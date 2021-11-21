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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:2
Первый тайм: 41'

Стадион:
Бордо
0'
0:1
17' Гол
Элис Альберт
28' Желтая карточка
Сарр Пап
30' Желтая карточка
Элис Альберт
0:2
39' Гол
Уден Реми
41'
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
18
Сентонз
Фабьен
6
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
4
Мешер
Андре
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
Метц
3-4-1-2
Бордо
4-4-1-1

Ход матча

17'
0:1
Элис Альберт
(Уден Реми)
28'
Сарр Пап
 
30'
 
Элис Альберт
31'
Нгетте Опа
Ньякате Сику
 
39'
0:2
Уден Реми
(Дилросун Джавайро)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Метц
Бордо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.21
Де Превиль Николя 2 0.14
Булая Фарид 2 0.14
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.07
Юдоль Матьё 1 0.07
Бронн Дилан 1 0.07
Маига Хабиб 1 0.07
Куяте Кики 1 0.07
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.29
Элис Альберт 3 0.21
Онана Жан 2 0.14
Бриан Джимми 2 (1) 0.14
Адли Ясин 1 0.07
Уден Реми 1 0.07
Калу Самуэль 1 0.07
Мангаш Рикарду 1 0.07
Мешер Андре 1 0.07
Ньянг М'Байе 1 0.07
Пембеле Тимоте 1 0.07
Мара Секу 1 0.07
Косельни Лоран 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сентонз Фабьен 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Сарр Пап 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Жемерсон де Жесус 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Ньянг М'Байе 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Адли Ясин 1 0
Пембеле Тимоте 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Забито

13
18
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
4
31%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
0
0%
8
44%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
4
15%
10
37%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
2
7%
6
22%
61-75
7
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1
Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1
Бордо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1
Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Анже 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
10. Страсбург 0:1 Заявка 14 5 3 6 24 - 19 18
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 20 16
14. Бордо 2:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 27 15
15. Реймс 1:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 17 15
16. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
17. Труа 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 21 14
18. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 14 1 7 6 15 - 28 10
20. Метц 0:2 Заявка 14 1 5 8 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 8 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
12. Анже 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
18. Бордо 2:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц 0:2 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Бордо 2:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 14 9
6. Реймс 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Анже 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
9. Труа 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 15 5
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Бордо: 57%.
  • 40'
    Отличный командный гол!
  • 39'
    Дилросун Джавайро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Уден Реми забивает с левой ноги!
  • 39'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 39'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 39'
    Бордо контролирует мяч.
  • 39'
    Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • 38'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Бордо контролирует мяч.
  • 37'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 36'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 36'
    Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Метц начинает контратаку
  • 36'
    Кватенг Энок из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 36'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 36'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Адли Ясин мяча так и не получил
  • 35'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Бордо: 57%.
  • 35'
    Дилросун Джавайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Элис Альберт из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 35'
    Элис Альберт из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц пытается что-то создать.
  • 33'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    33'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 33'
    Уден Реми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 32'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    32'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 31'
    Уден Реми из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 31'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Тактическая замена. Ньякате Сику уходит с поля и его заменяет Нгетте Опа
  • Желтая карточка
    30'
    Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Элис Альберт грубо играет против соперника. Пострадал Бронн Дилан
  • 30'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Бордо: 56%.
  • 29'
    Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Онана Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Пап Матар Сарр из команды Метц получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    28'
    Пап Матар Сарр из команды Метц опасно и грубо сыграл. Онана Жан пострадал.
  • 28'
    Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 27'
    Элис Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Элис Альберт, обводя своих соперников
  • 27'
    Элис Альберт из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Адли Ясин
  • 26'
    Бордо контролирует мяч.
  • 25'
    Бронн Дилан нанес удар издали, а Бенуа Костиль отбил его обратно в игру!
  • 25'
    Метц пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Бордо: 56%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Уден Реми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Бордо начинает контратаку
  • 24'
    Бронн Дилан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Метц пытается что-то создать.
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • Офсайд
    23'
    Куяте Кики из команды Метц в офсайде
  • 22'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Отавио II наказан за толчок Н'Дорам Кевин
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом
  • 21'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Выглядело как неплохой момент. Мангаш Рикарду из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 21'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 42%, Бордо: 58%.
  • 20'
    Делен Тома пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • 19'
    Бордо контролирует мяч.
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    18'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 17'
    Уден Реми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О О Л - Элис Альберт из команды Бордо легко посылает мяч в пустые ворота правой! Элис Альберт легко с этим справился!
  • 17'
    Уден Реми из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 16'
    Метц контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Де Превиль Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Делен Тома из команды Метц делает пас партнеру.
  • 15'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 35%, Бордо: 65%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Грегерсен Стиан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 15'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 14'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Метц пытается что-то создать.
  • 14'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 12'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Метц пытается что-то создать.
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Де Превиль Николя из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 6'
    Ньяне Ибраима из команды Метц делает пас партнеру.
  • 6'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Бордо: 62%.
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ньякате Сику наказан за толчок Элис Альберт
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пап Матар Сарр из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Адли Ясин.
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц пытается что-то создать.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Метц 25.7% (35)
X 50% (68)
Бордо 24.3% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Бордо
4.97
3.89
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Метц 0:2 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:2 Бордо

Исход игры
Метц
25.7% (35)
Ничья
50% (68)
Бордо
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (45)
Меньше
66.91% (91)
Обе команды забьют
Да
79.41% (108)
Нет
20.59% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (63)
1:2 Бордо
17.6% (24)
2:1 Метц
12.5% (17)
1:0 Метц
11% (15)
0:1 Бордо
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Метц
1.5% (2)
2:3 Бордо
1.5% (2)
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