Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
Марсель
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
32 матча
40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|5 (1)
|0.38
|Экамби Карл Токо
|4 (2)
|0.31
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.31
|Ауа Уссем
|3
|0.23
|Денайер Джейсон
|2
|0.15
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Слимани Ислам
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.46
|Юндер Дженгиз
|4
|0.31
|Гендузи Маттео
|3
|0.23
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.23
|Жерсон Сантос
|1
|0.08
|Арит Амин
|1
|0.08
|Милик Аркадиуш
|1
|0.08
|Камара Бубакар
|1
|0.08
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Слимани Ислам
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Кадевере Тино
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
8
67%
0
0%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
22%
6
29%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Пропущено
19
11
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
11
58%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2
Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2
Марсель
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1
Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 10
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 12
|22
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Нант
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|18.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|19.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Лион - Марсель
Исход игры
Лион
70.8% (34)
Ничья
25% (12)
Марсель
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Лион
45.8% (22)
1:1 Ничья
18.8% (9)
1:0 Лион
8.3% (4)
2:0 Лион
6.3% (3)
2:2 Ничья
6.3% (3)
3:1 Лион
6.3% (3)
1:2 Марсель
4.2% (2)
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