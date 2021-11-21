Первый тайм

39' Аззеддин Унахи получил желтую карточку от судьи

39' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Анже выполняет удар от ворот.

38' Как он промахнулся? Буасгар Кентен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Самюэль Лорик наказан за толчок Кабо Джимми

36' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

35' Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Анже выполняет удар от ворот.

27' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Томас Ромейн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лорьян выполняет удар от ворот.

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Поль Нарди не дал случится голу! Буфаль Софьян должен был забивать, но Поль Нарди сделал отличный сейв

21' Аззеддин Унахи из команды Анже делает пас партнеру.

21' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мендес Убулан пробует нанести удар издали, но Даниел Петкович держит все под контролем

19' Самюэль Лорик из команды Лорьян навешивает в штрафную с рикошетом.

19' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Лорьян выполняет удар от ворот.

18' Кабо Джимми из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

16' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Грбич Адриан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Самюэль Лорик из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

7' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Абергель Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Абергель Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Удар от ворот произведет Анже

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля