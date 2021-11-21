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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лорьян
0'
26' Желтая карточка
Томас Ромейн
39' Желтая карточка
Унаи Аззедин
41'
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
20
Лорик
Самуэль
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
11
Буасгар
Кентен
27
Грбич
Адриан
13
Моффи
Теремас
Анже
3-4-1-2
Лорьян
5-3-2

Ход матча

26'
Томас Ромейн
 
39'
Унаи Аззедин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Анже
Лорьян

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
ТМС
0:0
ТМК
1:3
К
0:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
5:1
Л1
3:1
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (1) 0.21
Мангани Тома 3 (2) 0.21
Траоре Исмаэль 3 0.21
Фюльжени Анжело 2 0.14
Баокен Стефан 2 0.14
Чо Мохамед-Али 2 0.14
Унаи Аззедин 2 0.14
Томас Ромейн 1 0.07
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.29
Моффи Теремас 2 (1) 0.14
Монкондю Томас 2 0.14
Лапорт Жульен 2 0.14
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Грбич Адриан 1 0.07
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Томас Ромейн 2 0
Буфаль Софьян 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Кабо Джимми 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
33%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
6%
3
25%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
17%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1
Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1
Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Анже 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
10. Страсбург 0:1 Заявка 14 5 3 6 24 - 19 18
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 20 16
14. Бордо 2:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 27 15
15. Реймс 1:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 17 15
16. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
17. Труа 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 21 14
18. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 14 1 7 6 15 - 28 10
20. Метц 0:2 Заявка 14 1 5 8 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 8 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
12. Анже 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
18. Бордо 2:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц 0:2 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Бордо 2:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 14 9
6. Реймс 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Анже 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
9. Труа 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 15 5
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Лорьян: 42%.
  • 40'
    Силва Игор из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    39'
    Аззеддин Унахи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Аззеддин Унахи из команды Анже опасно и грубо сыграл. Абергель Лоран пострадал.
  • 39'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Как он промахнулся? Буасгар Кентен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 37'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Грбич Адриан из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    37'
    Самюэль Лорик наказан за толчок Кабо Джимми
  • 36'
    Анже контролирует мяч.
  • 36'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Кабо Джимми из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 35'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 60%, Лорьян: 40%.
  • 34'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Грбич Адриан из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Абергель Лоран из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 61%, Лорьян: 39%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Силва Игор из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • Фол, нарушение
    29'
    Ле Фе Энцо наказан за толчок Чо Мохамед-Али
  • 28'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 27'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    26'
    Томас Ромейн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    26'
    Томас Ромейн из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мендес Убулан.
  • 26'
    Лорьян начинает контратаку
  • 26'
    Анже пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 63%, Лорьян: 37%.
  • 25'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Думбия Сулейман наказан за толчок Силва Игор
  • Фол, нарушение
    22'
    Абергель Лоран наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Поль Нарди не дал случится голу! Буфаль Софьян должен был забивать, но Поль Нарди сделал отличный сейв
  • 21'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает пас партнеру.
  • 21'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 61%, Лорьян: 39%.
  • 20'
    Мендес Убулан пробует нанести удар издали, но Даниел Петкович держит все под контролем
  • 19'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 16'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Грбич Адриан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 16'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 61%, Лорьян: 39%.
  • 14'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Самюэль Лорик
  • 13'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 12'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Лорьян начинает контратаку
  • 11'
    Анже пытается что-то создать.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Капель Пьеррик наказан за толчок Силва Игор
  • 8'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Мангани Тома из команды Анже опасно и грубо сыграл. Грбич Адриан пострадал.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Капель Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Силва Игор
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Лорьян: 52%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Абергель Лоран возвращается на поле.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абергель Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Абергель Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Капель Пьеррик из команды Анже делает пас партнеру.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Анже 73.5% (100)
X 19.9% (27)
Лорьян 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Лорьян
1.99
3.67
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анже 0:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:0 Лорьян

Исход игры
Анже
73.3% (99)
Ничья
20% (27)
Лорьян
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
Популярный счёт
1:0 Анже
32.6% (44)
2:1 Анже
28.9% (39)
1:1 Ничья
15.6% (21)
2:0 Анже
11.1% (15)
1:2 Лорьян
4.4% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Лорьян
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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