Первый тайм

5' Ой-ой-ой! В голову Пайе что-то попало! Это кошмар!

4' Лионские футболисты призывают публику успокоиться. Судья пока что прервал матч в интересах безопасности.

3' Первый угловой в матче на левом фланге заработали провансальцы, и в Пайе уже полетели бутылки. Что за люди?

2' Стартовые секунды встречи проходят без особого сумбура. Стараются сохранять спокойствие футболисты, но в любой момент игра между этими соперниками может вспыхнуть.