Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Первый тайм: 41'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
0:1
17' ГолЭлис Альберт
28' Желтая карточкаСарр Пап
30' Желтая карточкаЭлис Альберт
0:2
39' ГолУден Реми
23
Куяте
Кики
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
25
Кватенг
Энок
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
0:1
28'
30'
39'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Метц
Бордо
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|3
|0.21
|Де Превиль Николя
|2
|0.14
|Булая Фарид
|2
|0.14
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.07
|Юдоль Матьё
|1
|0.07
|Бронн Дилан
|1
|0.07
|Маига Хабиб
|1
|0.07
|Куяте Кики
|1
|0.07
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Нгетте Опа
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.29
|Элис Альберт
|3
|0.21
|Онана Жан
|2
|0.14
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.14
|Адли Ясин
|1
|0.07
|Уден Реми
|1
|0.07
|Калу Самуэль
|1
|0.07
|Мангаш Рикарду
|1
|0.07
|Мешер Андре
|1
|0.07
|Ньянг М'Байе
|1
|0.07
|Пембеле Тимоте
|1
|0.07
|Мара Секу
|1
|0.07
|Косельни Лоран
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|4
|1
|Маига Хабиб
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Сарр Пап
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Забито
13
18
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
4
31%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
0
0%
8
44%
76-90
Пропущено
27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
4
15%
10
37%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
2
7%
6
22%
61-75
7
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1
Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1
Бордо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1
Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|4.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|10.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 19
|18
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 20
|16
|14.
|Бордо
|2:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 27
|15
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|16.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 21
|14
|18.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|19.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|15 - 28
|10
|20.
|Метц
|0:2 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 8
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|17.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|Бордо
|2:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|0:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Бордо
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 14
|9
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Анже
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Метц
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
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Прогнозы на матч Метц 0:2 Бордо
Исход игры
Метц
25.7% (35)
Ничья
50% (68)
Бордо
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (45)
Меньше
66.91% (91)
Обе команды забьют
Да
79.41% (108)
Нет
20.59% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (63)
1:2 Бордо
17.6% (24)
2:1 Метц
12.5% (17)
1:0 Метц
11% (15)
0:1 Бордо
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Метц
1.5% (2)
2:3 Бордо
1.5% (2)
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