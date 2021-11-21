Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

91' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок Пембеле Тимоте из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Метц

89' Бриан Джимми бьет с лета, но не забивает и упускает момент!

88' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Метц

87' Отавио II из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Бордо

85' Метц выполняет удар от ворот.

84' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Александр Укиджа не дал случится голу! Адли Ясин должен был забивать, но Александр Укиджа сделал отличный сейв

83' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сентонз Фабьен нанес удар издали, а Бенуа Костиль отбил его обратно в игру!

77' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Де Превиль Николя пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

75' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Команда Метц сравняла счет! Игра продолжается!

70' Хорошую попытку сделал Грегерсен Стиан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Дилросун Джавайро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Адли Ясин получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' УДАЛЕНИЕ! - Булая Фарид увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

67' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Метц будет все-таки засчитан.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Г О О О О Л - Уден Реми из команды Бордо правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

64' Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Отличные скиллы показывает Уден Реми , обводя своих соперников

62' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Адли Ясин получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Адли Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Дилросун Джавайро пробил со штрафного прямо в стенку

55' Бронн Дилан получает желтую карточку за игру рукой

55' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Бордо выполняет удар от ворот.

52' Команда Метц сравняла счет! Игра продолжается!

51' Г О О О О Л - Нгетте Опа забивает с правой ноги!

51' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Пап Матар Сарр из команды Метц отправил кросс в штрафную...

48' Отличные скиллы показывает Делен Тома , обводя своих соперников

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля