Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с левой ноги!
  • 69'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
  • 69'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 68'
    Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 68'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 68'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 68'
    Мунье Стив не смог попасть в створ ударом издали
  • 68'
    Жан-Луи Лека не дал случится голу! Онора Франк должен был забивать, но Жан-Луи Лека сделал отличный сейв
  • 68'
    ШАНС! Онора Франк вышел один на один с голкипером...
  • 68'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 68'
    Брест начинает контратаку
  • 68'
    Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 67'
    Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 67'
    Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 67'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 66'
    Ланс контролирует мяч.
  • 66'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 66'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест делает заброс на партнера по команде.
  • 65'
    Контроль мяча: Брест: 31%, Ланс: 69%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Мюинга Арно из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
  • 64'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 63'
    Ланс контролирует мяч.
  • 63'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 61'
    Тактическая замена. Медина Факундо уходит с поля и его заменяет Давид Коста
  • 61'
    Тактическая замена. Ганаго Игнатиус уходит с поля и его заменяет Мюинга Арно
  • 61'
    Февр Ромен из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 60'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Брест: 32%, Ланс: 68%.
  • 60'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    58'
    Дюверн Жан-Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Клаусс Жонатан
  • Фол, нарушение
    58'
    Агум Люсьен из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Какута Гаэль.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 57'
    Отличный пас сделал Клаусс Жонатан из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 57'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ланс контролирует мяч.
  • 56'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Дукуре Шейк из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 56'
    Гради Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Травма, повреждение
    55'
    Шардонне Брендан возвращается на поле.
  • 55'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    55'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шардонне Брендан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 55'
    Контроль мяча: Брест: 35%, Ланс: 65%.
  • Травма, повреждение
    54'
    Шардонне Брендан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 53'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 52'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    Брест начинает контратаку
  • 51'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    51'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Дюверн Жан-Кевин пострадал.
  • 51'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 50'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 50'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Ланс: 67%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Медина Факундо из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Мунье Стив пострадал.
  • 48'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Фофана Секо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 48'
    Ганаго Игнатиус разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 48'
    Ланс начинает контратаку
  • 48'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    47'
    Мунье Стив из команды Брест в офсайде
  • 47'
    Мунье Стив из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Брест играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брест: 32%, Ланс: 68%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 47'
    Жан Корентен из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 47'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 33%, Ланс: 67%.
  • 45'
    Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 44'
    Франковски Пшемыслав мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 44'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 43'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 43'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 42'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Дукуре Шейк из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
  • 41'
    Медина Факундо из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 34%, Ланс: 66%.
  • 39'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 39'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 37'
    Клаусс Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Гради Жонатан из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 37'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Февр Ромен из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    36'
    Медина Факундо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Медина Факундо грубо играет против соперника. Пострадал Февр Ромен
  • 35'
    Ганаго Игнатиус попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
  • 35'
    Гради Жонатан из команды Ланс делает навес прямо в штрафную.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 35%, Ланс: 65%.
  • 34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 34'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 33'
    Онора Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 33'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 33'
    Брест начинает контратаку
  • 32'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • 31'
    Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Брест начинает контратаку
  • 30'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 34%, Ланс: 66%.
  • 29'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 28'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Ланс контролирует мяч.
  • 27'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Угловой
    25'
    Клаусс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 25'
    Хороший удар издали нанес Какута Гаэль, но отличный сейв сделал Марко Бизот. Угловой.
  • 25'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 32%, Ланс: 68%.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Брест начинает контратаку
  • 24'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 24'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 24'
    Жан Корентен из команды Ланс делает отличный кросс...
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 22'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 34%, Ланс: 66%.
  • 20'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    19'
    Февр Ромен возвращается на поле.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Февр Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Февр Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Дансо Кевин из команды Ланс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 16'
    Брест начинает контратаку
  • 16'
    Ланс контролирует мяч.
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 39%, Ланс: 61%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
  • 14'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 13'
    Февр Ромен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    ГОООООЛ - Шардонне Брендан Брест забивает ударом головой
  • Угловой
    13'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 12'
    Онора Франк мяч отрикошетил от ворот
  • 12'
    Брест пытается что-то создать.
  • 11'
    Игрок Жереми Ле Дуарон из команды Брест выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.
  • Угловой
    11'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 11'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Брест начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ланс: 58%.
  • 10'
    Марко Бизот не дал случится голу! Франковски Пшемыслав должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв
  • 10'
    Дукуре Шейк из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 9'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 8'
    Брест контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 53%, Ланс: 47%.
  • 5'
    Брест пытается что-то создать.
  • 4'
    Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест забивает головой!
  • 3'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 3'
    Франковски Пшемыслав ошибается в защите.
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 2'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Отличный пас сделал Франковски Пшемыслав из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Брест контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Брест 17.4% (24)
X 36.2% (50)
Ланс 46.4% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Брест 4:0 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Брест 4:0 Ланс

Исход игры
Брест
17.4% (24)
Ничья
36.2% (50)
Ланс
46.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:2 Ланс
32.6% (45)
1:1 Ничья
29.7% (41)
2:1 Брест
9.4% (13)
0:1 Ланс
7.2% (10)
1:0 Брест
6.5% (9)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:2 Ланс
2.9% (4)
2:3 Ланс
2.2% (3)
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