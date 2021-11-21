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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
1:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
26' Желтая карточка
Томас Ромейн
39' Желтая карточка
Унаи Аззедин
1:0
68' Пенальти
Мангани Тома
72' Желтая карточка
Кабо Джимми
81' Желтая карточка
Думбия Сулейман
90'+3
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
5
Мангани
Тома
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
15
Капель
Пьеррик
3
Думбия
Сулейман
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
20
Лорик
Самуэль
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
11
Буасгар
Кентен
27
Грбич
Адриан
13
Моффи
Теремас
Анже
3-1-4-2
Лорьян
5-3-2

Ход матча

26'
Томас Ромейн
 
39'
Унаи Аззедин
 
68'
Мангани Тома
1:0
72'
Кабо Джимми
 
72'
 
Лорьенте Арман
Буасгар Кентен
74'
Баокен Стефан
Чо Мохамед-Али
 
81'
Думбия Сулейман
 
81'
Менди Батиста
Капель Пьеррик
 
82'
Эбосс Энцо
Думбия Сулейман
 
85'
 
Уттара Данго
Моффи Теремас
85'
 
Сумано Самбу
Грбич Адриан
90'
 
Бурле Редван
Лорик Самуэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Анже
Лорьян

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
ТМС
0:0
ТМК
1:3
К
0:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
5:1
Л1
3:1
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 4 (3) 0.29
Буфаль Софьян 3 (1) 0.21
Траоре Исмаэль 3 0.21
Фюльжени Анжело 2 0.14
Баокен Стефан 2 0.14
Чо Мохамед-Али 2 0.14
Унаи Аззедин 2 0.14
Томас Ромейн 1 0.07
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.29
Моффи Теремас 2 (1) 0.14
Монкондю Томас 2 0.14
Лапорт Жульен 2 0.14
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Грбич Адриан 1 0.07
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Думбия Сулейман 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Томас Ромейн 2 0
Буфаль Софьян 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
33%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
5%
3
25%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
24%
1
5%
1-15
3
18%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1
Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2
Лорьян
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1
Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 11 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Клермон 1:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 26 16
14. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
15. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Клермон 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца 0:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
14. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 4 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон 1:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Анже: 59%, Лорьян: 41%.
  • 46'
    Грбич Адриан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    46'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
  • 45'
    Грбич Адриан пробил со штрафного прямо в стенку
  • 44'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 44'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Думбия Сулейман грубо играет против соперника. Пострадал Буасгар Кентен
  • 44'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 43'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 42'
    Томас Ромейн оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Поль Нарди перевел мяч на угловой.
  • 42'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    42'
    Кабо Джимми из команды Анже подал угловой слева.
  • 41'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Лорьян: 42%.
  • 40'
    Силва Игор из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    39'
    Аззеддин Унахи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Аззеддин Унахи из команды Анже опасно и грубо сыграл. Абергель Лоран пострадал.
  • 39'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Как он промахнулся? Буасгар Кентен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 37'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Грбич Адриан из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    37'
    Самюэль Лорик наказан за толчок Кабо Джимми
  • 36'
    Анже контролирует мяч.
  • 36'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Кабо Джимми из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Игрок Моффи Теремас из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 35'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 60%, Лорьян: 40%.
  • 34'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Грбич Адриан из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Абергель Лоран из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 61%, Лорьян: 39%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Силва Игор из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • Фол, нарушение
    29'
    Ле Фе Энцо наказан за толчок Чо Мохамед-Али
  • 28'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 27'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    26'
    Томас Ромейн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    26'
    Томас Ромейн из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мендес Убулан.
  • 26'
    Лорьян начинает контратаку
  • 26'
    Анже пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 63%, Лорьян: 37%.
  • 25'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Думбия Сулейман наказан за толчок Силва Игор
  • Фол, нарушение
    22'
    Абергель Лоран наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Поль Нарди не дал случится голу! Буфаль Софьян должен был забивать, но Поль Нарди сделал отличный сейв
  • 21'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает пас партнеру.
  • 21'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 61%, Лорьян: 39%.
  • 20'
    Мендес Убулан пробует нанести удар издали, но Даниел Петкович держит все под контролем
  • 19'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 16'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Грбич Адриан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 16'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 15'
    Судья сигнализирует, что Самюэль Лорик из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Мансо Венсан
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 61%, Лорьян: 39%.
  • 14'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Самюэль Лорик
  • 13'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 12'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Лорьян начинает контратаку
  • 11'
    Анже пытается что-то создать.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Капель Пьеррик наказан за толчок Силва Игор
  • 8'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Мангани Тома из команды Анже опасно и грубо сыграл. Грбич Адриан пострадал.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Капель Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Силва Игор
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Лорьян: 52%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Абергель Лоран возвращается на поле.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абергель Лоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Абергель Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Капель Пьеррик из команды Анже делает пас партнеру.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Анже 73.5% (100)
X 19.9% (27)
Лорьян 6.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Анже 1:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Анже 1:0 Лорьян

Исход игры
Анже
73.5% (100)
Ничья
19.9% (27)
Лорьян
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Анже
32.4% (44)
2:1 Анже
28.7% (39)
1:1 Ничья
15.4% (21)
2:0 Анже
11% (15)
1:2 Лорьян
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Лорьян
1.5% (2)
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