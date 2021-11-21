Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
26' Желтая карточкаТомас Ромейн
39' Желтая карточкаУнаи Аззедин
1:0
68' ПенальтиМангани Тома
72' Желтая карточкаКабо Джимми
81' Желтая карточкаДумбия Сулейман
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
39'
68'
1:0
72'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Анже
Лорьян
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.29
|Буфаль Софьян
|3 (1)
|0.21
|Траоре Исмаэль
|3
|0.21
|Фюльжени Анжело
|2
|0.14
|Баокен Стефан
|2
|0.14
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.14
|Унаи Аззедин
|2
|0.14
|Томас Ромейн
|1
|0.07
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.29
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.14
|Монкондю Томас
|2
|0.14
|Лапорт Жульен
|2
|0.14
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.07
|Грбич Адриан
|1
|0.07
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|3
|0
|Думбия Сулейман
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Томас Ромейн
|2
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
33%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1
Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1
Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 11
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|14.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 4
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 1:0 Лорьян
Исход игры
Анже
73.5% (100)
Ничья
19.9% (27)
Лорьян
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Анже
32.4% (44)
2:1 Анже
28.7% (39)
1:1 Ничья
15.4% (21)
2:0 Анже
11% (15)
1:2 Лорьян
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Лорьян
1.5% (2)
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