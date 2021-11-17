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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Марсель

История личных встреч

Лион
Марсель

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 5 (1) 0.38
Экамби Карл Токо 4 (2) 0.31
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.31
Ауа Уссем 3 0.23
Денайер Джейсон 2 0.15
Шакири Джердан 1 0.08
Слимани Ислам 1 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.08
Гимараэс Бруно 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.46
Юндер Дженгиз 4 0.31
Гендузи Маттео 3 0.23
Бамба Дьенг Амаду 3 0.23
Жерсон Сантос 1 0.08
Арит Амин 1 0.08
Милик Аркадиуш 1 0.08
Камара Бубакар 1 0.08
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Слимани Ислам 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Пакета Лукас 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Кадевере Тино 0 1
Боатенг Жером 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
8
67%
0
0%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
22%
6
29%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
11
58%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2
Марсель
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1
Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 13 6 4 3 22 - 12 22
6. Монпелье Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Ренн Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Лион 70.8% (34)
    X 25% (12)
    Марсель 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Марсель
    2.01
    4.13
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лион - Марсель онлайн


    Прогнозы на матч Лион - Марсель

    Исход игры
    Лион
    70.8% (34)
    Ничья
    25% (12)
    Марсель
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    1:0 Лион
    8.3% (4)
    2:0 Лион
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    3:1 Лион
    6.3% (3)
    1:2 Марсель
    4.2% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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