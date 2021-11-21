Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

93' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

93' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Судье надоело, что Этьен Грин тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет El Hadji Dieye

90' Родригес Жерсон из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

88' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

87' Тузгар Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

87' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Иван Масон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Н'Гессан Куаме из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

84' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Тактическая замена. Аушиш Адиль уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

80' Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Аймен Муффек

80' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

80' Матч возобновлен

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Родригес Жерсон не смог попасть в створ ударом издали

79' Иван Масон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Плохо сыграл Микаэль Наде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

76' Тардьё Флориан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Микаэль Наде получил желтую карточку от судьи

73' Удар от ворот произведет Труа

73' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' ШАНС! Норден Арно вышел один на один с голкипером...

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена из-за технических проблем.

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Игрок из команды Труа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хазри Вахби нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

67' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Каборе Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Трауко Мигель из команды Сент-Этьен левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

60' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Труа

58' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Н'Гессан Куаме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Хороший удар издали нанес Норден Арно , но отличный сейв сделал Готье Галлон. Угловой.

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Иван Масон ошибается в защите.

53' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Норден Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Труа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Н'Гессан Куаме нанес удар издали, а Этьен Грин отбил его обратно в игру!

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля