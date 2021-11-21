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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
22' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
36' Желтая карточка
Аушиш Адиль
41'
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
4
Бьянкон
Жулиан
6
Н'Гессан
Куаме
5
Дингом
Тристан
24
Шавалерин
Ксавье
7
Тузгар
Йоанн
20
Рипар
Рено
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
14
Крассо
Жан-Филипп
Труа
5-3-2
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

22'
Сальмье Йоанн
 
36'
 
Аушиш Адиль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Сент-Этьен

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
К
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
К
1:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.21
Бальде Мама 3 0.21
Тузгар Йоанн 2 0.14
Дингом Тристан 1 0.07
Рами Адиль 1 0.07
Эль-Хаджам Уалид 1 0.07
Родригес Жерсон 1 0.07
Бьянкон Жулиан 0 0
Рипар Рено 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.5
Соу Саиду 2 0.14
Норден Арно 1 0.07
Колодзейчак Тимоти 1 0.07
Крассо Жан-Филипп 1 0.07
Буанга Денис 1 0.07
Наде Микаэль 1 0.07
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 4 0
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Каборе Исса 2 1
Батлле Лоран 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 3 0
Масон Иван 3 0
Юссуф Зейду 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Грин Этьен 0 1
Трауко Мигель 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
5
33%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
6
67%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
5
42%
4
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
6
40%
76-90

Пропущено

22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
6
22%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0
Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца Заявка 13 7 3 3 24 - 10 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
7. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Анже 0:0 Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
10. Страсбург 0:1 Заявка 14 5 3 6 24 - 19 18
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Лорьян 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 20 16
14. Бордо 2:0 Заявка 14 3 6 5 20 - 27 15
15. Реймс 1:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 17 15
16. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
17. Труа 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 21 14
18. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
19. Сент-Этьен 0:0 Заявка 14 1 7 6 15 - 28 10
20. Метц 0:2 Заявка 14 1 5 8 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
5. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Страсбург 0:1 Заявка 8 4 1 3 17 - 8 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Лорьян 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
12. Анже 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Труа 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
18. Бордо 2:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц 0:2 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Бордо 2:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 14 9
6. Реймс 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
7. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Анже 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
9. Труа 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Метц 0:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
18. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 5 3 6 - 15 5
19. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
20. Сент-Этьен 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Труа 40.1% (55)
X 40.9% (56)
Сент-Этьен 19% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Сент-Этьен
2.79
3.50
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Труа 0:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Труа 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Труа
39.7% (54)
Ничья
41.2% (56)
Сент-Этьен
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.85% (43)
Меньше
68.15% (92)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (47)
1:0 Труа
19.9% (27)
2:1 Труа
18.4% (25)
0:1 Сент-Этьен
8.8% (12)
1:2 Сент-Этьен
7.4% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:3 Сент-Этьен
2.2% (3)
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