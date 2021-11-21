Первый тайм

41' Плохо сыграл Рипар Рено - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Н'Гессан Куаме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен видит, как мяч после его удара был отбит Готье Галлон и попал в перекладину.'

37' Дингом Тристан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Аушиш Адиль получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Труа

35' Амума Ромен не смог попасть в створ ударом издали

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

31' Труа выполняет удар от ворот.

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Трауко Мигель упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

30' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.

30' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Амума Ромен нанес удар в каркас ворот!

25' Труа выполняет удар от ворот.

25' Юссуф Зейду пробил мимо со свободного удара

24' Ох, нехорошо это выглядит. Норден Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сальмье Йоанн получил желтую карточку от судьи

21' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

18' Труа выполняет удар от ворот.

15' Отличный пас сделал Тузгар Йоанн из команды Труа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Труа

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шавалерин Ксавье нанес удар издали, а Этьен Грин отбил его обратно в игру!

9' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Каборе Исса из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Труа выполняет удар от ворот.

3' Иван Масон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля