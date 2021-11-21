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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
3:3
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
17' Гол
Элис Альберт
28' Желтая карточка
Сарр Пап
30' Желтая карточка
Элис Альберт
0:2
39' Гол
Уден Реми
1:2
45' Гол
Де Превиль Николя
2:2
51' Гол
Нгетте Опа
55' Желтая карточка
Бронн Дилан
2:3
65' Гол
Уден Реми
68' Красная карточка
Булая Фарид
68' Желтая карточка
Адли Ясин
3:3
70' Гол
Нгетте Опа
90'+5
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
18
Сентонз
Фабьен
6
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
2
Грегерсен
Стиан
4
Мешер
Андре
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
Метц
3-4-1-2
Бордо
4-4-1-1

Ход матча

17'
0:1
Элис Альберт
(Уден Реми)
28'
Сарр Пап
 
30'
 
Элис Альберт
31'
Нгетте Опа
Ньякате Сику
 
39'
0:2
Уден Реми
(Дилросун Джавайро)
45'
Де Превиль Николя
1:2
51'
Нгетте Опа
(Бронн Дилан)
2:2
55'
Бронн Дилан
 
65'
2:3
Уден Реми
(Адли Ясин)
68'
Булая Фарид
 
68'
 
Адли Ясин
70'
Нгетте Опа
(Сентонз Фабьен)
3:3
71'
 
Ньянг М'Байе
Дилросун Джавайро
81'
 
Бриан Джимми
Онана Жан
82'
 
Калу Самуэль
Уден Реми
82'
Гуйе Ламин
Ньяне Ибраима
 
82'
Яде Папа Ндиага
Де Превиль Николя
 
87'
 
Пембеле Тимоте
Кватенг Энок
87'
 
Менса Гидеон
Мангаш Рикарду

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Метц
Бордо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.21
Де Превиль Николя 3 0.21
Нгетте Опа 2 0.14
Булая Фарид 2 0.14
Бронн Дилан 1 0.07
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.07
Юдоль Матьё 1 0.07
Маига Хабиб 1 0.07
Куяте Кики 1 0.07
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Сарр Пап 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.29
Уден Реми 3 0.21
Элис Альберт 3 0.21
Онана Жан 2 0.14
Бриан Джимми 2 (1) 0.14
Адли Ясин 1 0.07
Калу Самуэль 1 0.07
Мангаш Рикарду 1 0.07
Мешер Андре 1 0.07
Ньянг М'Байе 1 0.07
Пембеле Тимоте 1 0.07
Мара Секу 1 0.07
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 5 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Жемерсон де Жесус 0 1
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Ньянг М'Байе 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Элис Альберт 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пембеле Тимоте 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
2
12%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Забито

16
21
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Пропущено

30
30
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
17%
2
7%
1-15
6
20%
1
3%
16-30
5
17%
11
37%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1
Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1
Бордо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1
Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 11 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Клермон 1:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 26 16
14. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
15. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Клермон 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца 0:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
14. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 4 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон 1:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Бордо играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Бордо: 52%.
  • 48'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    48'
    Сентонз Фабьен из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Мангаш Рикарду заработал фол
  • 48'
    Бронн Дилан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Метц пытается что-то создать.
  • 47'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Метц будет все-таки засчитан.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    46'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Де Превиль Николя первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 45'
    Ньяне Ибраима из команды Метц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 45'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Бордо: 55%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 43'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Элис Альберт из команды Бордо в офсайде
  • 43'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 43'
    Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Метц пытается что-то создать.
  • 42'
    Отавио II пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
  • 42'
    Элис Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Куяте Кики ошибается в защите.
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Метц пытается что-то создать.
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Бордо: 57%.
  • 40'
    Отличный командный гол!
  • 39'
    Дилросун Джавайро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Уден Реми забивает с левой ноги!
  • 39'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 39'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 39'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 39'
    Бордо контролирует мяч.
  • 39'
    Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • 38'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Бордо контролирует мяч.
  • 37'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 36'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 36'
    Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Метц начинает контратаку
  • 36'
    Кватенг Энок из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 36'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 36'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Адли Ясин мяча так и не получил
  • 35'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Бордо: 57%.
  • 35'
    Дилросун Джавайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Элис Альберт из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 35'
    Элис Альберт из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц пытается что-то создать.
  • 33'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    33'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 33'
    Уден Реми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 32'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    32'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 31'
    Уден Реми из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 31'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Тактическая замена. Ньякате Сику уходит с поля и его заменяет Нгетте Опа
  • Желтая карточка
    30'
    Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Элис Альберт грубо играет против соперника. Пострадал Бронн Дилан
  • 30'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Бордо: 56%.
  • 29'
    Дилросун Джавайро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Онана Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Пап Матар Сарр из команды Метц получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    28'
    Пап Матар Сарр из команды Метц опасно и грубо сыграл. Онана Жан пострадал.
  • 28'
    Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 27'
    Элис Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Элис Альберт, обводя своих соперников
  • 27'
    Элис Альберт из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Адли Ясин
  • 26'
    Бордо контролирует мяч.
  • 25'
    Бронн Дилан нанес удар издали, а Бенуа Костиль отбил его обратно в игру!
  • 25'
    Метц пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Бордо: 56%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Уден Реми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Бордо начинает контратаку
  • 24'
    Бронн Дилан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Метц пытается что-то создать.
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • Офсайд
    23'
    Куяте Кики из команды Метц в офсайде
  • 22'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Отавио II наказан за толчок Н'Дорам Кевин
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом
  • 21'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Выглядело как неплохой момент. Мангаш Рикарду из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 21'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 42%, Бордо: 58%.
  • 20'
    Делен Тома пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 20'
    Метц пытается что-то создать.
  • 19'
    Бордо контролирует мяч.
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    18'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 17'
    Уден Реми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О О Л - Элис Альберт из команды Бордо легко посылает мяч в пустые ворота правой! Элис Альберт легко с этим справился!
  • 17'
    Уден Реми из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 16'
    Метц контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Де Превиль Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Делен Тома из команды Метц делает пас партнеру.
  • 15'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 35%, Бордо: 65%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Грегерсен Стиан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 15'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 14'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Метц пытается что-то создать.
  • 14'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 12'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Метц пытается что-то создать.
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Пап Матар Сарр не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Де Превиль Николя из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 6'
    Ньяне Ибраима из команды Метц делает пас партнеру.
  • 6'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Бордо: 62%.
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ньякате Сику наказан за толчок Элис Альберт
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пап Матар Сарр из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Адли Ясин.
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Метц пытается что-то создать.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Метц 25.7% (35)
X 50% (68)
Бордо 24.3% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Метц 3:3 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Метц 3:3 Бордо

Исход игры
Метц
25.7% (35)
Ничья
50% (68)
Бордо
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (45)
Меньше
66.91% (91)
Обе команды забьют
Да
79.41% (108)
Нет
20.59% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.3% (63)
1:2 Бордо
17.6% (24)
2:1 Метц
12.5% (17)
1:0 Метц
11% (15)
0:1 Бордо
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:3 Бордо
1.5% (2)
2:0 Метц
1.5% (2)
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