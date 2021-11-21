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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Марсель
0' 4'
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
2
Диоманде
Синали
27
Боатенг
Жером
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
10
Пакета
Лукас
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
9
Милик
Аркадиуш
Лион
4-2-3-1
Марсель
3-3-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Лион
Марсель

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 5 (1) 0.36
Экамби Карл Токо 4 (2) 0.29
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.29
Ауа Уссем 3 0.21
Денайер Джейсон 2 0.14
Шакири Джердан 1 0.07
Слимани Ислам 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Гимараэс Бруно 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.43
Юндер Дженгиз 4 0.29
Гендузи Маттео 3 0.21
Бамба Дьенг Амаду 3 0.21
Жерсон Сантос 1 0.07
Арит Амин 1 0.07
Милик Аркадиуш 1 0.07
Камара Бубакар 1 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Слимани Ислам 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Пакета Лукас 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Кадевере Тино 0 1
Боатенг Жером 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
8
67%
0
0%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
22%
6
29%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
11
58%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2
Марсель
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1
Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
4. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
5. Марсель 0:0 Заявка 14 6 6 2 20 - 13 24
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 21 20
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион 0:0 Заявка 8 4 4 0 15 - 8 16
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 6 12
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    5'
    Ой-ой-ой! В голову Пайе что-то попало! Это кошмар!
  • Судья
    4'
    Лионские футболисты призывают публику успокоиться. Судья пока что прервал матч в интересах безопасности.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали провансальцы, и в Пайе уже полетели бутылки. Что за люди?
  • 2'
    Стартовые секунды встречи проходят без особого сумбура. Стараются сохранять спокойствие футболисты, но в любой момент игра между этими соперниками может вспыхнуть.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 3'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 2'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лион 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Лион 0:0 Марсель

Исход игры
Лион
68.2% (101)
Ничья
27.7% (41)
Марсель
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (84)
Меньше
38.24% (52)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
2:1 Лион
44.6% (66)
1:1 Ничья
21.6% (32)
1:0 Лион
11.5% (17)
3:1 Лион
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:2 Марсель
2% (3)
2:0 Лион
2% (3)
3:2 Лион
1.4% (2)
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