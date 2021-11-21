Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
21' Желтая карточкаСальмье Йоанн
36' Желтая карточкаАушиш Адиль
48' Желтая карточкаЮссуф Зейду
0:1
60' ГолТрауко Мигель
75' Желтая карточкаНаде Микаэль
90' Желтая карточкаГрин Этьен
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
20
Рипар
Рено
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
33
Наде
Микаэль
18
Норден
Арно
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сабан МатисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
36'
48'
60'
0:1
75'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Сент-Этьен
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.21
|Бальде Мама
|3
|0.21
|Тузгар Йоанн
|2
|0.14
|Дингом Тристан
|1
|0.07
|Рами Адиль
|1
|0.07
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.07
|Родригес Жерсон
|1
|0.07
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Рипар Рено
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.5
|Соу Саиду
|2
|0.14
|Норден Арно
|1
|0.07
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.07
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Буанга Денис
|1
|0.07
|Наде Микаэль
|1
|0.07
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|4
|0
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Каборе Исса
|2
|1
|Батлле Лоран
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Камара Махди
|3
|0
|Масон Иван
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
6
67%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
12
16
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
5
42%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
6
38%
76-90
Пропущено
23
27
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
13%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
7
30%
5
19%
46-60
4
17%
6
22%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0
Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 11
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|14.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 4
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Труа
40.1% (55)
Ничья
40.9% (56)
Сент-Этьен
19% (26)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (44)
Меньше
67.65% (92)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (47)
1:0 Труа
19.7% (27)
2:1 Труа
19% (26)
0:1 Сент-Этьен
8.8% (12)
1:2 Сент-Этьен
7.3% (10)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:3 Сент-Этьен
2.2% (3)
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